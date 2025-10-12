Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Google amplia la sua offerta AI con Gemini Enterprise, una piattaforma integrata che riunisce tutti gli strumenti di intelligenza artificiale dell’azienda, compatibile con applicazioni di terze parti come Microsoft 365, Salesforce e SAP, e supportata da oltre 100.000 partner.

Pensata per imprese di ogni dimensione, Gemini Enterprise sarà disponibile in abbonamento da 30 dollari al mese per utente (piani Standard e Plus), mentre per le PMI arriverà la versione Gemini Business a partire da 21 dollari al mese.

Google punta sempre più sull’intelligenza artificiale con l’obiettivo di offrire una piattaforma completa e ricca di vantaggi ai suoi utenti. Si tratta di un processo continuo che, mese dopo mese, registra novità in grado di arricchire una base già solida e che ha dimostrato di poter trovare applicazione in vari contesti di utilizzo.

Per completare il suo ecosistema, Google ha presentato questa settimana Gemini Enterprise, una piattaforma basata sui modelli Gemini che punta a soddisfare le esigenze della clientela business, includendo tutti gli strumenti AI realizzati da Google e con la possibilità di connettersi ai dati di servizi terzi e altre applicazioni aziendali.

Si tratta di un vero e proprio punto di svolta per i servizi AI di Google che guarda al futuro con la certezza di poter contare su un ecosistema completo e ricco di vantaggi, con la possibilità di offrire a utenti consumer e clienti business la possibilità di utilizzare gli strumenti di intelligenza artificiale che fanno parte di Gemini. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito al nuovo servizio.

Google porta l’AI alle aziende

Secondo Google, Gemini Enterprise trasforma il modo di lavorare dei team, permettendo di automatizzare flussi di lavoro e di ottenere risultati sempre più avanzati. Come sottolineato nel comunicato con cui è stata presentato il progetto, l’obiettivo è integrare in un’unica piattaforma centralizzata tutte le funzionalità e gli strumenti AI, con la possibilità per gli utenti di accedere a Gemini 2.5 Pro, Veo 3 e altri modelli sviluppati da Google. Da segnalare anche l’arrivo del nuovo Data Science Agent, per ora disponibile in versione anteprima, che automatizza la gestione e la raccolta dei dati. Gemini Enterprise sarà una piattaforma aperta, costituita da un ecosistema di oltre 100.000 partner e pienamente compatibile con strumenti aziendali come Microsoft 365, Salesforce e SAP.

Come usare Gemini Enterprise

L’accesso a Gemini Enterprise avviene tramite l’attivazione di un abbonamento pensato per le aziende più grandi e strutturate con un costo a partire da 30 dollari al mese per utente e la possibilità di scegliere tra i piani Standard e Plus. Per le piccole imprese e i team di lavoro è in arrivo Gemini Business, con costi da 21 dollari al mese. Ulteriori dettagli per il mercato italiano saranno disponibili successivamente.