Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

iStock

Google Calendar è una delle applicazioni più utilizzate per organizzare delle riunioni, soprattutto in ambito lavorativo. Il servizio, però, presenta un sistema di notifiche che può risultare particolarmente fastidioso, soprattutto per l’organizzatore che rischia di dover fare i conti con decine e decine di email e, quindi, con una casella di posta elettronica inutilizzabile. Google sta rilasciando un aggiornamento che punta a semplificare l’uso di Calendar e ad eliminare il problema delle notifiche invasive. Ecco i dettagli completi in merito.

Cosa cambia per Calendar

A svelare le novità in arrivo è un report di Android Authority che ha individuato la presenza di una nuova impostazione a disposizione degli organizzatori di un evento che ora avranno la possibilità di scegliere se ricevere o meno le email di risposta degli invitati e le risposte automatiche collegate all’evento.

L’opzione in questione si chiama “Get an email when guests respond” (al momento non è chiaro come sarà resa in italiano). Di default, quest’impostazione è attiva ma l’utente ha la possibilità di disattivarla in pochi secondi

Tuttavia, è fondamentale sapere cosa cambia effettivamente disattivando questa opzione, poiché il comportamento non è lo stesso per tutti gli invitati:

Invitati che usano Google Calendar: non invieranno email di risposta (RSVP) all’organizzatore, ma il loro stato (es. accettato, rifiutato) rimarrà visibile sull’evento.

non invieranno email di risposta (RSVP) all’organizzatore, ma il loro stato (es. accettato, rifiutato) rimarrà visibile sull’evento. Invitati che usano client di terze parti (come Microsoft Outlook): non invieranno le email RSVP e, in questo caso, il loro stato di risposta non sarà visibile sull’evento.

non invieranno le email RSVP e, in questo caso, il loro stato di risposta non sarà visibile sull’evento. Risposte automatiche: non verrà recapitata all’organizzatore nessuna notifica per i messaggi del tipo “sono fuori ufficio”.

C’è inoltre un limite di cui tenere conto per gli eventi ricorrenti: l’impostazione può essere applicata solo all’intera serie dell’evento e non ai singoli appuntamenti.

L’obiettivo della nuova funzionalità è chiaro: Google, infatti, intende incentivare l’utilizzo del suo servizio come strumento di organizzazione di riunioni ed eventi di vario tipo.

Nello stesso tempo, però, l’azienda intende migliorare l’esperienza utente ed evitare che una vera e propria “pioggia” di notifiche possa invogliare gli utenti a utilizzare servizi alternativi per questo scopo.

Ricordiamo che di recente l’applicazione di Google Calendar ha ricevuto un’importante novità con l’obiettivo di proteggere la privacy degli utenti in modo più efficace.

Il rilascio è in corso

Dalle informazioni disponibili, il rollout è già partito, ma la disponibilità della nuova impostazione non sarà immediata e potrebbero servire fino a 15 giorni per veder comparire questa nuova funzione tra le Impostazioni di Calendar.

Bisognerà pazientare un po’ prima di poter registrare l’arrivo di quest’impostazione all’interno dell’applicazione di Google. Da segnalare che questa novità sarà disponibile per tutti i clienti Google Workspace, gli abbonati Workspace Individual e gli account Google personali.

Ulteriori dettagli in merito potrebbero arrivare a breve.