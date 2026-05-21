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Google rinnova la sua barra di ricerca con l'AI, e non solo. Tra agenti informativi attivi 24/7, mini-app e Personal Intelligence, la Big Tech apre un nuovo capitolo del suo ecosistema.

Thaspol Sangsee / Shutterstock.com

Rivoluzione in casa Google, con la sua storica barra Search che riceve un poderoso upgrade a base di intelligenza artificiale. In occasione dell’evento I/O, il colosso tech di Mountain View ha presentato una nuova esperienza di ricerca più intelligente e interattiva, insieme a una serie di funzionalità AI integrate.

Ecco tutte le principali novità, e quando sarà disponibile tutto ciò.

Come cambia la barra di Ricerca Google con l’AI

Non usa mezzi termini Google: per la Big Tech si tratta del “più importante aggiornamento degli ultimi 25 anni”, e forse non esagera. Con questo update, la storica barra di ricerca introdotta nel dicembre 2000 ora potrà offrirti esperienze interattive, costruite e guidate dall’AI.

La nuova barra di ricerca diventa infatti dinamica e adattiva: si espande automaticamente per gestire query più lunghe e formulate in linguaggio naturale, così non dovrai selezionare prima una modalità specifica. Inoltre, “puoi effettuare ricerche incrociate utilizzando testo, immagini, file, video o schede di Chrome come input“, racconta Big G.

In più, arriva un sistema di suggerimenti basato sull’intelligenza artificiale, pensato per aiutare gli utenti a costruire richieste più articolate e precise. A ciò si aggiungono le AI Overviews, che permettono di proseguire la ricerca con domande di follow-up in modalità conversazionale

Arrivano gli Agenti d’informazione: cosa sono

Accanto alle novità legate alla barra di ricerca, Google lancia anche gli “Agenti d’informazione”. Attivi in background 24 ore su 24, 7 giorni su 7, questi agenti sono progettati per analizzare e correlare informazioni in modo intelligente, in modo da farti trovare esattamente ciò di cui hai bisogno al momento giusto.

Con questi agenti, potrai ricevere aggiornamenti in tempo reale su argomenti di interesse. Il sistema sarà in grado di monitorare costantemente il web (blog, siti di notizie, contenuti social…) per poi restituirti sintesi strutturate e già elaborate.

A sua volta, “riceverai un aggiornamento sintetizzato e intelligente, con la possibilità di passare all’azione” Un po’ come erano i Google Alerts nel 2003, anche se era tutto un altro mondo.

Ma cerchiamo di capire un attimo come dovrebbero funzionare. Supponiamo tu sia cercando casa e ti ritrovi in alto mare. Puoi impostare dunque criteri e preferenze che desideri: il tuo agente scansionerà continuamente il mercato per te, notificandoti automaticamente quando compaiono annunci coerenti con le tue esigenze definite.

Altre novità: Antigravity e Personal Intelligence

Oltre alla barra di ricerca e agli agenti, Google ha integrato la potenza della piattaforma agentica Antigravity con le capacità di coding basate su agenti di Gemini 3.5 Flash direttamente all’interno di Ricerca. Così facendo, i risultati iniziano a trasformarsi in vere e proprie esperienze interattive, simili a pagine web dinamiche.

E questo senza distinzioni di argomento (astrofisica, orologeria…): a seconda della richiesta, Ricerca Google costruirà layout personalizzati in tempo reale, combinando diversi elementi come componenti interattivi, tabelle, grafici o simulazioni.

A sua volta, con questo update è possibile creare dashboard o tracker personalizzati che puoi consultare nel tempo per monitorare i progressi. Praticamente delle mini app dedicate ai tuoi obiettivi.

Infine, da segnalare è l’estensione di Personal Intelligence in AI Mode. Con questa novità, potrai collegare in modo sicuro app come Gmail e Google Foto e (prossimamente) anche Google Calendar.

Quando saranno disponibili queste novità AI

Fortunatamente, gran parte delle innovazioni introdotte da Google sarà accessibile anche senza la necessità di un abbonamento.

La nuova barra di ricerca potenziata è già disponibile da oggi in tutti i Paesi e nelle lingue in cui è attivo AI Mode. Anche l’integrazione della piattaforma Antigravity con Gemini 3.5 Flash sarà resa disponibile gratuitamente, ma nel corso dell’estate.

Lo stesso vale per l’estensione di Personal Intelligence, che verrà progressivamente estesa in quasi 200 Paesi e territori e in 98 lingue.

Al contrario, la possibilità di creare esperienze personalizzate tramite Antigravity (sotto forma di mini-app) sarà inizialmente riservata agli abbonati ai piani Google AI Pro e Ultra negli Stati Uniti. E così anche gli Agenti d’informazione, che verranno rilasciati inizialmente per gli abbonati a Google AI Pro e Ultra quest’estate.