Google CC diventa l’assistente AI di famiglia: organizza impegni e attività condivise
Google Labs porta CC nella vita familiare: l’assistente AI può coordinare impegni condivisi e intervenire su alcune attività pratiche.
- Google Labs sta testando CC come assistente AI per famiglie, capace di coordinare impegni, messaggi e attività condivise fino a sei persone.
- Ogni membro controlla i dati che condivide, mentre l’assistente raccoglie appuntamenti, scadenze e file per creare riepiloghi quotidiani utili a tutti.
- Il sistema può anche compilare moduli, preparare liste e gestire azioni pratiche, ma resta un esperimento disponibile solo negli Stati Uniti.
Google Labs sta trasformando CC in un assistente basato sull’intelligenza artificiale pensato per le famiglie. Il progetto sperimentale, nato per aiutare il singolo utente a organizzare la propria giornata, può ora essere utilizzato da gruppi composti da un massimo di sei persone.
- Come funziona Google CC per famiglie?
- Google CC crea un riepilogo quotidiano per tutta la famiglia
- CC può compilare moduli e gestire alcune attività domestiche
Come funziona Google CC per famiglie?
La novità riguarda soprattutto la gestione condivisa. CC dispone di un proprio account Google verificato, separato da quelli dei membri della famiglia. Ciascuno può scegliere quali informazioni mettere a disposizione dell’agente, senza concedergli automaticamente l’accesso alla propria casella di posta.
L’idea è riunire in uno stesso spazio informazioni che spesso restano sparse tra e-mail personali e calendari diversi. Un genitore, per esempio, può autorizzare la condivisione automatica con CC dei messaggi inviati dalla scuola. Altri contenuti possono invece essere inoltrati solo quando necessario.
Google CC crea un riepilogo quotidiano per tutta la famiglia
Ogni mattina l’agente prepara “Your Day Ahead”, un riepilogo condiviso con gli impegni previsti e le attività ancora da completare. Il briefing mostra anche ciò che CC ha portato a termine il giorno precedente.
L’assistente può ricavare appuntamenti e scadenze dalle informazioni ricevute, aggiungendoli a un calendario condiviso oppure all’elenco delle attività della famiglia. Se i programmi cambiano, CC può aggiornare quanto già registrato sulla base dei nuovi contenuti che gli vengono forniti.
Gli utenti possono stabilire quali mittenti autorizzare per la condivisione automatica delle e-mail. Se invece si vuole condividere un singolo messaggio, basta inoltrarlo direttamente a CC tramite posta elettronica o Google Chat.
La condivisione può comprendere anche file presenti su Drive. L’agente può inoltre essere aggiunto a un calendario specifico, lasciando separati gli spazi personali che non si vogliono rendere accessibili.
CC può compilare moduli e gestire alcune attività domestiche
Google punta a rendere CC utile anche per alcune attività pratiche. L’assistente può intervenire direttamente su determinati compiti, chiedendo all’utente le informazioni mancanti quando servono.
Tra gli esempi indicati dall’azienda c’è la precompilazione dei moduli PDF per le autorizzazioni scolastiche. CC può occuparsi anche delle registrazioni alle attività. Può inoltre preparare liste per gli acquisti scolastici o elaborare un piano settimanale dei pasti.
Le informazioni considerate utili possono essere conservate nella memoria condivisa di CC. Il sistema distingue quelle che riguardano tutta la famiglia dalle preferenze legate a una singola persona.
L’agente non può però intervenire liberamente al di fuori del gruppo. Google specifica che CC richiede l’autorizzazione prima di condividere informazioni o svolgere determinate azioni fuori dallo spazio familiare.
Dal punto di vista tecnico, ogni istanza viene eseguita su un computer cloud isolato e utilizza l’infrastruttura agentica Antigravity insieme ai modelli Gemini. CC può così creare documenti condivisi e controllare i tempi di percorrenza tramite Google Maps.
CC rimane per ora un esperimento di Google Labs. La nuova versione è disponibile sul web e sui dispositivi mobili per utenti di almeno 18 anni negli Stati Uniti con un account Google personale. Chi partecipa già al programma riceverà un invito per effettuare l’aggiornamento. I nuovi utenti interessati possono invece iscriversi alla lista d’attesa.
FAQ
È un assistente AI sperimentale di Google Labs pensato per gestire insieme impegni, informazioni e attività di un nucleo familiare fino a sei persone.
Ogni persona decide quali dati rendere disponibili. L’accesso a posta, Drive o calendari resta separato e può essere autorizzato solo in parte.
Ogni mattina prepara “Your Day Ahead” con appuntamenti, scadenze e attività da completare, includendo anche ciò che ha già portato a termine.
Sì, può precompilare moduli PDF, preparare liste per gli acquisti scolastici, organizzare iscrizioni e proporre un piano settimanale dei pasti.
È disponibile come esperimento di Google Labs sul web e su mobile per utenti maggiorenni negli Stati Uniti con account Google personale.