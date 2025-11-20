Golden Joystick Awards 2025: tutti i vincitori della 43ª edizione

Cresciuto tra floppy disk e joystick, ha vissuto l’evoluzione tecnologica dall'inizio come un’avventura. Oggi, si muove tra schermi e realtà virtuali, e dal 2025 scrive su Libero Tecnologia news e approfondimenti a tema gaming.

Dalla vittoria di Clair Obscur: Expedition 33 al trionfo di Ghost of Yōtei, ecco come sono andati i Golden Joystick Awards 2025 e quali premi hanno sorpreso.

A Londra si è svolta la cerimonia dei Golden Joystick Awards 2025: scopri chi ha vinto nelle principali categorie e le sorprese della serata.

Dove e come si è tenuta la cerimonia

Si è appena conclusa la 43ª edizione dei Golden Joystick Awards a Londra, con una formula che ha visto la partecipazione attiva del pubblico per la maggior parte dei premi, mentre quattro categorie sono state decise da una giuria di critici e creatori. La cerimonia ha coperto oltre 24 premi, spaziando dal “Game of the Year” alle categorie hardware, passando per titoli indie e produzioni esportive.

I grandi vincitori: ecco chi ha trionfato

Tra i protagonisti della serata spicca senza dubbio Clair Obscur: Expedition 33 che si è aggiudicato il premio “Ultimate Game of the Year” e ha vinto anche in numerose categorie artistiche e narrative. Altro grande successo è quello di Ghost of Yōtei, che si è aggiudicato il premio “Console Game of the Year” oltre a “Best Audio Design”.

Nel settore indie, Hollow Knight: Silksong è stato eletto “PC Game of the Year” dopo una lunga attesa da parte dei fan.

Tra le sorprese della serata anche la scelta del “Most Wanted Game”, che è ricaduta su Grand Theft Auto VI, segno che l’hype attorno alla serie continua a dominare.

Alcune categorie chiave e momenti da ricordare

Best Storytelling è andato a Clair Obscur: Expedition 33 , confermando la forza narrativa del titolo.

Best Multiplayer Game è stato vinto da PEAK , titolo meno noto e che ha sorpreso la platea.

Il premio Best Remake/Remaster è stato assegnato a The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered , un ritorno atteso di un classico.

Il riconoscimento Best Gaming Hardware è andato al AMD Ryzen 9 9950X3D, a dimostrazione della crescente importanza dell’hardware anche nei premi videogiochi.

Cosa significa per l’industria e per i giocatori

I Golden Joystick Awards 2025 riflettono alcune tendenze importanti: l’emergere di titoli narrativi e creativi, l’espansione degli indie, e la presenza sempre più rilevante dell’hardware e del supporto continua nei videogiochi. Inoltre, il fatto che premi come “Most Wanted Game” continuino a vedere nomi come GTA VI sottolinea quanto l’attesa del pubblico giochi ancora un ruolo centrale.

Per i giocatori, queste vittorie sono un buon indicatore per scoprire titoli che magari erano passati sotto­radar e meritano un’occhiata. Per l’industria, è un segnale della direzione futura: storie forti, esperienze condivise e un’attenzione crescente verso la qualità complessiva.