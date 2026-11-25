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Google amplia Personal Intelligence: AI Mode potrà analizzare le spese e consultare i documenti personali con il consenso dell’utente.

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Google integra Personal Intelligence con Wallet, così AI Mode può analizzare le spese e suggerire risparmi, senza effettuare transazioni finanziarie.

Nelle prossime settimane arriveranno anche Drive e Gemini, per consultare documenti e riprendere conversazioni, mentre le risposte potranno basarsi sulle ricerche recenti.

Il collegamento delle app è facoltativo e gestibile dalle impostazioni; disponibilità e lingue variano, e Google non ha comunicato la data di arrivo in Italia.

Google amplia le funzionalità di Personal Intelligence, il sistema che permette ad AI Mode di elaborare risposte personalizzate utilizzando le informazioni presenti nelle applicazioni dell’utente. Il 23 novembre 2026, l’azienda ha iniziato a distribuire l’integrazione con Google Wallet, attraverso la quale l’intelligenza artificiale potrà consultare i dati finanziari degli utenti che autorizzano il collegamento.

Nelle prossime settimane arriverà anche il supporto a Google Drive e all’app di Gemini. Le nuove applicazioni si aggiungono ai servizi già compatibili con Personal Intelligence, tra cui Gmail e Google Foto.

Google AI Mode si integra con Wallet: cosa cambia

Collegando Google Wallet a Personal Intelligence, gli utenti potranno chiedere all’intelligenza artificiale di analizzare le proprie abitudini di spesa e individuare eventuali opportunità di risparmio.

Sulla base delle informazioni disponibili, AI Mode potrà suggerire come raggiungere specifici obiettivi finanziari. Chi possiede più carte di credito potrà anche chiedere consigli su come sfruttare al meglio i programmi di cashback e gli altri vantaggi associati a ciascuna carta.

Google ha precisato che l’accesso ai dati finanziari avverrà esclusivamente in modalità di lettura. AI Mode non potrà quindi trasferire denaro né eseguire altre operazioni finanziarie per conto dell’utente.

Google Wallet è il portafoglio digitale gratuito per dispositivi Android e Wear OS che permette di archiviare carte di pagamento, pass, biglietti, tessere e documenti in modo sicuro.

AI Mode potrà accedere a Google Drive e Gemini

L’integrazione con Google Drive, il servizio di archiviazione nel cloud, consentirà all’intelligenza artificiale di consultare i documenti e i fogli di calcolo archiviati dall’utente.

Uno degli esempi proposti da Google riguarda la preparazione della dichiarazione dei redditi. AI Mode potrà recuperare le informazioni contenute in diversi file, compresi quelli in formato PDF, e utilizzarle per elaborare un piano personalizzato.

Il collegamento con Gemini permetterà invece di riprendere nella Ricerca Google gli argomenti già affrontati con il chatbot. Gli utenti potranno proseguire una conversazione in AI Mode senza dover fornire nuovamente le informazioni condivise con Gemini.

Google sta introducendo anche la possibilità di personalizzare le risposte di AI Overviews e AI Mode in base alle ricerche recenti. Chi ha già effettuato alcune ricerche per organizzare un viaggio, ad esempio, potrà continuare a pianificarlo con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, che terrà conto delle informazioni cercate in precedenza.

Come attivare Personal Intelligence e gestire i dati personali

Il collegamento delle applicazioni è facoltativo. Per autorizzare l’accesso ai propri dati, gli utenti dovranno accedere alle impostazioni di personalizzazione della Ricerca Google e scegliere quali applicazioni collegare nell’apposita sezione.

Google introdurrà una nuova icona sotto le risposte personalizzate che permetterà di verificare quali informazioni AI Mode ha utilizzato per elaborare ciascuna risposta. Se alcuni dati non sono più aggiornati, sarà possibile correggerli direttamente durante la conversazione.

Scollegare un’applicazione non cancella automaticamente i dati già salvati nella cronologia delle attività di ricerca. Per eliminarli sarà necessario accedere alla sezione Le mie attività del proprio account Google.

La disponibilità delle integrazioni varia a seconda del Paese e della lingua utilizzata. Nell’annuncio ufficiale, Google non ha indicato quando le nuove funzionalità saranno disponibili in Italia.