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Su Android Auto, Google Maps può mostrare una schermata nera o perdere la mappa; le segnalazioni arrivano soprattutto da automobilisti Ford.

La causa del bug e il numero di utenti coinvolti restano ignoti, mentre non è stata identificata una versione specifica delle app responsabile.

Tra i rimedi temporanei ci sono riattivare lo schermo del telefono, cambiare schermata dell’infotainment e svuotare la cache delle app.

Diversi automobilisti stanno segnalando su Reddit un problema con Google Maps su Android Auto. Dopo aver collegato lo smartphone al sistema di infotainment dell’auto, l’applicazione di navigazione non carica correttamente la mappa, mostrando al suo posto una schermata nera.

Le segnalazioni provengono soprattutto da proprietari di automobili Ford, ma al momento non è possibile escludere che il problema riguardi anche veicoli di altri marchi.

Alcuni automobilisti hanno già condiviso su Reddit dei possibili rimedi che sembrano funzionare, almeno temporaneamente.

Google Maps non funziona su Android Auto: cosa sta succedendo

Dalle testimonianze pubblicate su Reddit, emerge che il problema non si manifesta sempre allo stesso modo. Alcuni utenti visualizzano una schermata nera fin dall’avvio di Android Auto, mentre altri riscontrano il malfunzionamento soltanto occasionalmente.

In uno dei casi documentati, una fascia nera copre parte della mappa. Altri automobilisti riferiscono invece che la cartografia scompare completamente dal display della vettura.

Non è ancora chiaro quale sia la causa del bug. Al momento non è stato possibile individuare una particolare versione di Google Maps o di Android Auto interessata dal problema, né stabilire quanti automobilisti siano coinvolti.

Sebbene gran parte delle segnalazioni provenga da proprietari di automobili Ford, non ci sono elementi sufficienti per ricondurre il malfunzionamento a un problema di compatibilità con i sistemi di infotainment della casa automobilistica.

Come risolvere il problema della schermata nera di Google Maps su Android Auto

Uno dei rimedi più semplici consiste nel riattivare lo schermo dello smartphone. Un automobilista ha raccontato su Reddit che gli è bastato toccare il display del telefono per far comparire nuovamente la mappa sullo schermo dell’auto.

Si può anche provare a uscire temporaneamente dall’interfaccia di Android Auto, il sistema sviluppato da Google che proietta e adatta le app di uno smartphone Android sullo schermo dell’infotainment dell’auto. Un utente è riuscito a ripristinare la visualizzazione della mappa passando alla schermata del sistema di infotainment dedicata alla gestione dell’illuminazione a zone della vettura, per poi tornare ad Android Auto.

Se nessuno di questi tentativi dovesse funzionare, potrebbe essere utile svuotare la cache, una memoria temporanea e ad alta velocità che conserva copie di dati usati di frequente per accedervi più rapidamente, di Google Maps e Android Auto. Per farlo, occorre aprire le Impostazioni dello smartphone e selezionare Google Maps dalla sezione dedicata alle applicazioni. L’opzione per cancellare la cache si trova all’interno della voce relativa allo spazio di archiviazione.

Bisogna poi ripetere la procedura per Android Auto e riavviare lo smartphone. Secondo quanto raccontato da un utente su Reddit, questo metodo funziona, ma il problema potrebbe ripresentarsi a distanza di tempo.

È importante effettuare queste operazioni a veicolo fermo, prima di mettersi alla guida.

La redazione di Android Authority ha contattato Google per chiedere chiarimenti sul malfunzionamento, senza aver ancora ricevuto una risposta. In attesa di una correzione definitiva, è consigliabile verificare periodicamente sul Play Store, il negozio digitale ufficiale di Google per il sistema operativo Android, la disponibilità di aggiornamenti per Google Maps e Android Auto.