Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Google AI Overview si sta ritagliando uno spazio sempre più rilevante tra i risultati di ricerca, arrivando a nascondere i risultati tradizionali. L’ultima novità introdotta da Google rende questo trend ancora più evidente e marcato, contribuendo alla crescita di AI Overview, anche con l’obiettivo di incentivare l’utilizzo della AI Mode.

Google ha confermato questa scelta, sottolineando che “per alcune query, le AI Overview possono espandersi dinamicamente per gli argomenti in cui i nostri sistemi ritengono sia più utile per le persone. La nostra ricerca ha dimostrato che con questa esperienza dinamica, gli utenti trovano la Ricerca più utile e si impegnano maggiormente nell’esplorazione di approfondimento”.

Cosa cambia

AI Overview diventa sempre più “presente” nei risultati di ricerca. Il riassunto generato dall’intelligenza artificiale, in questa sua nuova versione, è ora in grado di espandersi in automatico, senza che l’utente debba premere su “Mostra altro”.

L’espansione verso il basso viene annullata nel caso in cui l’utente abbia già avviato uno scroll verso il basso. In caso contrario, quando il sistema suppone che l’utente stia leggendo il riassunto, senza consultare i risultati, viene avviata l’espansione automatica.

Non si tratta di un comportamento stabile. I sistemi decidono di volta in volta come gestire il comportamento di AI Overview che, in alcuni casi, potrebbe non comparire nei risultati di ricerca mentre in altri potrebbe essere presente, con tanto di espansione.

Un tema sempre più attuale

La presenza di AI Overview rappresenta, da tempo, un tema di grande rilevanza online. L’intelligenza artificiale, infatti, raccoglie informazioni dai siti web inclusi nei risultati di ricerca e crea dei riassunti che possono fornire delle informazioni dirette all’utente, creando una ricerca “zero click” che danneggia chi ha pubblicato online queste informazioni.

In questo modo, inoltre, il numero di fonti rischia di diventare sempre più contenuto e, quindi, i riassunti dell’AI (che già in passato hanno mostrato diverse lacune) sempre più imprecisi. Come detto, quindi, si tratta di un tema di grande attualità.

Google intende puntare sempre di più su AI Overview e, in ottica futura, vuole spingere sull’adozione della AI Mode, per una ricerca più attiva e sempre più gestita dall’intelligenza artificiale. Nel frattempo, però, il tema delle fonti e delle ricerche “zero click” resta aperto e, per ora, non ha una soluzione.

L’espansione di AI Overview può rappresentare un sistema per rendere i riassunti IA più efficaci ma in un contesto in cui non è facile capire se i risultati generati sono realmente precisi e affidabili. In ogni caso, le scelte di Google sono chiare e l’azienda non ha alcuna intenzione di tornare indietro, almeno per il momento.

Staremo a vedere quali saranno i prossimi passi e se ci sarà un intervento normativo in grado di regolare la ricerca online, eliminando le criticità che sono emerse dall’integrazione dell’intelligenza artificiale all’interno del motore di ricerca.