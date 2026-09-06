Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

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Google ha annunciato il rilascio di un nuovo tool IA che sarà accessibile tramite Google Vids. Lo strumento permetterà agli utenti di trasformare documenti di testo in video, ricorrendo ai modelli di intelligenza artificiale di Gemini.

Andiamo a scoprire come si usa questa nuova capacità dell’intelligenza artificiale che ha l’obiettivo di creare contenuti video in grado di sintetizzare le informazioni presenti in lunghi file video, in modo semplice, veloce e davvero efficace. Ecco tutti i dettagli:

Un documento di testo diventa un video con l’IA

Google mette a disposizione dei suoi utenti Docs to video. Si tratta di un tool pensato per generare video con l’intelligenza artificiale partendo da documenti di testo di Google Documenti o Microsoft Word, ad esempio, ma anche da file PDF.

L’intelligenza artificiale andrà a “leggere” il documento, individuando i punti più importanti e poi generando script e una narrazione vocale oltre a immagini che faranno da sfondo al parlato.

In questo modo, da un semplice documento di testo sarà possibile generare una vera e propria presentazione video con testi, immagini e audio che andranno a descrivere e sintetizzare i contenuti del documento.

Secondo Google, questo strumento è progettato per semplificare al massimo l’assimilazione delle informazioni, in modo da poter trasformare i lunghi file di testo in brevi video riassuntivi e concisi, con tutti i concetti chiave.

Tra i punti di forza del tool c’è la possibilità di personalizzare. Il contenuto generato dall’IA, infatti, è sempre disponibile per una modifica. L’utente, quindi, ha la possibilità di personalizzare il contenuto generato, andando a modificare le immagini, la narrazione vocale o lo script utilizzato.

In questo modo, il tool è in grado di mettere a disposizione degli utenti che si affidano a Google Vids tutti gli elementi utili per poter ottenere un prodotto in linea con le proprie necessità. Ulteriori aggiornamenti per il tool potrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane, in modo da rendere ancora più efficace la generazione di contenuti.

Ricordiamo che Google ha appena introdotto anche un nuovo modello IA per migliorare le previsioni meteo, confermando la volontà di continuare a migliorare la sua tecnologia per offrire strumenti avanzati a tutti i suoi utenti.

Come si usa il nuovo tool

La funzione Docs to video è in fase di rilascio ma non sarà disponibile per tutti. Per gli utenti consumer, infatti, sarà necessario avere un abbonamento a scelta tra Google AI Plus, Pro e Ultra per poter sfruttare questo tool che sarà messo a disposizione anche agli utenti Business, Enterprise ed Education. Il rilascio è in corso e tutti gli utenti abilitati dovrebbero ricevere la funzione in breve tempo. Per utilizzare il tool è sufficiente effettuare l’accesso con il proprio account a Google Vids e poi andare in File > Docs to video.