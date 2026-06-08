Classe 1994, ha collaborato e collabora tuttora con testate e siti di informazione, con focus sulle principali novità dell'IA.

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Molti di noi iniziano la giornata con una tazza di tè, un caffè o altro. Google ti invita invece a iniziarla con dei “chicchi da sogno“. Ossia con Dreambeans, una nuova applicazione a base di intelligenza artificiale che ti crea la storia di ogni tua nuova giornata partendo dalle tue abitudini e dai tuoi interessi.

Così, per avere la tua dose quotidiana di ispirazione concentrata.



Cos’è e come funziona Dreambeans

Sviluppata da Google Labs, il laboratorio sperimentale di Big G, Dreambeans utilizza le più recenti tecnologie di intelligenza artificiale dell’azienda, tra cui Personal Intelligence (che collega Gemini agli account Google) e Nano Banana 2, al fine di creare per te ogni giorno delle storie personalizzate “che ti collegano a ciò che conta“.

In breve, dopo aver ottenuto il tuo consenso, l’app si collega e analizza le informazioni provenienti dai diversi servizi Google, come Gmail, Calendar, Foto, YouTube e la cronologia delle ricerche.

Tutte queste informazioni vengono poi elaborate per costruire queste storie altamente personalizzati, che ti inducano a smetterla di fare scrolling di continuo su social e web, e a potenziare ancora di più l’ispirazione quotidiana.

Con Dreambeans, infatti, avrai una raccolta finita di storie progettate per stimolarti nuove idee e permetterti di concentrarti su ciò che conta per te.

E quando una storia cattura la tua attenzione, puoi aprirla per approfondire i contenuti. Tra l’altro, l’app integra anche informazioni provenienti dal web, in modo da rendere le storie ancora più utili.

Attenzione, però: per funzionare, Dreambeans richiede almeno un’app collegata, ma offre risultati migliori quando più servizi sono attivati. In ogni caso, puoi selezionare liberamente le applicazioni da collegare per affinare la personalizzazione delle storie quotidiane.

Come usare l’app AI di Google al meglio

Facciamo un esempio, tanto per capire come utilizzare al meglio l’app. Ti è arrivata una conferma di consegna via Gmail in merito a un nuovo dispositivo appena acquistato. Attiva Dreambeans, e l’app ti proporrà dei suggerimenti su come adoperarlo.

Inoltre, puoi ottimizzare le tue storie, quindi se un consiglio non è corretto, puoi fornire un feedback che contribuirà a rendere le raccolte successive più precise. Oppure, se l’app non rileva informazioni importanti, come l’avvio di un nuovo hobby, puoi segnalarlo cosicché venga integrato nelle storie future.

E ricorda: hai il controllo della tua privacy. Le decisioni prese all’interno di Dreambeans non influenzano le impostazioni della Personal Intelligence utilizzata in altri prodotti come Gemini Apps o AI Mode. Inoltre, le storie generate sono visibili esclusivamente a te che sei il proprietario dell’account, e i dati possono essere cancellati in qualsiasi momento.

Dove è disponibile oggi

Dreambeans al momento è disponibile in questa fase di lancio soltanto negli Stati Uniti. Inoltre è riservata agli abbonati del piano Google AI Ultra, purché maggiorenni.

Google ha comunque attivato una lista d’attesa per gli utenti interessati a provarla in futuro, il che fa sperare che l’azienda potrebbe ampliare gradualmente la disponibilità ad altri mercati.

Se l’esperimento dovesse ottenere riscontri positivi, è probabile che il servizio potrebbe essere esteso progressivamente anche ad altri Paesi, come appunto l’Italia.