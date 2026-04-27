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Ebbene sì: Apple ha ammesso, nei fatti, di aver bisogno di Google. La nuova Siri che arriverà con iOS 27, sarà alimentata dai modelli Gemini di Google, in quello che si configura come uno dei cambi di rotta più significativi nella storia recente dell’azienda di Cupertino.

L’obiettivo è trasformare Siri in un assistente capace di leggere il contesto, collegare informazioni tra app diverse e gestire richieste complesse in un unico flusso. Un salto che Apple non ha potuto fare con le sole tecnologie interne, e che ha già accumulato diversi rinvii per problemi di accuratezza.

Apple e Google: nemici-amici?

Lo sappiamo bene: Apple e Google si contendono da decenni il cuore (e il denaro) dello stesso target, sfidandosi a suon di smartphone e innovazioni. Eppure, oggi si ritrovano a collaborare su uno dei fronti più strategici della tecnologia: l’intelligenza artificiale.

La partnership, annunciata da Apple a gennaio e ribadita pubblicamente da Thomas Kurian al Google Cloud Next di Las Vegas, trasforma Google Cloud nel fornitore di servizi cloud preferenziale di Apple per lo sviluppo dei nuovi Foundation Models.

Il motivo è semplice da capire, anche se non facile da ammettere per un’azienda abituata a controllare ogni dettaglio del proprio ecosistema: Apple ha accumulato ritardi significativi nello sviluppo di soluzioni AI proprietarie, e la concorrenza non aspetta. Integrare i modelli Gemini, già maturi e collaudati, è la strada più rapida per colmare il divario senza rinunciare al controllo sull’esperienza utente finale.

Cosa sappiamo sulla nuova Siri?

Il debutto della nuova Siri è atteso in autunno, con il rilascio di iOS 27 e iPadOS 27. Non sarà un aggiornamento incrementale: l’assistente vocale di Apple è destinato a cambiare in profondità, abbandonando la logica dei comandi semplici per avvicinarsi ai moderni sistemi di AI conversazionale.

I dettagli completi arriveranno alla WWDC di giugno, ma il quadro generale è già abbastanza definito. La distribuzione delle funzioni potrebbe avvenire in modo graduale: alcune novità potrebbero essere disponibili fin dal lancio, mentre le capacità più avanzate richiederanno aggiornamenti successivi.

Funzioni e potenziale

La parola chiave della nuova Siri è personalizzazione. L’obiettivo dichiarato è un assistente capace di leggere il contesto, collegare informazioni provenienti da app diverse e gestire operazioni complesse in un unico flusso, senza costringere l’utente a spezzare le richieste o a ripetere informazioni già disponibili sul dispositivo.

In pratica, questo significa poter passare da un messaggio a un appuntamento in calendario a una ricerca sul web in una sola interazione, oppure ricevere suggerimenti basati sulle proprie abitudini senza doverli configurare manualmente.

Siri smette di essere uno strumento reattivo e diventa un sistema capace di anticipare le esigenze, avvicinandosi a quello che Apple Intelligence promette da tempo come esperienza quotidiana sull’iPhone.

I nodi irrisolti

Nonostante le conferme ufficiali, restano aperti due interrogativi che definiranno la qualità reale del prodotto finale. Il primo riguarda l’infrastruttura: non è ancora chiaro se i modelli Gemini gireranno sui server di Google o sul Private Cloud Compute di Apple, una scelta che impatta direttamente sulla gestione dei dati e sulla privacy degli utenti.

Il secondo nodo è più sostanziale: i ritardi accumulati finora sono stati causati proprio da problemi di accuratezza. La nuova Siri deve dimostrare di saper rispondere in modo affidabile, non solo nelle condizioni ottimali ma nell’uso quotidiano reale. Le promesse ci sono, ma la prova arriverà solo con iOS 27 nelle mani degli utenti.