Secondo i ricercatori ci vuole una regolamentazione più rigorosa per i giocattoli con AI
Sicurezza dei bambini e IA: alcuni casi di interazione con dei giocattoli con intelligenza artificiale hanno sollevato preoccupazione.
I giocattoli dotati di intelligenza artificiale stanno conquistando scaffali e case, offrendo ai bambini la possibilità di interagire con amici virtuali capaci di parlare, ascoltare e rispondere. Ma uno studio dell’Università di Cambridge mette in luce rischi concreti: questi dispositivi possono fraintendere emozioni, reagire in modo inappropriato e influenzare lo sviluppo del gioco immaginativo. Per questo motivo, gli esperti chiedono norme più severe e nuovi standard di sicurezza.
- Ci sono sempre più giocattoli con intelligenza artificiale
- Sicurezza dei bambini e IA
- Regolamentazione giocattoli tecnologici
- Consigli pratici per i genitori
- Guardando al futuro
Ci sono sempre più giocattoli con intelligenza artificiale
Negli ultimi anni, la tecnologia AI è entrata anche nei giochi dei più piccoli. Prodotti come Gabbo, Luka o Grem – diffusi soprattutto nel Regno Unito – promettono di essere compagni “intelligenti” capaci di conversare, ascoltare e persino fornire supporto emotivo.
Ma il coinvolgimento con questi giocattoli non è privo di criticità: secondo i ricercatori, la capacità dei dispositivi di comprendere il contesto emotivo dei bambini è ancora limitata.
Uno dei casi documentati nello studio riguarda Charlotte, cinque anni, che durante una sessione con Gabbo si è sentita respinta quando il giocattolo ha interrotto la conversazione dopo una dichiarazione di affetto.
Questo episodio evidenzia come i giocattoli con intelligenza artificiale possano fraintendere segnali emotivi fondamentali, generando confusione o frustrazione nei bambini.
Sicurezza dei bambini e IA
Gli psicologi dello sviluppo sottolineano diversi problemi legati all’uso precoce di giocattoli intelligenti:
- Reazioni inappropriate alle emozioni: i dispositivi possono fornire risposte automatiche che non corrispondono al bisogno emotivo del bambino.
- Indebolimento del gioco immaginativo: i bambini rischiano di non esercitare più la creatività se l’interazione con il giocattolo sostituisce il gioco simbolico.
- Mancanza di fiducia nelle aziende tecnologiche: molti genitori e educatori dubitano che le aziende garantiscano la sicurezza psicologica dei piccoli.
La professoressa Jenny Gibson, coautrice dello studio, evidenzia come standard chiari e regolamentati potrebbero rafforzare la fiducia dei consumatori e ridurre i rischi legati all’interazione con questi strumenti tecnologici.
Regolamentazione giocattoli tecnologici
Per proteggere i bambini, i ricercatori propongono una revisione delle norme esistenti sui giocattoli con intelligenza artificiale, con particolare attenzione a:
- Limitazioni nelle risposte emotive: i giocattoli non dovrebbero poter confermare amicizia o altri legami sensibili senza supervisione adulta.
- Marchi di sicurezza dedicati: un sistema di certificazioni che indichi chiaramente i livelli di affidabilità e sicurezza dei dispositivi.
- Trasparenza dei dati raccolti: i genitori devono sapere come vengono gestite le informazioni delle conversazioni.
Molte aziende produttrici di giochi con AI per bambini dichiarano che lo sviluppo dei dispositivi è guidato da trasparenza e controllo parentale, riconoscendo però che alcune limitazioni nel gioco immaginativo sono ancora oggetto di miglioramento.
Consigli pratici per i genitori
Chi decide di introdurre un giocattolo con IA in casa dovrebbe considerare alcune precauzioni:
- Monitorare le conversazioni e intervenire in caso di fraintendimenti.
- Integrare sempre il gioco digitale con attività creative tradizionali, come disegno, costruzioni e role-play.
- Informarsi sulle certificazioni di sicurezza e sui protocolli di privacy del produttore.
- Stimolare il bambino a raccontare le proprie emozioni, senza affidarsi esclusivamente al giocattolo.
Seguendo questi accorgimenti, i genitori possono ridurre i rischi legati all’uso precoce di dispositivi IA e preservare lo sviluppo emotivo e creativo dei figli.
Guardando al futuro
Lo studio dell’Università di Cambridge mette in evidenza una sfida chiara: i giocattoli con intelligenza artificiale hanno un grande potenziale educativo e sociale, ma solo se accompagnati da regolamentazioni rigorose e da un uso consapevole da parte dei genitori.
Norme più severe, marchi di sicurezza dedicati e trasparenza nelle interazioni potrebbero trasformare questi strumenti da potenziale fonte di confusione a veri alleati nello sviluppo dei bambini.