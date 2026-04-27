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Le mappe diventano più realistiche e intelligenti: cosa sta cambiando in Google Maps con le nuove funzioni AI

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Immaginate di poter guardare un territorio dall’alto e capire in pochi secondi dove si è interrotta una strada, dove gli eventi naturai hanno lasciato i loro segni e quali infrastrutture hanno retto e quali no. Non è fantascienza: è quello che Google sta costruendo integrando l’intelligenza artificiale di Gemini dentro Maps e Earth.

Le nuove funzioni trasformano dati satellitari e immagini aeree in strumenti operativi capaci di comprimere settimane di analisi in pochi minuti. Urbanisti, analisti, squadre di soccorso: chi lavora con i dati geografici si trova davanti a una tecnologia che cambia tutto, in modo davvero rivoluzionario.

Maps e l’AI: una rivoluzione

Ma andiamo per ordine. Durante il Google Cloud Next di Las Vegas, Google ha alzato il sipario su una serie di aggiornamenti destinati a cambiare il modo in cui interagiamo con le mappe digitali.

Come abbiamo anticipato, non si tratta di piccole correzioni o di funzioni di contorno: l’intelligenza artificiale di Gemini entra dentro Google Maps e Google Earth in modo strutturale, aprendo possibilità avanzatissime. Va però precisato che l’orizzonte non è solo quello degli esperti.

Anche chi usa Maps per orientarsi ogni giorno, per pianificare un viaggio o semplicemente per capire cosa c’è intorno a sé, si troverà a fare i conti con uno strumento molto più intelligente. Le novità si muovono su tre fronti distinti, ognuno con la sua logica e il suo potenziale.

Che cos’è Maps Imagery Grounding?

La prima novità (forse la più straordinaria) è Maps Imagery Grounding. Per capire cos’è bisogna fare uno sforzo d’immaginazione e pensare a una scena urbana che ancora non esiste: un cantiere che diventerà un palazzo, una strada che cambia volto, un set cinematografico da costruire in una città reale.

Ecco, questa funzione permetterà di vederla prima che accada: basterà descrivere a parole quello che si ha in mente, e Gemini lo trasformerà in un’immagine coerente con il luogo reale, costruita a partire dai dati di Street View. Il risultato non è una simulazione generica: è una visione ancorata alla realtà geografica.

Arriva Aerial and Satellite Insights

La seconda novità è Aerial and Satellite Insights: guardare la Terra dall’alto non è mai stato così immediato. Con questa funzione, Google porta l’analisi delle immagini satellitari direttamente dentro BigQuery, la sua piattaforma cloud per l’elaborazione dei dati, rendendo automatico un processo che fino a oggi richiedeva tempo, personale specializzato e una buona dose di pazienza.

Quello che prima occupava settimane di lavoro manuale oggi si comprime in pochi minuti. Chi si occupa di pianificazione urbana, monitoraggio del territorio o gestione delle infrastrutture può finalmente smettere di inseguire i dati e cominciare a usarli davvero, in tempi compatibili con le decisioni che conta prendere.

I modelli Earth AI Imagery

Infine, arriveranno due nuovi modelli Earth AI Imagery. Cosa faranno? Permetteranno di riconoscere un ponte in un’immagine satellitare, individuare una linea elettrica tra i pixel di una foto aerea, capire dove una strada si è interrotta dopo un disastro naturale, tutte operazioni che richiedono occhi allenati e molto tempo.

I due modelli sono stati addestrati esattamente per questo, e arrivano già pronti all’uso nel Google Cloud Model Garden. Fino a oggi, chi voleva costruire strumenti simili doveva partire da zero: mesi di lavoro, dati di addestramento, competenze specializzate. Ora tutto questo non è più necessario.

Le aziende possono integrare questi modelli direttamente nei propri prodotti, con ricadute concrete soprattutto nelle situazioni di emergenza, quando ogni minuto perso nell’analisi del territorio è un minuto sottratto ai soccorsi.