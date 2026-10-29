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Fiori, uccelli, vento e luna: il kachō fūgetsu racconta il fascino di Ghost of Yōtei, un open world che invita a rallentare e a godersi il viaggio

PlayStation Press Center

Ghost of Yōtei riscopre il piacere di esplorare senza fretta, tra paesaggi suggestivi e una natura che guida il giocatore.

Il concetto giapponese di kachō fūgetsu racconta la bellezza della contemplazione, mentre il ma valorizza le pause e i momenti di tranquillità.

Senza rivoluzionare la formula degli open world, il gioco di Sucker Punch dimostra che a volte il viaggio conta più della destinazione.

Fiori, uccelli, vento e luna. Quattro elementi che, nella tradizione estetica giapponese, compongono il kachō fūgetsu (花鳥風月), un’espressione che racchiude la bellezza della natura e il piacere di contemplarla. È un concetto a cui ho pensato spesso mentre giocavo a Ghost of Yōtei, attraversando i suoi paesaggi senza una destinazione precisa, lasciandomi guidare dal vento e dalla curiosità.

Mi sono reso conto che alcuni dei momenti più piacevoli trascorsi nell’open world di Sucker Punch non avevano nulla a che fare con la storia, i combattimenti o le attività secondarie. Erano semplici cavalcate, deviazioni improvvisate, soste per ammirare un panorama. Una sensazione che avevo già provato con Ghost of Tsushima e che il suo successore riesce a riproporre con altrettanta efficacia.

A oltre un anno dall’uscita, credo che sia questo uno degli aspetti di Ghost of Yōtei che meritano maggiormente di essere ricordati: il piacere di esplorare un mondo virtuale per il semplice gusto di farlo.

Un mondo che ti invita a fermarti

Le terre di Ezo, l’attuale Hokkaido, costituiscono uno degli scenari più affascinanti che mi sia capitato di attraversare in un videogioco. Distese d’erba ondeggiano sotto le raffiche di vento, foreste dai colori intensi si alternano a montagne innevate, mentre il Monte Yōtei domina l’orizzonte con la sua presenza imponente.

La direzione artistica privilegia spesso la suggestione rispetto al realismo, accentuando colori, contrasti e movimenti della vegetazione. Il risultato è un mondo che sembra uscito da un dipinto e che invita continuamente a rallentare.

D’altronde, questa era una delle intenzioni degli sviluppatori. Nate Fox, direttore creativo di Sucker Punch, ha raccontato sul PlayStation Blog come i viaggi di ricerca in Hokkaido abbiano influenzato la costruzione degli ambienti. L’obiettivo era restituire le sensazioni suscitate dai luoghi reali, lasciando i giocatori liberi di esplorarli seguendo la propria curiosità.

Una filosofia che emerge soprattutto nel sistema di navigazione. Al posto della tradizionale minimappa, Ghost of Yōtei utilizza il vento per indicare la direzione da seguire, riprendendo una delle intuizioni più riuscite di Ghost of Tsushima. Una soluzione elegante, perché permette di orientarsi senza distogliere continuamente lo sguardo dal paesaggio.

Anche la natura partecipa all’esplorazione: gli uccelli dorati attirano l’attenzione verso luoghi d’interesse, mentre determinati punti panoramici invitano a osservare l’orizzonte alla ricerca di nuove destinazioni.

Il kachō fūgetsu offre una chiave di lettura particolarmente suggestiva per questa esperienza. La bellezza del paesaggio diventa parte del piacere di giocare, indipendentemente dalle ricompense che possiamo ottenere esplorandolo.

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La bellezza delle pause

Esiste un altro concetto dell’estetica giapponese che trovo interessante applicare a Ghost of Yōtei: il ma (間), generalmente associato all’idea di intervallo, pausa o spazio vuoto.

Nell’arte e nella cultura giapponese, il vuoto può avere un valore espressivo fondamentale. Pensiamo al silenzio tra due note musicali, oppure allo spazio lasciato libero in un dipinto: sono elementi che contribuiscono a dare significato a ciò che li circonda.

In Ghost of Yōtei questa interpretazione trova un parallelo nei momenti di quiete che interrompono l’avventura di Atsu. Possiamo trascorrere diversi minuti combattendo, affrontando nemici e inseguendo una vendetta, per poi ritrovarci a riposare davanti a un falò, suonare lo shamisen o dipingere un paesaggio.

Personalmente, ho apprezzato soprattutto la possibilità di rallentare. Di attraversare un bosco senza cercare qualcosa da raccogliere, di seguire un sentiero soltanto perché incuriosito dal panorama. In un’avventura dominata dalla vendetta, questi piccoli momenti di tranquillità acquistano un valore particolare.

Un open world deve davvero rivoluzionare tutto?

Da anni, una delle critiche più frequenti rivolte agli open world riguarda la ripetitività delle attività e la tendenza a riempire le mappe di obiettivi, collezionabili e missioni secondarie. Ghost of Yōtei non è completamente immune a questi problemi.

La sua struttura rimane piuttosto tradizionale e, dopo molte ore, alcune attività finiscono inevitabilmente per assomigliarsi. Sucker Punch ha perfezionato diversi elementi della formula introdotta con Ghost of Tsushima, senza stravolgerne le fondamenta. Eppure, credo che il valore di un open world non debba essere misurato soltanto attraverso il numero delle sue innovazioni.

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Ghost of Yōtei funziona perché rende piacevole anche il tempo trascorso tra una missione e l’altra. La cura degli ambienti, il movimento della vegetazione, i suoni della natura e un’interfaccia poco invasiva contribuiscono a rendere appagante il semplice attraversamento del mondo.

Forse è questo l’aspetto che più mi è rimasto impresso di Ghost of Yōtei, a distanza di un anno dalla sua uscita. Al di là della storia e dei combattimenti, ricordo soprattutto i colori, i paesaggi e quella sensazione di tranquillità che mi accompagnava durante l’esplorazione.

Il kachō fūgetsu non è una filosofia a cui il gioco dichiari di ispirarsi, ma descrive bene ciò che ho provato attraversando Ezo. E forse racconta anche qualcosa di più generale sul mio rapporto con i videogiochi: a volte, il motivo migliore per esplorare un mondo è semplicemente il piacere di trovarsi lì.