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Al momento disponibile solo su iOS, Edge Eloquent trascrive i tuoi dettati in tempo reale, elimina parole di riempimento e tanto altro sia su cloud che su dispositivo locale.

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Non solo la traduzione e la compilazione di email automatiche: l’intelligenza artificiale è capace anche di trascrivere i tuoi dettati. Ne è un esempio Edge Eloquent, una nuova applicazione sviluppata da Google, al momento disponibile esclusivamente su iOS (ma quasi certamente la ritroveremo presto anche su Android).

Vediamo meglio in cosa consiste, come utilizzarla e come attivarla sul proprio smartphone (Apple, per ora).

Edge Eloquent, come funziona la nuova app di dettatura AI di Google

Sostanzialmente, l’app Edge Eloquent di Google ti consente di trascrivere in tempo reale il tuo dettato, e di seguire la trascrizione live durante la registrazione.

Ma non solo: a differenza di molte altre app di trascrizione online, premendo pausa, il tool elimina automaticamente le parole di riempimento come “um” e “ah”, per ottenere un testo più pulito e leggibile. E può anche integrare automaticamente parole chiave, nomi e gergo dal tuo account Gmail, nonché termini personalizzati per adattarsi al tuo vocabolario.

Inoltre, sotto l’interfaccia della trascrizione, sono disponibili diverse opzioni per adattare il testo alle proprie esigenze: Key Points (“Punti chiave”) per evidenziare i concetti principali, Formal (“Formale”) per uno stile più istituzionale, Short (“Breve”) per versioni sintetiche e Long (“Lungo”) per testi più dettagliati.

Particolarità dell’app è la sua modalità cloud: quando è attiva, l’app sfrutta i modelli di riconoscimento vocale automatico (ASR) basati sul modello Gemma, che garantisce una pulizia del testo ancora più accurata. Puoi anche disattivare il cloud e utilizzare l’elaborazione da locale se preferisci mantenere una certa privacy.

Altra particolarità è la gestione della cronologia delle trascrizioni, grazie alla quale le sessioni precedenti sono facilmente consultabili, mostrando informazioni come la velocità di dettatura e il numero totale di parole pronunciate.

Come utilizzare la nuova app di dettatura AI

Tutto ciò che vorresti dettare senza dover toccare la tastiera è finalmente possibile grazie all’app di Google.

Hai bisogno di scrivere un discorso, degli appunti veloci o un’email di lavoro ma non hai proprio il tempo per trascrivere tutto o per chiedere all’AI di creartene uno partendo da un prompt? Con questo tool ora è possibile, e proprio perché è progettato per colmare il divario tra il parlato naturale e il testo professionale pronto all’uso.

Tra l’altro, a differenza dei classici software di dettatura standard che trascrivono gli errori e le parole di riempimento parola per parola, Eloquent utilizza l’intelligenza artificiale per catturare il significato desiderato, correggendo automaticamente errori, parole di riempimento e interruzioni come “um” o “uh”.

E tra l’altro, per garantire la massima riservatezza, l’app offre anche la possibilità di un’elaborazione completamente locale: i dati restano sempre sul dispositivo, senza essere inviati al cloud.

Come attivare l’app di Google

Lanciata lunedì in sordina su iOS, l’app è attualmente disponibile gratis sull’App Store.

Non c’è ancora alcuna conferma ufficiale circa il suo rilascio su Android, ma sarebbe sorprendente se Google non la rendesse presto accessibile anche sul suo sistema operativo mobile. L’app ha infatti tutte le carte per superare la concorrenza, e l’accesso anche al mondo di Android sarebbe decisivo per competere contro soluzioni già affermate sul mercato come Wispr Flow e SuperWhisper.