Giochi gratis novembre 2025: ecco la lista completa
Ecco tutti i titoli gratuiti di novembre 2025 su PlayStation Plus, Amazon Luna/Prime Gaming e Epic Games Store: date, piattaforme e come riscattarli.
Novembre 2025 si annuncia ricco di giochi gratuiti: da Stray e EA Sports WRC 24 su PS Plus a 13 titoli offerti da Amazon Luna/Prime e le offerte settimanali di Epic Games Store.
PS Plus – giochi gratuiti novembre 2025
Il servizio PlayStation Plus ha annunciato la lineup gratuita per novembre: da martedì 4 novembre al lunedì 1 dicembre gli abbonati potranno scaricare:
- Stray (PS4/PS5)
- EA Sports WRC 24 (PS5)
- Totally Accurate Battle Simulator (PS4/PS5)
La varietà è notevole: un’avventura felina in ambientazione cyberpunk, il simulatore di rally ufficiale del WRC, e un titolo più leggero e multiplayer come TABS. Questo mix punta a coprire gusti diversi.
Amazon Luna/Prime Gaming – 13 titoli gratis
Anche Amazon fa sul serio: gli abbonati Prime riceveranno 13 giochi gratuiti nel corso di novembre 2025 tramite il servizio Luna/Prime Gaming.
Tra i titoli più rilevanti:
- Fallout 76 (Microsoft Games Store) – dal 13 novembre
- New Tales from the Borderlands – riscattabile dal 6 novembre
Lovecraft’s Untold Stories, Gas Station Simulator e altri
La lista completa è distribuita in più “ondate” nel mese, con disponibilità scalare.
Epic Games Store – offerte settimanali
Il servizio Epic Games Store continua con la sua offerta settimanale gratuita per PC. Alla data del 6 novembre 2025 sono disponibili:
Felix The Reaper
Idle Champions of the Forgotten Realms
Inoltre, nella settimana 13-20 novembre sono in arrivo:
- ScourgeBringer
- Songs of Silence
Come tenere traccia e riscattare
Per PS Plus: entra nello store PS4/PS5 dal 4 novembre e aggiungi i titoli alla tua libreria entro il 1° dicembre.
Per Amazon: verifica nella sezione Prime Gaming/Amazon Luna che i titoli siano stati attivati, e segui le finestre di riscossione (ad esempio 6, 13, 20, 26 novembre)
Per Epic Games Store: ogni settimana accedi e premi “Ottieni”; i titoli gratuiti restano disponibili anche se non li giochi subito.
Attenzione alle date: alcuni giochi restano riscattabili solo per un periodo limitato.
Perché conviene tenerli tutti
Anche se non giochi subito tutti i titoli, è buona prassi riscattarli quando sono disponibili: aggiunti alla tua libreria, resteranno tuoi finché mantieni l’abbonamento. Inoltre aiuta a scoprire generi nuovi (es. avventura + rally + simulatore) e aumenta il valore dell’abbonamento mensile.
Novembre 2025 è un mese ottimo per chi vuole ampliare la propria libreria videogiochi gratuitamente o quasi. Con PS Plus, Amazon Luna/Prime e Epic Games Store le opportunità sono diverse e adatte a ogni piattaforma. Segnalo nuovamente: Stray, EA Sports WRC 24, Fallout 76, New Tales from the Borderlands sono tra i titoli di punta — occorre soltanto capire quando riscattarli.