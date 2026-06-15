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Google Earth ha aggiunto Flight Simulator alla versione web, consentendo di sorvolare il pianeta direttamente dal browser.

La modalità sfrutta immagini satellitari e modelli 3D per un'esperienza immersiva accessibile senza installazioni o hardware potente.

Non sostituisce simulatori realistici come Microsoft Flight Simulator ma offre un modo semplice e ludico di esplorare luoghi dal cielo.

Google Earth amplia le funzionalità disponibili nella sua versione web con l’introduzione di Flight Simulator, una modalità gratuita che consente agli utenti di sorvolare il pianeta direttamente dal browser. La novità segna il debutto pubblico di una funzione che, in realtà, esisteva già dal 2007 all’interno della versione desktop del servizio, dove era nascosta come una sorta di Easter egg. Oggi, invece, è accessibile a tutti senza la necessità di scaricare software dedicati.

L’obiettivo è offrire un’esperienza di esplorazione più coinvolgente, sfruttando le immagini satellitari e i modelli tridimensionali già presenti in Google Earth.

Cos’è Flight simulator in Google Earth?

Flight Simulator è una modalità sperimentale integrata nella versione web di Google Earth. La stessa Google la descrive come uno strumento pensato per l’esplorazione occasionale, piuttosto che per l’addestramento aeronautico ad alta fedeltà.

Il simulatore permette di sorvolare città, monumenti, luoghi d’interesse e paesaggi naturali utilizzando la rappresentazione tridimensionale del pianeta disponibile sulla piattaforma. Gli edifici in 3D e le immagini ad alta risoluzione contribuiscono a rendere l’esperienza più immersiva, soprattutto nelle aree maggiormente dettagliate.

Chi aveva già utilizzato il vecchio simulatore nascosto nella versione desktop ritroverà un concetto simile, con una differenza sostanziale: oggi tutto avviene direttamente dal browser. Non è necessario installare applicazioni aggiuntive né disporre di hardware particolarmente potente.

Come utilizzare Google Earth Flight Simulator?

Per avviare il simulatore è sufficiente collegarsi al sito di Google Earth e selezionare la voce "Explore Earth". Una volta aperta la piattaforma, bisogna accedere al menu degli strumenti e scegliere l’opzione dedicata a Flight Simulator.

Prima di iniziare il volo, può essere utile individuare manualmente una destinazione specifica da esplorare. Alcuni utenti hanno infatti segnalato che la posizione iniziale proposta dal sistema potrebbe non risultare particolarmente interessante. Inoltre, impostare la visualizzazione satellitare consente di ottenere un risultato visivamente più realistico.

I comandi si basano principalmente sull’utilizzo di tastiera e mouse. Le frecce direzionali permettono di orientare il velivolo, mentre altri tasti consentono di aumentare o diminuire la velocità. Google ha pubblicato una pagina di supporto che raccoglie tutte le combinazioni disponibili.

L’approccio è immediato, ma padroneggiare i controlli richiede comunque un po’ di pratica. Non è raro perdere il controllo del mezzo o finire contro il terreno durante i primi tentativi. In questi casi, la simulazione viene semplicemente messa in pausa e l’utente può riprendere il volo da una quota sicura.

È arrivato davvero il rivale di Microsoft Flight Simulator?

Il paragone con Microsoft Flight Simulator nasce quasi spontaneamente, ma i due prodotti rispondono a esigenze molto diverse.

Google Earth Flight Simulator punta soprattutto sulla semplicità di accesso: non richiede installazioni ed è completamente gratuito. La componente simulativa, tuttavia, resta volutamente semplificata.

Chi cerca una riproduzione accurata delle dinamiche di volo continuerà probabilmente a preferire software specializzati. Il nuovo strumento di Google si rivolge invece a chi desidera osservare il pianeta da una prospettiva differente, magari sorvolando luoghi conosciuti o pianificando virtualmente un futuro viaggio.

Più che un concorrente diretto dei simulatori tradizionali, Flight Simulator rappresenta quindi un’estensione ludica di Google Earth. Una funzione nata quasi per gioco che, grazie alla versione web, è ora alla portata di qualsiasi utente dotato di una connessione Internet e di un browser compatibile.