Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Google

Google rilancia Fitbit, che si trasforma, e punta a diventare un vero e proprio riferimento del settore dei fitness tracker, con la nuova app Google Health, che andrà a risolvere il problema della frammentazione dei dati tra più piattaforme.

Per gli utenti, infatti, oggi è necessario dover fare i conti con più app diverse, da Fitbit a Google Fit, ad esempio. Con la nuova Google Health, disponibile per Android e iOS, tutto dovrebbe diventare più semplice.

A fare la differenza nella gestione dei dati ci sarà l’intelligenza artificiale: con il Coach AI basato su Gemini, infatti, sarà possibile sfruttare un supporto costante nell’allenamento e nel monitoraggio della salute.

In aggiunta, è in arrivo il nuovo Google Fitbit Air (in foto), un activity tracker “screenless” ovvero senza schermo, pensato per raccogliere i dati dell’utente e inviarli allo smartphone. Ecco tutti i dettagli in merito.

Google Health: una nuova era

La prima novità riguarda il passaggio di consegne tra l’app di Fitbit e la nuova Google Health, che sostituirà l’applicazione precedente a partire dal prossimo 19 maggio. Si tratta di una trasformazione per Fitbit, dopo l’acquisizione di Google avvenuta nel 2021.

Gli utenti non dovranno installare una nuova app ma Fitbit si aggiornerà, cambiando veste. Google Health sarà disponibile per Android e iPhone. I dati saranno trasferiti in automatico e, in futuro, anche chi usa Google Fit potrà trasferire le proprie informazioni.

Per gli utenti ci sarà la possibilità di sfruttare il piano gratuito oppure il piano Premium, da 8,99 euro al mese oppure 79,99 euro all’anno, che però è integrato nelle sottoscrizioni Google AI Pro e AI Ultra.

Il coach AI

La grande novità di Google Health è rappresentata da Google Health Coach, un vero e proprio assistente AI dedicato al fitness e al benessere. Basato sull’intelligenza artificiale di Gemini, che sarà alla base anche della nuova Siri, questo coach sarà in grado di analizzare i dati in tempo reale, definire programmi di allenamento personalizzati e rispondere agli utenti in merito a questioni legate alla salute. Tutte le informazioni legate alla salute dell’utente saranno protette e non saranno utilizzate per scopi pubblicitari o per l’addestramento dell’AI (disattivato di default).

Arriva Fitbit Air

Con queste novità, Fitbit diventa, di fatto, un brand per accessori legati all’attività fisica e al monitoraggio della salute. In questo contesto si piazza il Fitbit Air, definito come un activity tracker “screenless” e pensato per raccogliere dati da inviare allo smartphone senza la possibilità per l’utente di interagire con il display (assente a differenza di quanto avviene con gli smartwatch).

Il peso è di appena 12 grammi (oppure 5,2 grammi senza cinturino) e l’autonomia può arrivare a 7 giorni. Compatibile con smartphone Android e iPhone, il nuovo Fitbit Air è disponibile con un prezzo di 99,99 euro, includendo anche tre mesi di Google Health Premium. Il dispositivo potrà essere acquistato direttamente tramite lo store di Google oppure su Amazon.