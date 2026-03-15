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Sicurezza dei bambini e IA: alcuni casi di interazione con dei giocattoli con intelligenza artificiale hanno sollevato preoccupazione.

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I giocattoli dotati di intelligenza artificiale stanno conquistando scaffali e case, offrendo ai bambini la possibilità di interagire con amici virtuali capaci di parlare, ascoltare e rispondere. Ma uno studio dell’Università di Cambridge mette in luce rischi concreti: questi dispositivi possono fraintendere emozioni, reagire in modo inappropriato e influenzare lo sviluppo del gioco immaginativo. Per questo motivo, gli esperti chiedono norme più severe e nuovi standard di sicurezza.

Ci sono sempre più giocattoli con intelligenza artificiale

Negli ultimi anni, la tecnologia AI è entrata anche nei giochi dei più piccoli. Prodotti come Gabbo, Luka o Grem – diffusi soprattutto nel Regno Unito – promettono di essere compagni “intelligenti” capaci di conversare, ascoltare e persino fornire supporto emotivo.

Ma il coinvolgimento con questi giocattoli non è privo di criticità: secondo i ricercatori, la capacità dei dispositivi di comprendere il contesto emotivo dei bambini è ancora limitata.

Uno dei casi documentati nello studio riguarda Charlotte, cinque anni, che durante una sessione con Gabbo si è sentita respinta quando il giocattolo ha interrotto la conversazione dopo una dichiarazione di affetto.

Questo episodio evidenzia come i giocattoli con intelligenza artificiale possano fraintendere segnali emotivi fondamentali, generando confusione o frustrazione nei bambini.

Sicurezza dei bambini e IA

Gli psicologi dello sviluppo sottolineano diversi problemi legati all’uso precoce di giocattoli intelligenti:

Reazioni inappropriate alle emozioni: i dispositivi possono fornire risposte automatiche che non corrispondono al bisogno emotivo del bambino.

i dispositivi possono fornire risposte automatiche che non corrispondono al bisogno emotivo del bambino. Indebolimento del gioco immaginativo: i bambini rischiano di non esercitare più la creatività se l’interazione con il giocattolo sostituisce il gioco simbolico.

i bambini rischiano di non esercitare più la creatività se l’interazione con il giocattolo sostituisce il gioco simbolico. Mancanza di fiducia nelle aziende tecnologiche: molti genitori e educatori dubitano che le aziende garantiscano la sicurezza psicologica dei piccoli.

La professoressa Jenny Gibson, coautrice dello studio, evidenzia come standard chiari e regolamentati potrebbero rafforzare la fiducia dei consumatori e ridurre i rischi legati all’interazione con questi strumenti tecnologici.

Regolamentazione giocattoli tecnologici

Per proteggere i bambini, i ricercatori propongono una revisione delle norme esistenti sui giocattoli con intelligenza artificiale, con particolare attenzione a:

Limitazioni nelle risposte emotive: i giocattoli non dovrebbero poter confermare amicizia o altri legami sensibili senza supervisione adulta.

i giocattoli non dovrebbero poter confermare amicizia o altri legami sensibili senza supervisione adulta. Marchi di sicurezza dedicati: un sistema di certificazioni che indichi chiaramente i livelli di affidabilità e sicurezza dei dispositivi.

un sistema di certificazioni che indichi chiaramente i livelli di affidabilità e sicurezza dei dispositivi. Trasparenza dei dati raccolti: i genitori devono sapere come vengono gestite le informazioni delle conversazioni.

Molte aziende produttrici di giochi con AI per bambini dichiarano che lo sviluppo dei dispositivi è guidato da trasparenza e controllo parentale, riconoscendo però che alcune limitazioni nel gioco immaginativo sono ancora oggetto di miglioramento.

Consigli pratici per i genitori

Chi decide di introdurre un giocattolo con IA in casa dovrebbe considerare alcune precauzioni:

Monitorare le conversazioni e intervenire in caso di fraintendimenti.

le conversazioni e intervenire in caso di fraintendimenti. Integrare sempre il gioco digitale con attività creative tradizionali , come disegno, costruzioni e role-play.

, come disegno, costruzioni e role-play. Informarsi sulle certificazioni di sicurezza e sui protocolli di privacy del produttore.

sulle certificazioni di sicurezza e sui protocolli di privacy del produttore. Stimolare il bambino a raccontare le proprie emozioni, senza affidarsi esclusivamente al giocattolo.

Seguendo questi accorgimenti, i genitori possono ridurre i rischi legati all’uso precoce di dispositivi IA e preservare lo sviluppo emotivo e creativo dei figli.

Guardando al futuro

Lo studio dell’Università di Cambridge mette in evidenza una sfida chiara: i giocattoli con intelligenza artificiale hanno un grande potenziale educativo e sociale, ma solo se accompagnati da regolamentazioni rigorose e da un uso consapevole da parte dei genitori.

Norme più severe, marchi di sicurezza dedicati e trasparenza nelle interazioni potrebbero trasformare questi strumenti da potenziale fonte di confusione a veri alleati nello sviluppo dei bambini.