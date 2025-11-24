Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Tada Images/Shutterstock

In sintesi

Google prepara l’integrazione della pubblicità nella AI Mode del motore di ricerca: secondo le anticipazioni di Brodie Clark, arriveranno banner sponsorizzati direttamente all’interno delle risposte generate dall’intelligenza artificiale.

La monetizzazione dei servizi AI diventa centrale: sia Google che OpenAI stanno lavorando per integrare annunci pubblicitari nei risultati generati dall’AI, trasformando queste modalità di ricerca e interazione in nuove fonti di profitto.

Google sta investendo tanto sull’intelligenza artificiale, ormai sempre più integrata all’interno dell’ecosistema di prodotti e servizi dell’azienda, come conferma anche il recente rilascio di Gemini 3. Una delle principali novità dell’azienda, negli ultimi anni, è rappresentata dalla AI Mode con cui Google ha rivoluzionato il suo motore di ricerca. Come facilmente prevedibile, nel prossimo futuro la AI Mode si rinnoverà per integrare la pubblicità, che continua a essere l’elemento di riferimento del business di Google. Andiamo a fare il punto sulla situazione.

Come sta cambiando l’AI Mode di Google

Ad anticipare le novità in arrivo per la AI Mode è stato Brodie Clark, un consulente SEO indipendente, che tramite X ha pubblicato alcune immagini che mostrano l’integrazione della pubblicità nella AI Mode. Google prevede di inserire alcuni banner di contenuti sponsorizzati all’interno dell’interfaccia dei risultati forniti dalla modalità di ricerca con cui gli utenti possono esplorare il web sfruttando l’intelligenza artificiale.

Si tratta di un primo passo di un programma ben preciso che punta a trasformare la AI Mode (che in futuro potrebbe diventare la modalità di default della ricerca di Google) in modo da monetizzare il traffico generato dagli utenti grazie alla pubblicità. Per il momento, Google non ha fornito alcuna informazione in merito al progetto ma le informazioni diffuse in queste ore sono una chiara conferma di quelle che sono le intenzioni dell’azienda per il futuro.

Più pubblicità per i servizi AI

La pubblicità potrebbe essere un elemento importante per il futuro dei servizi che prevedono l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Lo stesso Clark fa notare come si tratti di un aspetto molto importante e da non sottovalutare, anche perché Google potrebbe trarre enorme vantaggio dalla questione. Secondo Clark, infatti, si tratta di “una differenza significativa tra la modalità AI di Google e servizi simili a ChatGPT, con ChatGPT che non ha nemmeno lontanamente la stessa infrastruttura per gli annunci pubblicitari di Google“.

Ricordiamo, in ogni caso, che OpenAI sta lavorando sull’introduzione della pubblicità all’interno dei risultati del suo chatbot e potrebbe accelerare lo sviluppo proprio per sfruttare, come Google, un nuovo metodo per monetizzare la sua attività. Ulteriori dettagli in merito dovrebbero emergere nel corso delle prossime settimane.