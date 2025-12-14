Google ha rilasciato il suo agente di ricerca AI più completo di sempre

Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Mehaniq / Shutterstock

In sintesi

Google ha aggiornato Gemini Deep Research, rendendolo un agente di ricerca AI più potente basato su Gemini 3 Pro, integrabile nelle app tramite una nuova API e capace di svolgere analisi complesse e generare report dettagliati a costi inferiori.

L’azienda ha inoltre annunciato DeepSearchQA, un nuovo benchmark open source per valutare l’efficacia degli agenti AI nelle attività di ricerca web, e ha confermato l’integrazione futura di Gemini Deep Research in vari servizi Google.

Continua il programma di sviluppo di servizi AI di Google. L’ultima novità in tal senso è rappresentata da una versione rinnovata di Gemini Deep Research, un agente di ricerca autonoma in grado di svolgere attività di analisi estese e complesse.

Questa nuova versione è accessibile agli sviluppatori che hanno la possibilità di integrare l’agente all’interno delle proprie applicazioni, sfruttano una nuova API dedicata.

Si tratta di un importante passo in avanti per l’agente AI che riesce a sfruttare al meglio tutte le potenzialità del nuovo Gemini 3 Pro, il nuovo modello da poco svelato da Google Andiamo a fare il punto sulle ultime novità annunciate da Google.

Un agente AI ancora più potente

Con Gemini Deep Research è possibile sfruttare un agente ottimizzato per attività di raccolta e sintesi di contesto di lunga durata che utilizza Gemini 3 Pro. Secondo quanto rivelato da Google, il nuovo agente è in grado di pianificare le sue indagini “formula query, legge i risultati, identifica lacune di conoscenza e ripete le ricerche” con l’obiettivo di garantire risultati precisi e puntuali, recuperando tutti i dati necessari. L’agente, inoltre, è ottimizzato per “generare report ben documentati a costi notevolmente inferiori“.

Per evidenziare le capacità dell’agente AI, Google ha sottolineato come il nuovo Gemini Deep Research sia oggi utilizzato dalle società finanziarie per “automatizzare le laboriose fasi iniziali della due diligence” con una capacità di aggregazione dei segnali di mercato e un’analisi profonda della concorrenza e dei rischi. L’azienda lo ha definito un “moltiplicatore di forza per i team di investimento” soprattutto nella fase iniziale di ricerca.

C’è un altro aspetto da sottolineare: Gemini Deep Research sarà presto integrato nelle varie applicazioni di Google che sfruttano l’intelligenza artificiale. Di conseguenza, l’agente potrà essere utilizzato in Google Search, NotebookLM, Google Finance e anche in una versione aggiornata dell’app di Gemini. Si tratta, quindi, di un elemento centrale della strategia con cui Google punta a espandere la sua presenza nel settore dell’intelligenza artificiale che ormai rappresenta il focus principale della sua attività.

C’è anche un nuovo benchmark

Per testare appieno le capacità degli agenti AI per la ricerca web, settore destinato a registrare una sostanziale crescita in futuro, Google ha anche annunciato il rilascio in versione open source di un nuovo benchmark, chiamato DeepSearchQA che è stato progettato per testare la completezza degli agenti nelle attività di ricerca web. Questo benchmark metterà in mostra le capacità dell’agente AI.