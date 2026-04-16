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Google rafforza la propria presenza nella formazione digitale in Italia con un investimento mirato sull’intelligenza artificiale. L’azienda ha annunciato uno stanziamento di 2 milioni di dollari destinato a programmi formativi che coinvolgeranno almeno 13.000 studenti universitari prossimi all’ingresso nel mondo del lavoro. L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio che punta a diffondere competenze pratiche legate all’AI, ormai sempre più centrali nel mercato occupazionale.

Cos’è AI Works for Italy di Google?

Il piano prende forma all’interno di “AI Works for Italy”, un’iniziativa di lungo periodo con cui Google intende sostenere la crescita delle competenze digitali nel Paese. L’obiettivo è favorire una maggiore familiarità con gli strumenti di intelligenza artificiale, sia tra chi si affaccia al mondo del lavoro sia tra chi è già inserito in contesti professionali.

Alla base del progetto c’è l’idea che lo sviluppo dell’AI possa tradursi in opportunità concrete solo attraverso un investimento diretto sulle persone. Il programma si propone quindi come una struttura formativa pensata per accompagnare la trasformazione del mercato del lavoro, senza fermarsi a un approccio puramente teorico.

AI Works for Italy, cosa prevede l’iniziativa?

Il cuore operativo dell’intervento è rappresentato dal programma NewFutures:AI, sviluppato dall’organizzazione no-profit INCO in collaborazione con Chance. In Italia, il progetto sarà sostenuto attraverso Google.org, con risorse destinate alle università che aderiranno all’iniziativa.

Il percorso formativo si rivolge agli studenti dell’ultimo anno e combina contenuti pratici, strumenti di orientamento e accesso a reti professionali. Le prime università coinvolte sono Roma Tre, Salerno e Sassari, che danno così avvio a una fase pilota del programma.

L’impostazione dei corsi riflette un’evoluzione già visibile nel mercato del lavoro. Un’analisi condotta su milioni di annunci entry level evidenzia come una quota significativa richieda già competenze legate all’intelligenza artificiale. Il dato trova riscontro anche nel contesto italiano, dove una parte rilevante delle offerte menziona esplicitamente queste competenze, con una concentrazione particolare nei settori produttivi, nella logistica e nelle funzioni amministrative.

Accanto alla formazione universitaria, Google introduce anche un corso intensivo rivolto ai lavoratori. Il programma, denominato Google AI Professional, è costruito su esercitazioni basate su scenari reali e punta a integrare l’uso dell’AI nelle attività quotidiane. Tra gli elementi previsti c’è anche la possibilità di accedere temporaneamente a funzionalità avanzate di strumenti come Gemini.

Come partecipare?

Per gli studenti, la partecipazione avviene attraverso le università che aderiscono al programma. Gli atenei interessati possono accedere ai dettagli operativi e verificare i requisiti di idoneità per offrire i corsi ai propri iscritti senza costi aggiuntivi.

I lavoratori, invece, possono accedere ai percorsi formativi tramite organizzazioni o enti associativi che dispongono di licenze per i programmi Google ospitati sulla piattaforma Coursera. L’accesso ai contenuti è legato a queste convenzioni, che permettono di integrare la formazione direttamente nei contesti professionali.

L’iniziativa arriva in una fase in cui il ruolo dell’intelligenza artificiale nell’economia è sempre più centrale. Secondo le stime citate da Google, una diffusione ampia dell’AI potrebbe avere un impatto significativo sulla crescita economica nei prossimi anni. In questo scenario, la formazione si conferma uno degli strumenti chiave per accompagnare il cambiamento e renderlo accessibile su larga scala.