Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

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Google Discover si trasforma anche in Italia, modificando totalmente l’esperienza utente. Infatti, il modo di informarsi cambia con le pagine brand, rendendo ancora più facile intervenire per personalizzare il feed di notizie online.

Non solo attraverso le proprie ricerche e la normale navigazione ma, di fatto, premiando alcuni canali con un “Segui” alla loro schermata personalizzata.

Cos’è Google Discover

Ogni giorno veniamo sommersi da un quantitativo enorme di notizie, da quelle più importanti alle mere curiosità. Tutto ciò che vediamo ci interessa davvero? Non proprio.

Qui entra in gioco Google Discover, strumento che negli ultimi anni ha subito una chiara evoluzione, così da diventare molto più di un semplice aggregatore. È un “assistente” informativo, in pratica, che impara dai nostri gusti per informarci solo con ciò che riteniamo rilevante.

Ogni volta che andiamo a effettuare una ricerca al di fuori del nostro ambito di interessi, Discover ne prende nota e aggiunge questo nuovo argomento al feed, che non si limita a offrirci ciò che ci piaceva qualche mese fa, ma si tiene costantemente al passo con l’evoluzione delle ricerche che facciamo su Google o i link che clicchiamo.

Ma che cos’è quindi di preciso Google Discover e come si accede? Google Discover è un feed con news in primo piano, pensate per ogni singolo utente.

Per accedervi, ci sono due modalità principali:

Aprendo l’app di Google sullo smartphone.

Scorrendo verso destra sulla home dei dispositivi Android.

A differenza della ricerca tradizionale, dove sei tu a digitare una parola chiave, su Discover sono i contenuti a venire da te. Un sistema intelligente che seleziona gli articoli da proporti sulla base di tre elementi:

Interessi dichiarati.

Cronologia delle letture.

Fonti editoriali che scegli di seguire.

Come personalizzare il feed del tuo Google Discover?

Esiste un metodo classico per “addestrare” Discover, rendendolo più utile.

Sotto ogni articolo del feed è possibile aggiungere un cuoricino, dimostrando all’algoritmo di apprezzare quel tema e quel sito. Al tempo stesso, però, è possibile cliccare sul tasto “Segui”, relativo a un certo argomento specifico.

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Come detto, però, c’è un’importante novità. Qualcosa di già diffuso negli Stati Uniti e che è in fase d’espansione in Italia. Parliamo delle pagine profilo dei brand editoriali.

Sono dei veri e propri hub, che vanno a raccogliere tutti i contenuti pubblicati da una specifica testata. Ogni articolo in un unico feed, senza selezioni o scremature.

Di fatto si prosegue nel seguire un tema, soprattutto laddove la testata sia specializzata.

A breve questa importante novità riguarderà anche alcuni dei siti editoriali di Italiaonline: saremo ancora più vicini ai nostri lettori e continuare a fornire loro informazione di qualità e verificata, in modo più immediato e intuitivo.

Continuate a seguirci per avere maggiori dettagli!