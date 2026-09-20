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Il giradischi Audio-Technica con Bluetooth, USB e velocità 33/45/78 giri è in offerta con sconto del 25%. Ideale per gli amanti della musica.

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Ami il suono caldo dei vinili ma ti manca una soluzione pratica per ascoltarli sia su impianto tradizionale sia su casse Bluetooth? Oggi il Audio-Technica LP120xBTUSB è proposto con uno sconto del 25%, una promo ideale per chi vuole un giradischi versatile senza rinunciare alla qualità audio.

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Questo modello unisce la praticità della trazione diretta alla comodità della connessione Bluetooth e della porta USB. Puoi ascoltare i tuoi dischi in alta fedeltà collegandolo sia a sistemi audio cablati sia ad altoparlanti wireless, e trasformare facilmente la collezione in file digitali grazie alla compatibilità con software di registrazione su PC e Mac. In più supporta tutte le principali velocità di rotazione, così puoi riscoprire senza problemi album, singoli e vecchi 78 giri.

Audio-Technica LP120xBTUSB in offerta: sconto del 25% su Amazon

In questo momento puoi acquistare il Audio-Technica LP120xBTUSB a 299,00€ grazie allo sconto del 25%, un prezzo molto interessante per un giradischi a trazione diretta con connettività Bluetooth e USB. Parliamo di una soluzione completa che nella stessa fascia si distingue per la possibilità di collegarsi sia a impianti tradizionali tramite l’uscita dual RCA sia ad altoparlanti wireless, offrendo una grande flessibilità d’uso.

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Il giradischi Audio-Technica con la connettività Bluetooth e la conversione USB

Se vuoi valorizzare la tua collezione di vinili senza complicazioni, questo giradischi offre una combinazione di qualità audio e funzioni moderne pensata proprio per chi ascolta musica ogni giorno.

Audio ad alta fedeltà con tecnologia wireless Bluetooth : puoi goderti il suono dei vinili anche su casse e cuffie wireless, mantenendo un ascolto pulito e senza cavi in mezzo alla stanza.

: puoi goderti il suono dei vinili anche su casse e cuffie wireless, mantenendo un ascolto pulito e senza cavi in mezzo alla stanza. Velocità di 33/45/78 giri : supporta LP, singoli e dischi più datati, così puoi usare un unico giradischi per tutta la tua collezione, senza limitazioni di formato.

: supporta LP, singoli e dischi più datati, così puoi usare un unico giradischi per tutta la tua collezione, senza limitazioni di formato. Doppia connettività cablata e wireless : si collega facilmente sia ad altoparlanti Bluetooth sia a sistemi audio cablati e speaker amplificati tramite il cavo di uscita dual RCA incluso, adattandosi a qualsiasi setup domestico.

: si collega facilmente sia ad altoparlanti Bluetooth sia a sistemi audio cablati e speaker amplificati tramite il cavo di uscita incluso, adattandosi a qualsiasi setup domestico. Conversione in file digitali via USB : grazie alla porta USB e al software di registrazione compatibile con Mac e PC , puoi archiviare i tuoi vinili in formato digitale e ascoltarli anche da computer e dispositivi portatili.

: grazie alla porta USB e al software di registrazione compatibile con , puoi archiviare i tuoi vinili in formato digitale e ascoltarli anche da computer e dispositivi portatili. Dotazione completa di accessori: nella confezione trovi cavo USB, cavo RCA staccabile, alimentatore, adattatore per 45 giri, contrappeso, tappetino in feltro e copertura antipolvere rimovibile, così hai tutto pronto per iniziare subito ad ascoltare.

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FAQ Il giradischi Audio-Technica LP120xBTUSB può collegarsi a casse Bluetooth? Sì, il LP120xBTUSB integra la tecnologia wireless Bluetooth per collegarsi ad altoparlanti compatibili. Posso usare il LP120xBTUSB anche con un impianto stereo cablato? Sì, è incluso un cavo di uscita dual RCA per collegarlo a sistemi audio cablati e speaker amplificati. Il giradischi Audio-Technica LP120xBTUSB supporta tutte le velocità di rotazione più comuni? Sì, il modello gestisce velocità di 33, 45 e 78 giri per LP, singoli e dischi più datati. È possibile digitalizzare i vinili con l’Audio-Technica LP120xBTUSB? Sì, tramite la porta USB puoi convertire i vinili in file audio digitali usando software compatibile per PC e Mac.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.