Metà Palermo, metà Salento. Inguaribile curiosa con due anime: quella critica di giornalista e quella creativa di content editor. Per Libero Tecnologia scrive di scienza e nuove scoperte, nel tempo libero si dedica alle dinamiche di Google.

Truffare i cittadini facendo leva su una dipendenza psicologica ed emotiva: è boom di casinò online illegali in Italia, ma possiamo riconoscerli e difenderci.

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Smartphone alla mano, oggi l’accesso a piattaforme di intrattenimento telematico e a strumenti finanziari è immediato per chiunque ma, dietro grafiche curate o promesse di facili rendimenti in criptovalute, possono nascondersi insidie tecnologiche complesse. Dati alla mano e con l’analisi dei moderni sistemi di cybersecurity, è possibile non solo riconoscere le trappole dei casinò non autorizzati, ma anche superare l’isolamento psicologico in caso di truffa, navigando sul web con più consapevolezza.

Un abusivismo digitale di proporzioni preoccupanti

La transizione dal gioco fisico a quello virtuale è ormai un dato di fatto. La raccolta telematica ha superato il 54% dei volumi complessivi nazionali, portando la sola raccolta della rete a toccare la quota record di 82 miliardi di euro. Si parla di una crescita verticale del 67% in soli quattro anni.

Parallelamente al circuito legale protetto dallo Stato, però, si è consolidato un mercato sommerso e abusivo di proporzioni preoccupanti. Il volume d’affari del gioco d’azzardo online illegale in Italia è oggi stimato tra i 20 e i 30 miliardi di euro all’anno e questo ecosistema parallelo, controllato per oltre l’85% da portali offshore privi di licenza e presidi antiriciclaggio, priva lo Stato di oltre 1,2 miliardi di euro annui tra tasse sul gioco e imposte societarie evase.

Ma c’è di più: questo sistema espone gli utenti a gravi rischi di violazione della privacy, furto di dati finanziari, conti bloccati e totale assenza di tutela.

È facile cadere nella “trappola”

Cadere nella “trappola” è davvero molto semplice. Non parliamo di siti web che si presentano palesemente come bische virtuali amatoriali, ma di interfacce rassicuranti in portali che all’apparenza sono insospettabili e affidabili.

L’illegalità oggi colonizza sezioni secondarie di siti molto noti, pagine di informazione tecnologica o persino famosi domini legati al mondo delle criptovalute con recensioni, guide, link di reindirizzamento che proiettano silenziosamente l’utente verso piattaforme prive della concessione statale.

Quando l’autorità di vigilanza interviene oscurando un dominio abusivo, i gestori delle reti illegali rispondono all’istante attivando i cosiddetti siti gemelli o cloni. Modificando semplicemente l’estensione del dominio, queste piattaforme aggirano i filtri dei provider mantenendo intatta la struttura tecnica del sito, le credenziali e i wallet degli utenti, che continuano a navigare in un ambiente insicuro senza rendersene conto.

Gli strumenti di tutela dell’ADM

L’ordinamento italiano riserva allo Stato l’organizzazione dei giochi con vincita in denaro, dunque qualunque offerta non autorizzata si configura come reato penale.

A contrastare questa criminalità digitale ci pensa l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, avvalendosi della collaborazione dei fornitori di connettività internet. L’ADM gestisce un sistema di inibizione che ha già inserito nella propria blacklist oltre 9.500 domini non autorizzati.

Di recente, le strategie di contrasto si sono ulteriormente affinate e le autorità hanno abbandonato i vecchi reindirizzamenti basati su indirizzi IP statici per passare a URL dinamici istituzionali. Significa che chiunque tenti di accedere a un portale abusivo viene dirottato verso la pagina istituzionale di inibizione giochi di ADM, segnalando chiaramente l’assenza delle licenze necessarie per operare legittimamente in Italia. Un primo, fondamentale campanello d’allarme per la sicurezza dei cittadini.

Non è ingenuità, è manipolazione

Le truffe telematiche moderne non fanno leva semplicemente sulla distrazione o sull’ingenuità della vittima. Sono il risultato di sofisticate tecniche di manipolazione emotiva e psicologica, progettate da veri professionisti della frode. I truffatori sfruttano bias emotivi, stress, senso d’urgenza e più in generale la vulnerabilità delle persone, per spingerle ad agire d’istinto.

Dal semplice gioco per diletto a vere e proprie forme di ludopatia il passo può essere davvero breve. E in questa dinamica di dipendenza, in cui il gioco può trasformarsi in un bisogno compulsivo che provoca danni economici, ma non solo. Non si parla esclusivamente di perdite di denaro, ma anche di sintomi assimilabili al Disturbo da Stress Post-Traumatico (PTSD) e di conseguenze sociali: vergogna, senso di colpa, infine isolamento.

Troppe vittime – di truffe, in generale – preferiscono non rivelare il raggiro alla propria famiglia oppure rinunciano a reclamare i propri diritti alla banca o alla Polizia Postale per timore di essere giudicate. Questo isolamento prolunga la sofferenza emotiva della vittima e falsa i dati statistici ufficiali sulle frodi informatiche, rendendo il fenomeno in gran parte invisibile alle autorità.

È essenziale far capire alle vittime che l’errore è umano e che rompere il silenzio è il primo passo per spezzare l’isolamento psicologico e avviare il recupero legale.

Consapevolezza e strumenti di difesa

Consapevolezza e conoscenza degli strumenti di controllo sono la difesa più efficace per chi sceglie di frequentare i canali di gioco online.

Un casinò autorizzato è facilmente riconoscibile perché opera esclusivamente su domini con estensione nazionale italiana, mostra chiaramente il logo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con il relativo numero di concessione a cinque cifre, e protegge le transazioni con protocolli di sicurezza crittografici.

Lo Stato offre, inoltre, soluzioni digitali eccellenti per prevenire comportamenti problematici, come il Registro Unico delle Autoesclusioni (RUA). Accedendo al portale ADM tramite SPID o CIE, qualsiasi utente può decidere di bloccare il proprio accesso a tutte le piattaforme di gioco online autorizzate per un periodo specifico o a tempo indeterminato, impedendo l’apertura di nuovi conti o l’effettuazione di depositi in modo trasversale.

E per chiunque stia affrontando una situazione di difficoltà o desideri aiutare un familiare, l’Istituto Superiore di Sanità gestisce il Telefono Verde Nazionale (800 55 88 22), un servizio pubblico e totalmente anonimo che fornisce supporto psicologico immediato e orientamento verso i servizi territoriali SerD o consulenze legali per la gestione del sovraindebitamento.