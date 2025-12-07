Giochi gratis di dicembre 2025: tutte le offerte da riscattare

Cresciuto tra floppy disk e joystick, ha vissuto l’evoluzione tecnologica dall'inizio come un’avventura. Oggi, si muove tra schermi e realtà virtuali, e dal 2025 scrive su Libero Tecnologia news e approfondimenti a tema gaming.

Da PS Plus a Epic Games Store, passando per Amazon Prime Gaming e Game Pass: dicembre 2025 è uno dei mesi più ricchi di giochi gratuiti.

Dicembre 2025 porta una valanga di giochi gratis su tutte le piattaforme: ecco l’elenco completo delle offerte disponibili e come approfittarne.

Dicembre 2025: il mese perfetto per giocare gratis

Con l’arrivo delle festività natalizie, dicembre si conferma anche nel 2025 come uno dei mesi più generosi per quanto riguarda le promozioni legate ai videogiochi. Le principali piattaforme digitali, PlayStation, Epic Games Store, Amazon Prime Gaming e Xbox, hanno attivato offerte gratuite pensate per attirare nuovi utenti e fidelizzare gli abbonati. Il risultato è una line-up estremamente varia, che spazia dall’action all’horror, passando per indie, RPG e grandi produzioni AAA.

Giochi gratis PlayStation Plus di dicembre 2025

Dicembre 2025 si rivela un mese particolarmente interessante anche per gli abbonati a PlayStation Plus, che possono riscattare una selezione di titoli davvero variegata, pensata per accontentare gusti molto diversi. Sony ha puntato su un mix equilibrato tra produzioni recenti, esperienze cooperative e titoli più stilizzati, offrendo un pacchetto che risulta complessivamente ricco e ben distribuito.

Tra i giochi disponibili spicca LEGO Horizon Adventures, una rivisitazione in chiave più leggera e accessibile dell’universo di Horizon, ideale anche per un pubblico più giovane o per chi cerca un’esperienza rilassata. Gli amanti delle emozioni forti possono invece tuffarsi in The Outlast Trials, horror cooperativo che punta tutto sulla tensione e sul gioco di squadra, mentre Killing Floor 3 rappresenta la scelta perfetta per chi desidera un’azione frenetica in puro stile shooter cooperativo.

Non mancano poi proposte più particolari come Synduality: Echo of Ada, che unisce meccaniche di sparatutto a elementi narrativi e fantascientifici, e l’acclamatissimo Neon White, un titolo che fonde platform, speedrun e shooting con un ritmo velocissimo e uno stile visivo unico.

Tutti i giochi possono essere riscattati per tutta la durata del mese e, come da tradizione PlayStation Plus, resteranno disponibili nella libreria dell’utente finché l’abbonamento risulterà attivo. Un’offerta che rende dicembre uno dei mesi più interessanti dell’anno per gli abbonati al servizio Sony.

Epic Games Store e i giochi misteriosi di dicembre

Anche per dicembre 2025 l’Epic Games Store continua la sua tradizione dei giochi gratis settimanali. Nelle prime settimane sono già stati distribuiti titoli indie e produzioni di medio calibro, ma come da consuetudine Epic ha promesso l’arrivo di almeno un gioco “misterioso” gratuito durante il periodo dei The Game Awards.

Questo tipo di iniziativa è spesso accompagnato da titoli a sorpresa di alto profilo, motivo per cui conviene controllare lo store ogni settimana e riscattare ogni gioco, anche solo per arricchire la propria libreria digitale.

Amazon Prime Gaming: 14 giochi gratis a dicembre

Tra le piattaforme più generose di questo dicembre 2025 spicca senza dubbio Amazon Prime Gaming, che per il periodo natalizio ha deciso di alzare ulteriormente l’asticella offrendo ben 14 giochi gratuiti ai propri abbonati. Una proposta particolarmente ricca, che abbraccia generi molto diversi e riesce a soddisfare sia gli amanti delle grandi avventure single player sia chi preferisce esperienze più immediate o indie di qualità.

Nel pacchetto di dicembre troviamo infatti titoli di peso come Fallout 4: Game of the Year Edition, un colosso dell’open world post-apocalittico che garantisce decine di ore di gioco, e Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition, perfetto per chi vuole vivere un’action adventure cinematografico dall’inizio alla fine. Spicca anche Tiny Tina’s Wonderlands, spin-off della serie Borderlands, che mescola sparatutto e fantasy con uno stile irriverente, insieme all’elegante e impegnativo Hollow Knight, considerato uno dei metroidvania più apprezzati dell’ultimo decennio.

Tutti i giochi possono essere riscattati tramite le rispettive piattaforme (Amazon Games App, GOG ed Epic Games Store) e, aspetto fondamentale, rimangono per sempre nella libreria dell’utente, anche dopo la scadenza dell’abbonamento Prime. Questo rende l’offerta di dicembre particolarmente vantaggiosa, soprattutto per chi vuole costruirsi nel tempo un catalogo digitale ricco e variegato senza costi aggiuntivi.

Xbox Game Pass: la nuova ondata di dicembre

Anche Xbox Game Pass si aggiorna per dicembre con una nuova tornata di titoli in arrivo su console, PC e cloud. Tra i nomi più discussi figurano nuove produzioni action, giochi sportivi e alcuni titoli multipiattaforma di rilievo. Come sempre, al fianco dei nuovi ingressi sono previste anche alcune uscite dal catalogo, rendendo importante riscattare e provare i giochi prima che lascino il servizio.