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Udreamer Giradischi vintage Bluetooth 5.3 con doppi altoparlanti stereo, tre velocità e ingresso AUX-in è in offerta con sconto del 54%.

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Ami il suono caldo dei vinili ma ti manca un sistema pratico e compatto per goderteli in casa o in giardino? Con uno stereo integrato e la comodità del Bluetooth, l’Udreamer Giradischi ti permette di risolvere il problema in un colpo solo e oggi è disponibile con uno sconto del 54% sul prezzo di listino.

Questo giradischi unisce un design retrò in legno naturale alla praticità della trasmissione a cinghia a 3 velocità, così puoi ascoltare senza sforzo diversi formati di dischi, dai classici LP ai 45 giri. I due altoparlanti stereo integrati da 10W rendono il suono pieno e potente, ideale per ambienti domestici e piccole feste, mentre il coperchio ribaltabile rimovibile protegge il piatto quando non lo usi e rende l’insieme più ordinato e facile da gestire.

Udreamer Giradischi in offerta: sconto del 54% e prezzo sotto gli 80 euro

L’Udreamer Giradischi con 2 Altoparlanti Stereo Doppi Giradischi Vintage Bluetooth 5.3 è proposto a 74,20€ grazie a uno sconto del 54%, un prezzo particolarmente aggressivo per un modello con altoparlanti da 10W integrati e connettività moderna. Nella stessa fascia molti giradischi richiedono l’acquisto di casse esterne, mentre qui hai già un sistema completo pronto all’uso. Se vuoi approfittare dell’offerta, il Udreamer Giradischi è disponibile con uno sconto del 54%, con tutti i vantaggi tipici dello store online di Amazon, compresa la gestione semplificata di spedizione e reso.

Il giradischi Udreamer con i doppi altoparlanti stereo e il Bluetooth 5.3

Se vuoi rivivere i tuoi vinili senza complicarti la vita con impianti complessi, questo modello punta tutto su semplicità e versatilità d’uso, unendo suono integrato e connessioni moderne.

2 altoparlanti stereo da 10W : offrono un audio pieno e ricco senza bisogno di casse aggiuntive, ideale per ascoltare musica in soggiorno, in camera o in giardino durante piccole feste.

: offrono un audio pieno e ricco senza bisogno di casse aggiuntive, ideale per ascoltare musica in soggiorno, in camera o in giardino durante piccole feste. Bluetooth 5.3 integrato : puoi riprodurre in wireless la musica dallo smartphone mantenendo una connessione più veloce e stabile, così il giradischi diventa anche uno speaker Bluetooth per playlist e streaming.

: puoi riprodurre in wireless la musica dallo smartphone mantenendo una connessione più veloce e stabile, così il giradischi diventa anche uno speaker Bluetooth per playlist e streaming. Trasmissione a cinghia a 3 velocità (33, 45, 78 giri) : supporta dischi da 7, 10 e 12 pollici, permettendoti di ascoltare la maggior parte delle collezioni in vinile, dai vecchi 78 giri ai moderni LP, grazie anche all’adattatore per 45 giri.

: supporta dischi da 7, 10 e 12 pollici, permettendoti di ascoltare la maggior parte delle collezioni in vinile, dai vecchi 78 giri ai moderni LP, grazie anche all’adattatore per 45 giri. Aspetto retrò con finitura in legno naturale : l’estetica vintage lo rende un complemento d’arredo piacevole in salotto o nello studio, perfetto per chi vuole un tocco classico senza rinunciare alle funzioni moderne.

: l’estetica vintage lo rende un complemento d’arredo piacevole in salotto o nello studio, perfetto per chi vuole un tocco classico senza rinunciare alle funzioni moderne. Ingresso AUX-in e linea RCA : puoi collegare sorgenti esterne tramite cavo o connettere il giradischi a un impianto audio dedicato, ottenendo maggiore flessibilità in base a come vuoi ascoltare la musica.

: puoi collegare sorgenti esterne tramite cavo o connettere il giradischi a un impianto audio dedicato, ottenendo maggiore flessibilità in base a come vuoi ascoltare la musica. USB e riproduzione semplice : la presenza della porta USB amplia le possibilità di utilizzo, così puoi integrare facilmente il giradischi nel tuo setup digitale quotidiano.

: la presenza della porta USB amplia le possibilità di utilizzo, così puoi integrare facilmente il giradischi nel tuo setup digitale quotidiano. Arresto automatico e coperchio ribaltabile rimovibile: il disco si ferma da solo a fine riproduzione, riducendo l’usura dei vinili, mentre il coperchio protegge il piatto da polvere e urti quando non lo utilizzi.

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Udreamer Giradischi, offerta lampo al 54% di sconto: approfitta subito prima che le scorte vadano esaurite.

FAQ Il giradischi Udreamer funziona anche senza casse esterne? Sì, integra due altoparlanti stereo da 10W che permettono di ascoltare i vinili senza casse aggiuntive. Quali formati di dischi supporta il giradischi Udreamer? Supporta tre velocità, 33, 45 e 78 giri, ed è compatibile con dischi da 7, 10 e 12 pollici, inclusi i 45 giri con adattatore. Posso collegare lo smartphone al giradischi Udreamer? Sì, grazie al Bluetooth 5.3 puoi collegare lo smartphone in wireless e usare il giradischi come speaker. Il giradischi Udreamer ha la funzione di arresto automatico? Sì, dispone di un interruttore di arresto automatico che mette in pausa il disco a fine riproduzione per proteggerlo.