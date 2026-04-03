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Il Ghost Pairing è una truffa WhatsApp che consente ai criminali di accedere agli account tramite WhatsApp Web. Sfrutta la fiducia tra contatti e un semplice codice di verifica.

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L’ennesima truffa digitale sta colpendo gli utenti di WhatsApp sfruttando fiducia e distrazione: si chiama Ghost Pairing e permette ai criminali di prendere il controllo dell’account in pochi passaggi. Il rischio non riguarda solo la privacy, ma anche il portafoglio. Capire come funziona è il primo passo per evitare brutte sorprese.

Cos’è il Ghost Pairing su WhatsApp

Il Ghost Pairing su WhatsApp è una tecnica fraudolenta che consente ai malintenzionati di collegare il profilo della vittima a un altro dispositivo tramite WhatsApp Web. In pratica, l’account viene “clonato” senza che il proprietario se ne accorga subito.

A differenza di altre truffe più evidenti, qui tutto appare normale. Non ci sono virus da installare o app sospette da scaricare: basta un codice di verifica che si riceverà via SMS inserito nel momento sbagliato. Ed è proprio questo a rendere la nuova truffa WhatsApp particolarmente insidiosa.

Il meccanismo della truffa

Tutto parte da un messaggio ricevuto da un contatto conosciuto. Il tono è familiare, spesso accompagnato da una richiesta innocua, come votare una ragazza in un concorso. È la stessa dinamica già vista in casi simili, come quello della cosiddetta truffa della ballerina.

Il link incluso nel messaggio porta a una pagina ben costruita. Qui viene chiesto di autenticarsi con WhatsApp per completare l’azione. Inserendo il numero e il codice ricevuto via SMS, si autorizza inconsapevolmente l’accesso a un altro dispositivo.

In quel momento scatta il Ghost Pairing: i truffatori entrano nell’account e iniziano a usarlo.

Cosa rischia davvero la vittima

Una volta ottenuto l’accesso, chi gestisce la truffa può fare molto più che leggere i messaggi. Il controllo dell’account apre la porta a diverse attività fraudolente.

Tra le più comuni:

invio di messaggi ai contatti fingendo emergenze

richieste di denaro urgenti

diffusione del link truffa ad altre persone

ad altre persone accesso a conversazioni private e dati sensibili

Insomma, il danno si amplifica rapidamente, perché la truffa si propaga sfruttando la rete di contatti della vittima.

Attenzione a questi segnali

Riconoscere una truffa WhatsApp non è sempre immediato, ma alcuni dettagli possono aiutare.

Un messaggio che chiede un favore improvviso, soprattutto se accompagnato da un link, dovrebbe già far scattare un campanello d’allarme.

Ancora più sospetto è l’invito a inserire un codice di verifica fuori dall’app ufficiale.

Anche un comportamento insolito di amici o parenti può essere indicativo: se il tono è diverso dal solito o la richiesta appare strana, meglio verificare con una chiamata diretta.

Come proteggere il proprio account

La sicurezza quando si usa WhatsApp passa da alcune abitudini semplici ma decisive. Non servono chissà quali competenze tecniche, occorre solo un po’ di attenzione in più.

Meglio evitare di cliccare su link ricevuti via chat senza verificarne l’origine. Nessun servizio serio richiede l’inserimento del codice WhatsApp su siti esterni.

È utile controllare periodicamente i dispositivi collegati nelle impostazioni dell’app. Se compare un accesso sconosciuto, è possibile disconnetterlo immediatamente.

Fondamentale anche attivare la verifica in due passaggi, che aggiunge un ulteriore livello di protezione.

Cosa fare in caso di account compromesso

Se si sospetta un accesso non autorizzato, la prima cosa da fare è avvisare i propri contatti. Questo aiuta a bloccare la diffusione della truffa.

Subito dopo, è consigliabile uscire da tutte le sessioni attive di WhatsApp Web e riaccedere all’app. Nei casi più seri, può essere utile rivolgersi alle forze dell’ordine.

Le segnalazioni sono importanti: contribuiscono a monitorare un fenomeno in crescita e a proteggere altri utenti.

Restare informati è oggi una forma concreta di difesa. E nel caso del Ghost Pairing su WhatsApp, può fare la differenza tra un semplice spavento e un danno reale.