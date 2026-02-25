Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

I giocattoli con intelligenza artificiale saranno sempre più presenti nelle case: ecco come approcciarsi ai robot per bambini e come i più piccoli percepiscono gli smart toy.

Bambole che rispondono per nome, peluche che ricordano le conversazioni, piccoli robot capaci di dialogare: i giocattoli con intelligenza artificiale stanno entrando nelle case italiane e promettono un nuovo modo di giocare. Questi dispositivi trasformano il gioco in un’esperienza interattiva, ma la percezione che il bambino ne ha varia moltissimo a seconda dell’età e del contesto familiare. Così, accanto alle opportunità educative e relazionali, emergono dubbi concreti su sviluppo emotivo, gestione dei dati e ruolo dei genitori. Ecco cosa sapere prima di considerarli un semplice regalo tecnologico.

I giocattoli con intelligenza artificiale

Non si tratta solo di giochi elettronici evoluti. I cosiddetti smart toy integrano microfoni, sensori di movimento, fotocamere e sistemi di riconoscimento vocale. Alcuni sono collegati al cloud e migliorano le risposte nel tempo.

Il risultato è un oggetto che non si limita a ripetere frasi preimpostate ma interagisce, fa domande, ricorda preferenze e reagisce agli stimoli.

Per un adulto è chiaro che si tratta di software sofisticati. Per un bambino piccolo, molto meno. Nei primi anni di vita la distinzione tra ciò che è simulato e ciò che è reale non è così netta. Se un peluche chiama per nome e risponde in modo coerente, viene percepito come un interlocutore autentico.

I bambini spesso attribuiscono emozioni ai robot e li trattano come compagni reali, modellando giochi e conversazioni intorno a queste interazioni.

Benefici possibili

Liquidare questi strumenti come semplici mode sarebbe superficiale. In ambito clinico e educativo, alcuni robot per bambini sono già utilizzati come supporto in contesti specifici. Il robot umanoide Nao, ad esempio, è stato sperimentato anche in Italia in percorsi rivolti a minori con disturbo dello spettro autistico.

In strutture sanitarie di diversi Paesi viene impiegato Paro, una foca robotica sensibile al contatto, come strumento di supporto emotivo.

La ragione è semplice: l’interazione con una macchina è prevedibile. Il robot non si spazientisce, non alza la voce, non cambia umore. Questa regolarità può aiutare bambini con difficoltà comunicative a esercitare competenze sociali in un ambiente controllato.

Anche a casa, un giocattolo con intelligenza artificiale può stimolare curiosità, linguaggio e capacità narrativa, se inserito in un contesto in cui il piccolo è accompagnato dalla presenza degli adulti.

Con la giusta guida, i bambini possono imparare a porre domande, raccontare storie e riconoscere schemi, sviluppando capacità cognitive senza sostituire la relazione con i genitori.

Rischi da non sottovalutare

Proprio ciò che rende questi dispositivi affascinanti può diventare un punto critico. Un robot sempre disponibile e rassicurante rischia di proporre un modello di relazione privo di conflitto. Nella vita reale, però, le relazioni includono attese, frustrazioni, incomprensioni. Sono passaggi essenziali nella crescita emotiva.

C’è poi un aspetto cognitivo: quando un sistema parla in modo fluido, tendiamo ad attribuirgli intenzioni e pensieri. Ma un algoritmo non prova emozioni, per quanto le simuli bene. Per un bambino, questa differenza è invisibile. Se non mediata da un adulto, può generare confusione sul significato di amicizia, empatia e reciprocità.

Infine, la questione dei dati. Molti smart toy registrano voce, immagini, preferenze. Sono informazioni sensibili che possono essere archiviate su server esterni. Prima dell’acquisto è fondamentale leggere le informative sulla privacy e verificare dove vengono conservati i dati e con quali garanzie.

Saper distinguere tra interazione reale e programmata è un’abilità che il bambino sviluppa meglio con spiegazioni chiare e dialogo guidato, non lasciando il gioco isolato.

Il ruolo decisivo degli adulti

La tecnologia non crea vuoti educativi, ma può riempirli. Il punto non è vietare i robot per bambini, bensì evitare che diventino sostituti impliciti della presenza adulta. Se un bambino cerca uno sguardo per condividere una scoperta e trova solo uno schermo acceso, il problema non è l’algoritmo.

Usare questi strumenti in modo consapevole significa stabilire tempi, regole e momenti di condivisione. Parlare insieme di come funziona il robot, spiegare che “risponde perché è programmato”, alternare il gioco digitale a quello libero e simbolico.

Anche esplicitare la durata dell’interazione aiuta a evitare che diventi una baby sitter invisibile.

Come orientarsi nella scelta

Per chi sta valutando l’acquisto, alcune domande sono utili: è adatto all’età indicata? Richiede connessione continua? Prevede abbonamenti? Permette il controllo parentale? È possibile disattivare microfono o fotocamera?

I giocattoli con intelligenza artificiale non sono né soluzioni definitive né minacce inevitabili. Sono strumenti. Possono ampliare le possibilità di gioco e apprendimento, ma chiedono adulti presenti, informati e pronti a fare ciò che nessun algoritmo potrà replicare: offrire una relazione vera, con tutta la sua complessità.