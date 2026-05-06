Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

Google lancia in Italia "Fonti Preferite": sarà possibile selezionare i siti di fiducia con una stella per personalizzare le notizie principali e avere più controllo sui risultati della ricerca quotidiana.

Google

Google ha introdotto in Italia la funzione "Fonti Preferite" per dare priorità alle testate scelte nei risultati di ricerca.

Gli utenti possono selezionare una lista di siti preferiti tramite un'icona a stella e personalizzare la sezione "Dalle tue fonti".

La novità preserva il pluralismo informativo, aumenta l'autorità percepita e offre agli editori strumenti per farsi seguire.

Google ha ufficialmente introdotto in Italia la funzione “Fonti Preferite“, uno strumento che permette agli utenti di selezionare i siti web e le testate giornalistiche da visualizzare con priorità nei risultati di ricerca. Attraverso un semplice sistema di selezione tramite icona, è ora possibile personalizzare la sezione delle Notizie principali per dare più spazio alle voci di cui ci si fida maggiormente, migliorando l’esperienza di lettura quotidiana senza escludere la varietà dell’informazione globale.

Come una bussola tra le tante notizie

C’è stato un tempo in cui l’unico modo per scegliere cosa leggere era recarsi in edicola e acquistare la testata preferita. Oggi il panorama è decisamente più affollato e, bisogna ammetterlo, spesso ci si sente sommersi da algoritmi che sembrano decidere al posto nostro.

Google sembra aver intercettato questa piccola frustrazione digitale lanciando anche nel nostro Paese il roll-out di “Fonti Preferite”. Non si tratta di una rivoluzione superficiale, ma di un cambio di filosofia: rimettere il potere decisionale nelle mani di chi naviga.

I dati diffusi dal Team Google Italia parlano chiaro: quando un lettore contrassegna un sito come preferito, la probabilità che ci clicchi sopra raddoppia. Questo significa che gli utenti hanno fame di autorevolezza e di volti familiari.

Con oltre 200.000 siti già catalogati nel sistema, dai piccoli blog di nicchia alle grandi redazioni internazionali, l’obiettivo è trasformare la pagina dei risultati in un ambiente personalizzato che rifletta davvero gli interessi dei lettori.

Più spazio alla scelta consapevole

Un aspetto interessante emerso dai test preliminari condotti in Labs è che gli utenti non sono affatto pigri, contrariamente a un’opinione diffusa.

Oltre la metà dei fruitori coinvolti nella fase sperimentale ha selezionato almeno quattro o più fonti diverse. Questo suggerisce che il lettore consapevole non cerca una “bolla” dove leggere sempre la stessa campana, ma desidera costruire un coro di voci fidate.

Google ha confermato che chi ha già partecipato alle sperimentazioni in Labs si ritroverà le impostazioni già attive, pronte all’uso.

Per chi scrive e produce informazione, questa è una sfida che sa di meritocrazia. Google mette infatti a disposizione degli editori strumenti specifici nel proprio Help Center per invitare la propria audience a farsi “stellare”.

La funzione “Fonti Preferite” non cancella il resto del web (si continuerà comunque a vedere notizie da altre fonti per garantire il pluralismo), ma ordina la scrivania digitale in modo che i propri giornali preferiti siano sempre in cima alla pila.

Un piccolo passo per l’algoritmo, un grande passo per chi vuole decidere, finalmente, cosa leggere.

Come personalizzare il feed

A chi fa parte di quella generazione che preferisce risolvere i problemi tecnici in tre passaggi, invece di consultare un manuale da cento pagine, questa novità piacerà.

Il funzionamento di “Fonti Preferite” è quasi elementare. Quando si effettua una ricerca su un argomento di attualità, si noterà una piccola icona a forma di stella posizionata accanto alla sezione dedicata alle Notizie principali.

Cliccando sulla stella, si può scegliere quali testate inserire nel proprio elenco privilegiato. Una volta effettuata la selezione e aggiornata la pagina, il sistema darà la precedenza ai contenuti provenienti dai siti scelti.

Questi appariranno con maggiore frequenza sia tra le notizie in evidenza sia in una nuova area specifica chiamata “Dalle tue fonti”.

Ad esempio, chi è interessato agli argomenti sul mondo tech potrebbe inserire tra le fonti preferite proprio il magazine di Libero Tecnologia!

Come farlo? Clicca su questo link e ti si aprirà una finestra dove potrai selezionare il sito libero.it per inserirlo nei tuoi preferiti (e vedere gli altri siti a cui ti sei registrato).

La gestione delle preferenze è fluida: si possono aggiungere o rimuovere siti in ogni momento, mantenendo un controllo dinamico sulla propria rassegna stampa personale.