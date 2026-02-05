L’icona dell’auto non appare su Google Maps con Android Auto: guida alla risoluzione
Google Maps per Android Auto ha un bug: durante la navigazione, infatti, l'icona del veicolo sparisce, ecco come risolvere
Si moltiplicano le segnalazioni da parte degli utenti di Android Auto in merito a un problema che sta peggiorando notevolmente l’esperienza di utilizzo della piattaforma software di Google per quanto riguarda l’uso del navigatore.
Durante la guida con Google Maps, infatti, l’icona della vettura scompare all’improvviso. La mappa resta visibile, con tutti gli elementi mostrati sullo schermo e la navigazione continua a funzionare correttamente anche se l’icona che permette all’utente di identificare la posizione del suo veicolo sparisce.
Si tratta, quasi certamente, di un piccolo bug grafico che impedisce la corretta visualizzazione dell’icona. Andiamo ad analizzare tutti i dettagli della questione e capire come fare a risolvere il problema che, in queste ore, è stato registrato da numerosi utenti Android Auto.
Colpa di un aggiornamento?
Le tante segnalazioni arrivate in queste ore, come sottolinea anche un report di 9to5Google, hanno evidenziato che il bug è apparso a seguito dell’aggiornamento ad Android Auto 16.1.
Si tratta di un’ipotesi solida: il problema dell’icona dell’auto che sparisce da Google Maps, infatti, è chiaramente legato a un bug, probabilmente dovuto a un update recente (dell’app o della piattaforma software).
La mancata visualizzazione dell’icona del veicolo potrebbe essere un bug grafico. La navigazione continua a funzionare correttamente anche se sul display non appare l’icona.
L’utente può continuare a utilizzare in modo completo Google Maps, segno che l’app non ha problemi particolari, al netto della mancata visualizzazione dell’icona del veicolo.
Come risolvere se l’auto scompare da Maps
Per il momento, gli utenti non possono fare molto se non rimandare l’installazione dell’aggiornamento (nel caso in cui non sia già stato effettuato). Il bug riguarda quasi certamente l’ultima versione di Android Auto e/o dell’app di Google Maps (con possibili incompatibilità a livello grafico).
Il problema è molto diffuso, tanto che le segnalazioni si stanno moltiplicando in queste ore. Di conseguenza, Google è pienamente consapevole del bug. Gli sviluppatori dell’azienda sono certamente già al lavoro su una soluzione in grado di rimediare al problema nel minor tempo possibile.
Di conseguenza per risolvere il bug dell’icona del veicolo che non si vede in Google Maps su Android Auto bisognerà attendere. Nel giro di pochi giorni, infatti, Google dovrebbe avviare la distribuzione di un aggiornamento correttivo (che potrebbe arrivare anche lato server, velocizzando ulteriormente la correzione del bug).
Per il momento, in ogni caso, l’azienda non ha fornito alcun commento in merito alla questione. Ulteriori dettagli in merito potrebbero arrivare nelle prossime ore o, al massimo, nel corso dei prossimi giorni. Ne sapremo di più a breve.