In sintesi

Google integra Gemini in Google Home: dal 1° ottobre debutto di nuovi prodotti smart con AI, tra cui la Nest Cam con sensore 2K.

In arrivo anche uno speaker smart con Gemini e altre novità per la casa intelligente: l’obiettivo è rafforzare l’ecosistema Google.

Google prepara una rivoluzione per la Smart Home con l’integrazione di Gemini AI all’interno del suo ecosistema di prodotti e servizi. Si tratta di un vero e proprio punto di svolta per l’azienda americana che, dopo aver portato l’AI su smartphone, ora ha l’obiettivo di rafforzare la sua presenza anche in altri settori. L’arrivo di Gemini sarà accompagnato dal debutto di nuovi prodotti che saranno svelati in occasione di un evento appena annunciato dall’azienda. Andiamo a fare il punto sulle novità in arrivo per la gamma di prodotti e servizi di Google.

Una rivoluzione in arrivo per Google Home

Con un post su X, Google ha confermato l’arrivo di importanti novità per quanto riguarda il debutto di Gemini in Google Home. La data da segnalare sul calendario è quella del prossimo 1° ottobre. Nel corso dell’evento in questione, l’azienda presenterà anche nuovi prodotti come conferma il teaser pubblicato su X che mostra, chiaramente, l’immagine della futura Nest Cam, uno dei prodotti di nuova generazione in arrivo per la gamma di Google che, secondo alcuni rumor, integrerà un nuovo sensore 2K. In rampa di lancio, però, c’è molto altro, sia per quanto riguarda l’hardware che il software.

Nuovi prodotti con Gemini integrato

Google vuole creare un vero e proprio ecosistema di prodotti con Gemini che svolgerà il ruolo da protagonista. L’evento del prossimo 1° ottobre, quindi, permetterà all’azienda di mostrare in anteprima una serie di nuovi prodotti che permetteranno di sfruttare al massimo l’integrazione tra Gemini e Google Home.

Oltre alla nuova Nest Cam, infatti, è in arrivo anche uno speaker smart con Gemini destinato a diventare uno dei prodotti di riferimento per l’azienda americana, almeno per quanto riguarda la Smart Home. Non mancheranno, inoltre, altre sorprese, sempre legate all’intelligenza artificiale applicata al settore domestico.

Maggiori dettagli in merito arriveranno, senza dubbio, nel corso dei prossimi giorni. Per Google si tratta di un appuntamento molto importante. L’azienda, infatti, ha l’obiettivo di rafforzare notevolmente la sua presenza nel settore della Smart Home e ha bisogno di dispositivi di alta qualità per garantire un incremento del numero di utenti.

La nuova generazione di prodotti Google dovrà, quindi, essere un punto di svolta, sia per Gemini che per Google Home. Staremo a vedere quali saranno le mosse dell’azienda in tal senso. Di certo, a partire dal 1° ottobre, il settore della Smart Home dovrebbe registrare una vera e propria rivoluzione che potrebbe tradursi in enormi vantaggi per gli utenti.