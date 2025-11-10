Libero
Giochi gratis novembre 2025: ecco la lista completa

Ecco tutti i titoli gratuiti di novembre 2025 su PlayStation Plus, Amazon Luna/Prime Gaming e Epic Games Store: date, piattaforme e come riscattarli.

Novembre 2025 si annuncia ricco di giochi gratuiti: da Stray e EA Sports WRC 24 su PS Plus a 13 titoli offerti da Amazon Luna/Prime e le offerte settimanali di Epic Games Store.

PS Plus – giochi gratuiti novembre 2025

Il servizio PlayStation Plus ha annunciato la lineup gratuita per novembre: da martedì 4 novembre al lunedì 1 dicembre gli abbonati potranno scaricare:

  1. Stray (PS4/PS5)
  2. EA Sports WRC 24 (PS5)
  3. Totally Accurate Battle Simulator (PS4/PS5)

La varietà è notevole: un’avventura felina in ambientazione cyberpunk, il simulatore di rally ufficiale del WRC, e un titolo più leggero e multiplayer come TABS. Questo mix punta a coprire gusti diversi.

Amazon Luna/Prime Gaming – 13 titoli gratis

Anche Amazon fa sul serio: gli abbonati Prime riceveranno 13 giochi gratuiti nel corso di novembre 2025 tramite il servizio Luna/Prime Gaming.
Tra i titoli più rilevanti:

  1. Fallout 76 (Microsoft Games Store) – dal 13 novembre
  2. New Tales from the Borderlands – riscattabile dal 6 novembre

Lovecraft’s Untold Stories, Gas Station Simulator e altri
La lista completa è distribuita in più “ondate” nel mese, con disponibilità scalare.

Epic Games Store – offerte settimanali

Il servizio Epic Games Store continua con la sua offerta settimanale gratuita per PC. Alla data del 6 novembre 2025 sono disponibili:

Felix The Reaper

Idle Champions of the Forgotten Realms
Inoltre, nella settimana 13-20 novembre sono in arrivo:

  • ScourgeBringer
  • Songs of Silence

Come tenere traccia e riscattare

Per PS Plus: entra nello store PS4/PS5 dal 4 novembre e aggiungi i titoli alla tua libreria entro il 1° dicembre.

Per Amazon: verifica nella sezione Prime Gaming/Amazon Luna che i titoli siano stati attivati, e segui le finestre di riscossione (ad esempio 6, 13, 20, 26 novembre)

Per Epic Games Store: ogni settimana accedi e premi “Ottieni”; i titoli gratuiti restano disponibili anche se non li giochi subito.
Attenzione alle date: alcuni giochi restano riscattabili solo per un periodo limitato.

Perché conviene tenerli tutti

Anche se non giochi subito tutti i titoli, è buona prassi riscattarli quando sono disponibili: aggiunti alla tua libreria, resteranno tuoi finché mantieni l’abbonamento. Inoltre aiuta a scoprire generi nuovi (es. avventura + rally + simulatore) e aumenta il valore dell’abbonamento mensile.

Novembre 2025 è un mese ottimo per chi vuole ampliare la propria libreria videogiochi gratuitamente o quasi. Con PS Plus, Amazon Luna/Prime e Epic Games Store le opportunità sono diverse e adatte a ogni piattaforma. Segnalo nuovamente: Stray, EA Sports WRC 24, Fallout 76, New Tales from the Borderlands sono tra i titoli di punta — occorre soltanto capire quando riscattarli.

