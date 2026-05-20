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Dalla ricerca vocale nei messaggi fino agli agenti intelligenti di Spark: ecco la guida pratica agli strumenti presentati da Google per semplificare la produttività e la vita digitale.

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Google I/O 2026 ha segnato l'integrazione dell'intelligenza artificiale nei servizi quotidiani, trasformando ricerca, posta e creazione di contenuti.

Gmail Live porta interazione vocale e comprensione contestuale nella casella di posta, inizialmente per gli abbonati Google AI Ultra.

Gemini Spark agisce autonomamente per completare attività, mentre Gemini Omni e strumenti come Docs Live potenziano creatività e produttività.

Il colosso di Mountain View ridisegna l’esperienza quotidiana degli utenti integrando l’intelligenza artificiale nei servizi più utilizzati: arrivano i video di Gemini Omni, gli agenti autonomi di Spark e la funzione vocale Gmail Live per dialogare direttamente con la posta elettronica.

Google I/O 2026 e l’AI

Il consueto appuntamento con il Google I/O 2026 ha tracciato la rotta evolutiva dell’azienda, confermando una tendenza ormai chiara: l’intelligenza artificiale diventa uno strumento integrato nei servizi che gran parte di noi utilizza ogni giorno.

Per chi usa la tecnologia per lavoro o per gestire la propria quotidianità, le novità presentate promettono di cambiare l’interazione con documenti, ricerche e caselle di posta elettronica.

La posta elettronica diventa conversazionale

La novità più vicina all’uso comune riguarda l’evoluzione della posta elettronica attraverso la cosiddetta AI Inbox.

La funzione specifica, battezzata Gmail Live, permetterà di interagire con la casella di posta usando la voce e il linguaggio naturale, superando i limiti della classica barra di ricerca a parole chiave.

Come spiegato da Devanshi Bhandari, product lead di Gmail, il sistema è progettato per recuperare informazioni specifiche nascoste tra centinaia di messaggi, come codici di accesso, orari di appuntamenti o dettagli logistici.

Gmail Live sarà in grado di comprendere le sfumature del discorso, rispondere a domande di follow-up e persino intuire i soggetti di cui si parla anche se non esplicitamente nominati.

Inizialmente, il rilascio estivo di questa opzione vocale sarà riservato agli abbonati al piano Google AI Ultra.

Google ha comunque chiarito che la vecchia barra di ricerca non scomparirà, una scelta che appare come una cautela dopo le recenti polemiche e i successivi dietrofront avvenuti sulla gestione della ricerca intelligente all’interno di Google Photos.

Arrivano gli assistenti autonomi

Un altro pilastro dell’evento è stato il debutto ufficiale di Gemini Spark, una modalità agentica basata sul modello Gemini 3.5.

A differenza dei chatbot tradizionali che si limitano a rispondere agli input, Spark nasce per agire in background e completare attività in autonomia, come la compilazione di documenti e la gestione di scadenze, imparando dalle preferenze dell’utente.

Questa tecnologia si riflette anche sulla ricerca web tradizionale, che introduce layout dinamici e agenti personalizzati costantemente operativi per monitorare e trovare informazioni utili.

Il motore di ricerca principale adotta ora a livello globale Gemini 3.5 Flash come modello predefinito.

Creatività multimediale e collaborazione

Sul fronte della produzione di contenuti, Mountain View ha presentato Gemini Omni, un nuovo generatore di video IA che unisce in un’unica famiglia i modelli Nano, Genie e Veo.

Il sistema si attiva tramite prompt testuali per creare filmati dettagliati ed è già accessibile al pubblico.

Sul versante opposto, lo strumento SynthID per il tracciamento dei contenuti generati da intelligenze artificiali è stato esteso a partner industriali come OpenAI ed ElevenLabs.

Le novità toccano anche la produttività d’ufficio con Google Docs Live, che permette di dettare idee e vedere il documento aggiornarsi in tempo reale, e Google Pics, dedicato alla modifica avanzata delle immagini considerando i singoli elementi come oggetti tridimensionali isolati e non come foto piatte.

Infine, sul piano hardware, sono stati annunciati gli Audio Glasses, occhiali smart sviluppati in collaborazione con Samsung, Gentle Monster e Warby Parker. Previsti per l’autunno, offriranno assistenza vocale direttamente nell’orecchio, traduzioni in tempo reale e sintesi dei messaggi ricevuti mentre ci si sposta.