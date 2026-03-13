Google usa l’IA e vecchi articoli di giornale per prevedere le alluvioni improvvise

Giornalista tech dal 2001: racconto le novità di prodotto e i trend IT a 360 gradi con uno stile semplice, chiaro e diretto.

Big G ha trovato una soluzione rivoluzionaria: usare l'IA per analizzare milioni di notizie e mappare i rischi mondiali.

Le alluvioni lampo sono eventi meteo terribili. Ogni anno uccidono più di 5.000 persone in tutto il mondo perché arrivano all’improvviso, colpendo zone molto ristrette in pochissimo tempo. Proprio questa loro natura “mordi e fuggi” le rende una sfida quasi impossibile per gli scienziati: sono troppo brevi e localizzate per essere misurate con i classici termometri o sensori fluviali. In pratica, mancano i dati storici per capire dove colpiranno la prossima volta.

Oggi, però, Google sostiene di aver trovato la chiave per risolvere questo problema in un modo davvero insolito: leggendo le notizie.

Se mancano i sensori, leggiamo i giornali

Per istruire un’intelligenza artificiale servono dati, ma se i dati meteorologici tradizionali non bastano, dove trovarli? I ricercatori di Google hanno avuto un’idea creativa: hanno utilizzato Gemini, il loro modello linguistico avanzato, per analizzare ben 5 milioni di articoli di cronaca provenienti da ogni angolo del pianeta.

L’IA ha setacciato decenni di notizie, isolando i resoconti di 2,6 milioni di singole alluvioni. Questi racconti scritti sono stati trasformati in una serie di dati geografici e temporali chiamata “Groundsource”. È la prima volta che un modello linguistico viene usato per creare un database di questo tipo. In parole semplici, Google ha trasformato la cronaca giornalistica in numeri e mappe che l’IA può studiare per imparare a prevedere il futuro.

Un aiuto concreto per 150 Paesi

Grazie a questo database, i ricercatori hanno addestrato un secondo modello capace di incrociare le previsioni meteo globali con la probabilità che si verifichi un’alluvione lampo in una zona specifica. I risultati sono già visibili: il sistema di previsione di Google sta monitorando i rischi urbani in 150 Paesi attraverso la piattaforma Flood Hub.

I dati vengono condivisi in tempo reale con le agenzie di soccorso. Ad esempio, nel sud dell’Africa, le organizzazioni di emergenza hanno già testato il modello, confermando che ricevere questi avvisi permette di reagire molto più velocemente, salvando vite umane.

Tecnologia per chi non ha risorse, ma ci sono dei limiti

Uno dei punti di forza di questo progetto è la sua missione democratica. Molti governi non possono permettersi radar costosi o infrastrutture meteo di ultima generazione. Il modello di Google, basandosi su notizie e dati satellitari globali, funziona bene anche dove non esistono stazioni di monitoraggio locali.

“Questo sistema aiuta a riequilibrare la mappa del mondo”, spiegano dal team di Google. In pratica permette di portare protezione anche in quelle regioni che storicamente sono rimaste “al buio” perché prive di informazioni.

Naturalmente, il sistema non è perfetto. Al momento identifica i rischi su aree di circa 20 chilometri quadrati, quindi è meno preciso dei radar nazionali (come quelli americani) che seguono la pioggia minuto per minuto. Tuttavia, è un punto di partenza fondamentale per le aree del mondo che oggi non hanno nulla.

Il successo di questo esperimento apre le porte a nuove possibilità. Se l’IA può imparare a prevedere le alluvioni leggendo i giornali, potrebbe fare lo stesso per altri disastri difficili da tracciare, come le ondate di calore o le frane. Come dicono gli esperti del settore, la scarsità di dati è la sfida più grande della geofisica, e Google ha appena dimostrato che la soluzione potrebbe essere scritta proprio sotto i nostri occhi, nelle notizie di ogni giorno.