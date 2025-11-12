Google Foto si aggiorna e con l'AI diventa sempre più personalizzabile

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

sdx15 / Shutterstock

In Sintesi

Google sta integrando nuove funzioni AI nell’app Google Foto attraverso un corposo aggiornamento in arrivo in questi giorni.

Tra le novità Help me edit, Ask Photos e l’integrazione con il nuovo modello generativo Nano Banana.

Google continua a spingere sull’integrazione dell’intelligenza artificiale all’interno delle sue app principali. Questa volta tocca a Google Foto che proprio in questi giorni sta ricevendo un corposo aggiornamento con tante nuove funzioni AI.

Molte le novità messe sul piatto, dalla modifica conversazionale di Help me edit all’arrivo del modello generativo Nano Banana nell’editor, passando per il potenziamento della ricerca interna con Ask Photos.

Tutte le novità in arrivo per Google Foto

La prima novità riguarda la funzione Help me edit che aiuta l’utente a modificare le foto usando comandi testuali o vocali. Con l’aggiornamento, l’opzione è in grado di analizzare e modificare le foto in modo ancora più preciso, riconoscendo i volti e attingendo ad altri scatti presenti nella raccolta dell’utente.

Ora l’utente può richiedere modifiche personalizzate come, ad esempio, “rimuovi gli occhiali da sole”, “apri gli occhi” o “aggiungi un sorriso”, e l’intelligenza artificiale applicherà le modifiche in modo coerente e realistico. Inoltre, questa opzione sta per arrivare anche per gli utenti con iOS.

L’altra novità riguarda Nano Banana che, dopo mesi di attesa, arriva all’interno di Google Foto con la possibilità modificare immagine semplicemente descrivendo ciò che si desidera realizzare.

All’interno della scheda Crea debutta una nuova area chiamata Crea con l’AI, dove gli utenti troveranno modelli preimpostati basati su Nano Banana, pensati per generare immagini secondo tendenze o richieste popolari.

Oltre a questo, Google ha confermato anche che nelle prossime settimane arriveranno nuovi modelli personalizzati, in grado di utilizzare informazioni contestuali provenienti dalle foto e dagli interessi dell’utente. In pratica, usando l’applicazione sarà possibile creare contenuti su misura, legati a immagini personali o alle preferenze degli utenti.

L’ultima novità riguarda Ask Photos, la funzione di ricerca avanzata che consente di porre domande sulle proprie immagini in linguaggio naturale. Google ha ampliato la disponibilità della feature a oltre 100 Paesi e 17 nuove lingue, tra cui l’italiano, ma la funzione non è ancora attiva nel nostro Paese.

Quando arrivano le nuove funzioni di Google Foto

Stando alle dichiarazioni sul blog di Big G, le nuove funzioni di Google Foto saranno distribuite progressivamente con Help me edit è già attivo negli Stati Uniti su Android e arriverà presto su iOS.

Nano Banana, invece, è disponibile in Help me edit negli Stati Uniti e nella scheda Crea in USA e India. Mentre Ask Photos è in espansione globale.

Come evidente questo aggiornamento non contempla ancora gli utenti italiani; al momento, infatti, non c’è ancora una data di release confermata per il nostro paese ma, visti i corposi investimenti che Google sta facendo nel settore dell’AI generativa, è lecito ipotizzare che si tratti solo di una questione di tempo prima che le novità arrivino anche da noi.