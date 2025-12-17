Gli errori più comuni che bisogna evitare quando si acquista uno smartphone

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

In Sintesi

Comprare uno smartphone nuovo è sempre un momento di entusiasmo e di scoperta del dispositivo, tuttavia proprio nelle prime ore di utilizzo molti utenti fanno scelte che possono compromettere sicurezza, prestazioni e usabilità del device nel medio e lungo periodo. Per questo motivo è utile essere consapevoli di quelli che potrebbero essere i passi falsi da evitare prima di causare danni (più o meno gravi) al telefono.

Gestione errata del trasferimento dei dati

Uno degli errori più comuni è lasciare tutto così com’è senza curarsi del trasferimento di contatti, foto, messaggi e app. Questo rischia di far perdere dati o contatti preziosi o di rendere il processo più complicato e disorganizzato.

Il consiglio, dunque, è di non aspettare per questa operazione e, naturalmente, affidarsi unicamente ai servizi ufficiali del sistema operativo (iCloud per iPhone, Google Backup per Android).

Allo stesso tempo è consigliabile anche non portare indiscriminatamente tutti i dati sul nuovo smartphone, perché potrebbero rallentare il device o contenere malware che peggiorano le prestazioni. Meglio, invece, fare un backup mirato e portare con sé solo ciò di cui si ha bisogno.

Ignorare gli aggiornamenti di sistema

Subito dopo aver scartato il nuovo dispositivo, molti utenti saltano l’aggiornamento del sistema operativo e delle varie applicazioni. Questo può sembrare un passaggio inutile ma, in realtà, è fondamentale per usare al meglio e in completa sicurezza il nuovo device.

Versioni di sistema obsolete possono contenere bug o vulnerabilità di sicurezza e il discorso si applica, naturalmente, anche alle applicazioni installate. Oltretutto, un sistema non aggiornato può causare incompatibilità con app moderne, limitando l’accesso alle funzioni più recenti.

Sottovalutare la protezione fisica del dispositivo

Molti utenti non applicano una custodia o pellicola protettiva subito dopo l’acquisto del device, pensando di farlo in seguito. Ma gli incidenti possono capitare sempre e anche una caduta lieve può rompere lo schermo o danneggiare la scocca. Il consiglio, dunque, è scegliere custodie di qualità che assorbano gli urti e applica pellicole o vetri temperati per proteggere immediatamente il display.

Lasciare le app preinstallate senza filtrarle

I dispositivi spesso arrivano con app preinstallate che molti utenti non useranno mai. Tenerle tutte può occupare spazio e risorse di sistema come RAM e batteria. In questo caso, l’unica cosa da fare è disinstallare o disattivare le app non necessarie, lasciando sullo smartphone unicamente gli strumenti indispensabili.

Attivare servizi non necessari

Funzioni come Bluetooth, Wi-Fi o servizi di localizzazione sono spesso attivi di default, anche se non vengono utilizzati, consumando risorse e batteria. Il consiglio è quello di disattivare ciò che non serve mantenendo attivi questi i servizi solo quando realmente utili.

Comprare accessori di bassa qualità

Spesso i produttori non forniscono caricabatterie o cavi con il nuovo telefono, costringendo l’utente ad acquistare altrove. Cercare di risparmiare, però, può essere un errore ed è sempre consigliabile scegliere accessori di buona qualità. Optare per accessori scadenti, infatti, può danneggiare la batteria o compromettere la sicurezza di ricarica,