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Il giradischi Sony PS-LX3BT con trazione a cinghia, preamplificatore phono integrato e riproduzione automatica è in offerta su Amazon.

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Ami il vinile ma ti frena l’idea di impianti complicati e cavi ovunque? Con uno sconto del 23%, Sony PS-LX3BT porta l’esperienza analogica in salotto in modo semplice e moderno, grazie al collegamento wireless e al design essenziale che si integra in qualsiasi ambiente.

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Questo giradischi unisce la praticità di un sistema completamente automatico alla qualità dell’audio Hi-Res wireless: basta premere un pulsante per avviare la riproduzione, collegarsi via Bluetooth a diffusori o cuffie compatibili e godersi un suono caldo e dettagliato senza rinunciare al fascino dei vinili, con in più un coperchio antipolvere che protegge piatto e braccio quando non lo usi.

Sony PS-LX3BT in offerta su Amazon: sconto del 23%

In questo momento il Sony PS-LX3BT è proposto a 229,49€ grazie a uno sconto del 23%, una cifra interessante per un giradischi con connettività Bluetooth, trazione a cinghia completamente automatica e preamplificatore phono integrato, che ti permette di collegarlo direttamente a speaker amplificati o a un sistema hi-fi senza acquistare altri componenti.

Se cerchi un modello dal design pulito che aggiunga stile e carattere al tuo salotto, il Sony PS-LX3BT è disponibile con uno sconto del 23% e offre anche la comodità di un coperchio antipolvere incluso, per mantenere braccio e piatto sempre protetti.

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Il giradischi Sony con il Bluetooth wireless e il funzionamento completamente automatico

Se vuoi riscoprire i tuoi vinili senza dover gestire configurazioni complesse, questo giradischi punta tutto su semplicità e comodità d’uso, mantenendo al tempo stesso una resa sonora curata.

Design minimalista con coperchio antipolvere : si inserisce facilmente in qualsiasi arredamento moderno, aggiungendo un tocco di stile e proteggendo al contempo piatto e braccio dalla polvere quando non è in funzione.

: si inserisce facilmente in qualsiasi arredamento moderno, aggiungendo un tocco di stile e proteggendo al contempo piatto e braccio dalla polvere quando non è in funzione. Trazione a cinghia completamente automatica con comandi one-touch : basta premere un pulsante per avviare e fermare la riproduzione, ideale per chi è alle prime armi con il vinile o vuole un uso senza pensieri.

: basta premere un pulsante per avviare e fermare la riproduzione, ideale per chi è alle prime armi con il vinile o vuole un uso senza pensieri. Bluetooth con supporto Qualcomm aptX* : puoi ascoltare i dischi in alta qualità tramite diffusori o cuffie wireless compatibili, liberandoti dai cavi e posizionando l’audio dove preferisci nella stanza.

: puoi ascoltare i dischi in alta qualità tramite diffusori o cuffie wireless compatibili, liberandoti dai cavi e posizionando l’audio dove preferisci nella stanza. Preamplificatore phono integrato : consente il collegamento diretto a speaker amplificati o a un sistema hi-fi senza bisogno di un pre phono esterno, semplificando l’installazione e riducendo i costi aggiuntivi.

: consente il collegamento diretto a speaker amplificati o a un sistema hi-fi senza bisogno di un pre phono esterno, semplificando l’installazione e riducendo i costi aggiuntivi. Tracciamento accurato della puntina: la pressione della puntina di 3,5 g ± 0,5 g è pensata per offrire un suono caldo e dettagliato, favorendo una lettura stabile del solco per una migliore resa delle tue registrazioni.

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FAQ Il giradischi Sony PS-LX3BT può collegarsi a diffusori Bluetooth? Sì, il Sony PS-LX3BT integra il Bluetooth con supporto Qualcomm aptX per collegarsi a diffusori o cuffie wireless compatibili. Serve un preamplificatore esterno per usare il Sony PS-LX3BT? No, il Sony PS-LX3BT ha un preamplificatore phono integrato, quindi può essere collegato direttamente a speaker amplificati o a un sistema hi-fi. Il Sony PS-LX3BT è adatto a chi è alle prime armi con i giradischi? Sì, offre trazione a cinghia completamente automatica e comandi one-touch, pensati per un utilizzo semplice anche per i principianti. Il giradischi Sony PS-LX3BT ha un coperchio antipolvere incluso? Sì, è dotato di un coperchio antipolvere che protegge piatto e braccio quando il giradischi non è in uso.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.