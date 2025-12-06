Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

In sintesi

Google Home ha rimosso senza preavviso la funzione Chiama casa, che permetteva di chiamare gli smart speaker tramite Meet (ex Duo), lasciando attiva solo la chiamata inversa dagli speaker allo smartphone.

La sparizione della funzione, segnalata dagli utenti su Reddit, ha generato proteste e incertezza, poiché Google non ha rilasciato comunicazioni ufficiali e molti utilizzavano quotidianamente questa possibilità.

Senza alcun annuncio da parte dell’azienda, Google Home ha perso (almeno per il momento) una funzione molto comoda. Si tratta di Chiama casa che consentiva di effettuare una chiamata vocale tramite Meet dall’app agli smart speaker/display presenti in casa.

Questa funzione era stata introdotta nel 2019 (quando il servizio utilizzato era Google Duo) ed era molto utilizzata dagli utenti che, di fatto, avevano la possibilità di sostituire il telefono fisso con uno smart speaker. Al momento, Chiama casa non è più disponibile. Andiamo a ricostruire quanto accaduto e cosa cambia per la piattaforma smart home di Google, sempre più integrata con l’intelligenza artificiale.

Un addio definitivo?

Come sottolineato in precedenza, non ci sono informazioni precise in merito alle intenzioni di Google. Per il momento, infatti, la funzione Chiama casa non risulta più accessibile all’interno dell’app Google Home.

Continua a essere possibile, invece, effettuare le chiamate in senso inverso, dal dispositivo smart presente in casa allo smartphone dell’utente. Quest’aspetto rendere ancora più strana la questione. In assenza di una comunicazione ufficiale da parte di Google, non resta che fare delle ipotesi.

Google, in ogni caso, ha dimostrato di puntare molto sul suo ecosistema di prodotti e servizi per la casa smart, come confermano i lanci di nuovi prodotti degli ultimi mesi. Per questo motivo, la scelta di eliminare una funzione apprezzata lascia parecchi dubbi.

Le proteste degli utenti

A evidenziare questa “novità” è stato un post su Reddit che ha ottenuto un certo seguito. Diversi utenti stanno confermando che l’uscita di scena della funzione dopo l’ultimo aggiornamento. Da segnalare che non è possibile ricorrere a Gemini per chiedere di effettuare la chiamata. Il commento di un utente del social chiarisce un sentimento diffuso: “Spero che ripristinino questa funzione. La usiamo tutti i giorni quando io e mia moglie siamo in viaggio per lavoro.”

Ricordiamo che da alcuni mesi, con un importante aggiornamento, Google Home ha registrato l’addio ad Assistant e il passaggio a Gemini, entrando in una nuova era con l’integrazione profonda dell’intelligenza artificiale.