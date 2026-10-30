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Il girdaischi 1 BY ONE a Cinghia Hi-Fi, con altoparlanti integrati, due velocità e Bluetooth, è in sconto del 25%.

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Ascoltare i propri vinili senza dover acquistare subito altri componenti audio può essere complicato. Il giradischi 1 BY ONE con altoparlanti integrati è ora disponibile con uno sconto del 25%, per affiancare la riproduzione dei dischi all’ascolto della musica da dispositivi wireless o tramite ingresso Aux-in.

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Questo modello unisce un’estetica in legno e metallo, con linee vintage e dettagli moderni, a una dotazione pensata per l’ascolto quotidiano. La cartuccia magnetica con contrappeso regolabile aiuta a mantenere lo stilo bilanciato durante la lettura dei solchi, mentre la punta di diamante dello stilo Audio-Technica è progettata per restituire un suono ricco e nitido. Gli altoparlanti sono integrati, ma è possibile collegare anche casse esterne.

Giradischi 1 BY ONE: sconto del 25% e risparmio di circa 60 euro

Con uno sconto del 25%, il giradischi 1 BY ONE è proposto a 179,99 euro, con un risparmio di circa 60 euro rispetto al prezzo prima dello sconto. Una soluzione da valutare se cerchi un dispositivo che riunisca riproduzione dei vinili e altoparlanti integrati, senza rinunciare alla possibilità di ascoltare musica da altri dispositivi. Il modello supporta dischi a 33 e 45 giri e offre connessione Bluetooth in ingresso: puoi quindi riprodurre musica da smartphone, tablet, PC e lettori MP3 attraverso gli altoparlanti del giradischi. È presente anche un ingresso Aux-in. Se preferisci un ascolto con casse esterne, puoi collegarle al giradischi. Puoi acquistare il 1 BY ONE Giradischi a 179,99 euro approfittando della promozione indicata.

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Il giradischi con cartuccia magnetica e altoparlanti integrati

Se vuoi ascoltare i tuoi dischi e avere un solo dispositivo per gestire anche la musica digitale, ecco gli elementi da considerare:

Altoparlanti integrati e collegamento a casse esterne : puoi iniziare ad ascoltare i vinili senza aggiungere altoparlanti separati, oppure collegare diffusori esterni se desideri usarli.

: puoi iniziare ad ascoltare i vinili senza aggiungere altoparlanti separati, oppure collegare diffusori esterni se desideri usarli. Riproduzione a 33 e 45 giri : la doppia velocità consente di riprodurre i dischi compatibili con entrambi i formati supportati.

: la doppia velocità consente di riprodurre i dischi compatibili con entrambi i formati supportati. Bluetooth in ingresso e Aux-in : puoi riprodurre musica da smartphone, tablet, PC o lettori MP3 attraverso gli altoparlanti integrati. La connessione Bluetooth è in ingresso, non in uscita.

: puoi riprodurre musica da smartphone, tablet, PC o lettori MP3 attraverso gli altoparlanti integrati. La connessione Bluetooth è in ingresso, non in uscita. Cartuccia magnetica, contrappeso regolabile e stilo Audio-Technica con punta di diamante : lo scorrimento dello stilo può essere bilanciato sui solchi e la punta è progettata per un suono nitido e ricco.

: lo scorrimento dello stilo può essere bilanciato sui solchi e la punta è progettata per un suono nitido e ricco. Struttura in legno e metallo: il design combina richiami vintage e dettagli moderni, per integrare il giradischi nell’ambiente domestico.

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FAQ A quali velocità riproduce i vinili il giradischi 1 BY ONE? Supporta la riproduzione a 33 e 45 giri. Posso ascoltare musica dal telefono tramite Bluetooth? Sì. Il Bluetooth è in ingresso e permette di riprodurre musica da smartphone e altri dispositivi compatibili attraverso gli altoparlanti del giradischi. Non è un’uscita Bluetooth. Il giradischi 1 BY ONE ha altoparlanti integrati? Sì, ha altoparlanti integrati e permette anche di collegare altoparlanti esterni. Quale stilo monta il giradischi? È dotato di una cartuccia con stilo Audio-Technica e punta di diamante.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.