In Giappone hanno raggiunto una temperatura massima giornaliera di 41,8°C: perché il dato preoccupa e cosa comporta nel Paese.

Martedì scorso in Giappone sono state registrate nuove temperature record. Caldo soffocante a Isesaki, nella prefettura di Gunma, dove è stata rilevata una temperatura massima giornaliera di 41,8°C, superando il precedente dato di 41,2°C registrato a Tamba, nella Prefettura di Hyogo (30 luglio).

Nuovo record di caldo in Giappone

Lo scorso 5 agosto almeno 14 località in tutto il Giappone hanno registrato temperature di 40°C o superiori, il dato più alto mai registrato in un singolo giorno.

L’ondata di calore che sta colpendo il Paese (e non è l’unico, a livello globale) si inserisce in una preoccupante serie di record negativi per quanto concerne le temperature, in particolare quelle estive. Questo del 2025 è stato il mese di luglio più caldo dall’inizio delle registrazioni nel 1898, con una temperatura media mensile di ben 2,89°C superiore alla media. Anche giugno 2025 ha stabilito un nuovo primato per la temperatura media mensile, con un aumento di 2,34°C.

L’Agenzia Meteorologica Giapponese (JMA) attribuisce questo calore prolungato e intenso a una “doppia cappa” di sistemi di alta pressione: l’anticiclone del Pacifico nella bassa troposfera e il sistema di alta pressione tibetano nella troposfera superiore.

Caldo estremo e fattori antropici

A contribuire a questo aumento delle temperature è, secondo la JMA, il grave deficit di precipitazioni che il Paese sta affrontando. Il mese di luglio ha registrato piogge minime in molte aree, in particolare lungo la costa del Mar del Giappone nelle regioni di Tohoku e Hokuriku, che hanno ricevuto rispettivamente solo il 13% e l’8% delle loro precipitazioni medie. Ciò ha portato a livelli d’acqua criticamente bassi nei bacini idrici chiave, con alcune dighe (come la Naruko Dam) che hanno riportato una capacità di stoccaggio dello 0%, e altre (come la Hanamaki Dam) soltanto al 20%.

Calore intenso e siccità prolungata costituiscono una combinazione preoccupante, che sta già avendo un impatto significativo sul settore agricolo giapponese, in particolare sulla coltivazione del riso. Ma non solo, perché la prolungata assenza di acqua ha portato a un’impennata delle infestazioni di cimici, tanto da spingere il Ministero dell’Agricoltura a emettere ben 33 avvisi in 27 prefetture. In ultimo, ma non per gravità, l’inaridimento della vegetazione porta all’aumento del rischio di incendi boschivi in tutto il Paese, cosa che purtroppo abbiamo ben visto anche in Italia.

Scienziati e agenzie meteorologiche collegano sempre più questi fenomeni meteorologici estremi al cambiamento climatico di origine antropica. Il rapporto Climate Change in Japan 2025 della JMA ha confermato che la temperatura superficiale annuale è aumentata di 1,40°C per secolo tra il 1898 e il 2024 e che i fenomeni di caldo estremo sono aumentati dal 1910. Studi di attribuzione hanno fornito prove convincenti che alcuni eventi recenti “non si sarebbero verificati senza il riscaldamento globale”.

Allerta e prevenzione

Il governo giapponese ha emesso delle allerte in quasi tutte le prefetture del Paese (ben 44 su 47), esortando la popolazione a prendere precauzioni immediate, a cominciare dall’utilizzo dell’aria condizionata e dal mantenimento di un’idratazione adeguata. Il colpo di calore è dietro l’angolo, in casi del genere. L’Agenzia per la Gestione degli Incendi e dei Disastri ha segnalato oltre 53.000 ricoveri quest’estate. Tra le misure del governo nipponico, anche quelle di emergenza che includono sovvenzioni per l’installazione di pompe per gli agricoltori, sostegno per il controllo dei parassiti e sviluppo di una nuova politica di produzione del riso.