Aluminium è il nuovo sistema operativo desktop che Google sta sviluppando: la conferma arriva da un annuncio di lavoro appena pubblicato

In sintesi

Google prepara un nuovo OS desktop basato su Android: il progetto Aluminium punta a rimpiazzare ChromeOS con un sistema operativo premium, pensato per laptop e tablet e con l’intelligenza artificiale al centro dell’esperienza.

Primi dettagli e possibile lancio nel 2026: un annuncio di lavoro conferma lo sviluppo del nuovo sistema operativo; secondo precedenti dichiarazioni ufficiali, la prima versione del desktop Android potrebbe arrivare nel 2026.

Google ha intenzione di portare Android anche su desktop, rimpiazzando ChromeOS che, dopo anni di tentativi, non riesce a crescere e ad affermarsi sul mercato come una reale alternativa a Windows e macOS. La nuova conferma in merito all’obiettivo di Google è arrivata in queste ore grazie a un annuncio di lavoro pubblicato (e poi cancellato) su LinkedIn.

Cosa vuole fare Google con Aluminium OS

Google è alla ricerca di un “Senior Product Manager, Android, Laptop and Tablets” che dovrà lavorare su un nuovo progetto chiamato Aluminium. Si tratta di un sistema operativo “basato su Android” e caratterizzato da un “focus su dispositivi e esperienze premium” che è attualmente in fase di sviluppo con “l’intelligenza artificiale come elemento centrale“.

Si tratta, quindi, di un progetto molto ambizioso e, potenzialmente, di una vera e propria rivoluzione per Google che, dopo anni di tentativi, è pronta a chiudere il capitolo ChromeOS e a puntare su un progetto tutto nuovo, evoluzione diretta di Android ma focalizzato sull’esperienza desktop.

L’obiettivo di Google è quello di creare un’accoppiata di sistemi operativo (Android e Aluminium OS) in grado di replicare quanto fatto da Apple con iOS e macOS. Si tratta di un progetto non semplice e che potrebbe nascondere non poche insidie. Di conseguenza, per essere completato e per registrare il rilasdcio della prima versione del nuovo OS potrebbe essere necessario attendere un po’ di tempo.

Quando arriva il nuovo OS?

Il progetto di Google, fortemente legato a Gemini, non ha ancora una data ufficiale di lancio e la stessa azienda non ha fornito alcuna informazione in merito. In passato, in occasione dello Snapdragon Summit, Sameer Samat, Google’s Head of the Android Ecosystem, ha confermato che il nuovo sistema operativo desktop Android sarà disponibile nel 2026.

Si tratta, quindi, di una questione di pochi mesi prima di registrare l’arrivo di novità in merito al progetto di Aluminium, L’azienda potrebbe offrire un’anticipazione in merito al sistema operativo che, però, potrebbe non essere ancora pronto per un rilascio.Sulla questione, di certo, emergeranno ulteriori dettagli a breve. Google fa sul serio e intende arricchire il suo ecosistema con una nuova piattaforma software, destinata a ricoprire un ruolo chiave per il futuro.