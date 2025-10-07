Giochi gratis ottobre 2025: le migliori uscite su PS5, Xbox e PC

Cresciuto tra floppy disk e joystick, ha vissuto l’evoluzione tecnologica dall'inizio come un’avventura. Oggi, si muove tra schermi e realtà virtuali, e dal 2025 scrive su Libero Tecnologia news e approfondimenti a tema gaming.

123

Tra nuove uscite, eventi stagionali e offerte temporanee, ottobre 2025 è un mese ricco per chi vuole giocare gratis. Ecco i migliori titoli su console e PC, con date e dettagli aggiornati.

PlayStation Plus: Alan Wake 2 e altre sorprese per Halloween

Il catalogo PlayStation Plus di ottobre si apre con un trio d’eccezione.

Dal 7 ottobre al 3 novembre 2025, gli abbonati potranno riscattare tre giochi molto diversi, ma perfetti per l’autunno videoludico:

Alan Wake 2 (PS5) – il sequel del cult di Remedy torna con atmosfere cupe, una trama profonda e grafica da film horror.

Goat Simulator 3 (PS4 / PS5) – l’iconico simulatore di capre ritorna con nuovi scenari, modalità multiplayer e tanto caos.

Cocoon (PS4 / PS5) – un puzzle game poetico e surreale, premiato per direzione artistica e colonna sonora.

Per gli utenti PS Plus Premium arriva anche una prova di un’ora di Midnight Murder Club, un titolo perfetto per chi ama investigazioni e misteri. Tutti i giochi restano riscattabili fino al 3 novembre: basta aggiungerli alla libreria per mantenerli finché l’abbonamento è attivo.

Epic Games Store: i giochi PC gratuiti di ottobre

Ottobre è sempre un mese interessante per chi gioca su PC.

L’Epic Games Store continua a offrire giochi gratuiti ogni settimana, riscattabili e conservabili per sempre.

Ecco i titoli principali del mese:

Nightingale – un survival fantasy in un universo vittoriano con portali, crafting e mostri giganti.

Gravity Circuit – disponibile gratuitamente dal 9 al 16 ottobre, è un platform d’azione old-school con stile retrò e colonna sonora synthwave.

Ogni giovedì, alle 17:00 italiane, Epic aggiorna le offerte gratuite. Ti basta avere un account per riscattare i giochi e ampliare la tua collezione per computer senza spendere nulla. Un consiglio utile: attiva la notifica automatica via mail di Epic per non perdere le nuove uscite gratuite — spesso compaiono a sorpresa anche titoli tripla A, come accaduto nei mesi scorsi con Death Stranding e GTA V.

Xbox: Game Pass, Free Play Days e grandi classici free-to-play

Anche gli utenti Xbox potranno divertirsi con nuove opportunità gratuite.

Microsoft rinnova ogni settimana il programma Free Play Days, che permette di provare alcuni giochi completi per pochi giorni, senza costi aggiuntivi.

Tra i titoli recenti e in arrivo:

Synduality Echo of Ada

Ship of Fools

Matchpoint: Tennis Championships

Inoltre, per gli abbonati Xbox Game Pass, ottobre porta giochi attesi come The Outer Worlds 2 e Lies of P: Director’s Edition.

E se non sei abbonato, puoi sempre accedere ai grandi free-to-play permanenti della piattaforma: Fortnite, Call of Duty: Warzone, Apex Legends, eFootball™ 2025 e Roblox restano tutti disponibili gratuitamente.

Giochi in scadenza su PS Plus e Game Pass

Ogni mese porta con sé anche qualche addio.

Ad ottobre, dal catalogo PlayStation Plus Extra/Premium usciranno:

Battlefield 1

Ghostbusters: Spirits Unleashed

Tour de France 2023

The Last Clockwinder

Riscattali e scaricali subito, perché una volta rimossi non potranno più essere aggiunti alla libreria.

Microsoft pubblica invece ogni due settimane la lista dei giochi in uscita dal Game Pass, quindi è sempre bene controllare il blog ufficiale Xbox per non perdere i titoli in scadenza.

Come sfruttare al meglio i giochi gratuiti di ottobre