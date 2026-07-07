Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

iStock

Il backup di Android cambia con una piccola ma importante modifica che potrà avere un impatto sull’account Google degli utenti. I dati del backup, infatti, saranno ora inclusi nello spazio del proprio account Google, insieme ai dati di Gmail, ai file di Google Drive e alle foto e ai video di Google Foto.

Secondo Google, però, il rischio di saturare lo spazio dell’account con il backup di Android sarà minimo in quanto l’impatto medio per gli utenti dovrebbe essere di circa 40 MB. Si tratta, in ogni caso, di una questione da tenere d’occhio.

Andiamo a riepilogare tutte le novità in merito.

Una nuova politica di Google

La “modifica” alle politiche di gestione dei backup di Android rappresenta una novità importante, ma che, come sottolineato in apertura, non dovrebbe avere un impatto significativo sugli utenti in quanto lo spazio medio occupato dal backup sarà comunque inferiore ai 15 GB gratuiti (incrementabili con i piani a pagamento) a disposizione di chi ha un account Google.

Da segnalare che Google ha confermato anche la volontà di offrire maggiore controllo sui backup agli utenti, permettendo la selezione manuale dei dati e delle applicazioni da includere. In questo modo sarà possibile escludere le impostazioni del dispositivo, la cronologia delle chiamate o i messaggi SMS e MMS dal processo di backup e si potrà scegliere, per ogni app, se includere o meno i dati.

Ci troviamo di fronte a una doppia modifica. Da una parte, infatti, i backup andranno a ridurre lo spazio cloud del proprio account, mentre dall’altra Google vuole offrire maggiore controllo agli utenti. Ricordiamo che lo spazio dell’account Google viene utilizzato anche per effettuare il backup delle conversazioni di WhatsApp su Android.

Come gestire il backup Android

Per gestire il backup del dispositivo Android è sufficiente andare nelle Impostazioni e poi accedere alla sezione Backup (è possibile utilizzare la funzione di ricerca integrata per trovarla).

A questo punto, si può avviare il backup dei dati, premendo sull’apposita opzione. In questa sezione sono presenti diverse opzioni.

In futuro, come preannunciato da Google, il pannello per la gestione del backup diventerà ancora più ricco, con l’arrivo di diverse novità.

Un periodo di modifiche e novità

Google sta lavorando a diverse modifiche per la gestione dello spazio cloud a disposizione degli account degli utenti. L’introduzione del backup Android è solo l’ultima novità.

Di recente, infatti, l’azienda ha iniziato a testare la riduzione del limite per lo spazio cloud gratuito, con passaggio da 15 GB a 5 GB a meno di collegare il proprio numero di cellulare all’account stesso.

Da segnalare anche un aggiornamento dei piani per l’IA, con un dimezzamento del costo di Google AI Plus che include anche spazio cloud per l’account oltre a un accesso più completo a Gemini.

Ulteriori dettagli in merito alla gestione dello spazio cloud dell’account Google potrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane.