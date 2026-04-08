Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

«Se il tuo cuore batte, ti troveremo»: non è una minaccia, ma la nuova frontiera del soccorso militare. Ghost Murmur usa i diamanti sintetici e la fisica quantistica per rintracciare la vita quando tutto sembra perduto.

123RF

Il salvataggio dell’ufficiale “Dude 44 Bravo” nel deserto iraniano ha svelato al mondo l’esistenza di Ghost Murmur, un sistema della CIA sviluppato dai laboratori Skunk Works. Questa tecnologia utilizza la magnetometria quantistica per rilevare il battito cardiaco umano a chilometri di distanza, trasformando il corpo in un segnale elettromagnetico rintracciabile anche nel silenzio radio più assoluto.

Il battito cardiaco come impronta digitale

«Se il tuo cuore batte, ti troveremo»: no, non è lo slogan di un nuovo cardiofrequenzimetro per runner ossessionati, ma la promessa della tecnologia Ghost Murmur.

Durante l’operazione di recupero del secondo aviatore americano abbattuto nel sud dell’Iran, la CIA ha messo in campo per la prima volta uno strumento che sembra uscito da un romanzo di Tom Clancy.

A differenza dei radar tradizionali o dei sensori termici, Ghost Murmur non cerca il calore o la sagoma metallica di un velivolo. Cerca la vita.

Il sistema è progettato per isolare l’impronta elettromagnetica generata dal cuore umano. In sontanza, ogni contrazione del muscolo cardiaco produce un segnale debolissimo, solitamente misurabile solo in ambito clinico con sensori a contatto.

Ghost Murmur riesce invece a “sentire” questo sussurro elettrico (da qui il termine murmur) da distanze incredibili, distinguendolo dal rumore di fondo del pianeta.

La fisica quantistica nel deserto

Il cuore pulsante – nel vero senso della parola – di questa innovazione risiede nella magnetometria quantistica.

Secondo fonti vicine a Lockheed Martin e alla sua divisione sperimentale Skunk Works, i sensori sono costruiti attorno a microscopici difetti nei diamanti sintetici. Queste strutture sono incredibilmente sensibili alle più piccole variazioni dei campi magnetici.

Il contesto del deserto iraniano ha fornito il laboratorio ideale per il debutto operativo: un ambiente privo di interferenze elettromagnetiche urbane e con pochissime “firme umane” concorrenti.

Mentre le truppe iraniane setacciavano le montagne a caccia del pilota ferito, nascosto in un crepaccio, la CIA scansionava l’area dall’alto.

Il sistema ha permesso di confermare che l’uomo non solo era presente in una coordinata specifica, ma era vivo, ancora prima che lui stesso riuscisse ad attivare il segnale del radiofaro Combat Survivor Evader Locator della Boeing.

Tra segreto militare e possibili applicazioni future

Il Direttore della CIA, John Ratcliffe, ha accennato pubblicamente al successo della missione, pur mantenendo il riserbo sui dettagli tecnici più sensibili.

Sappiamo però che la tecnologia è stata testata sugli elicotteri Black Hawk e che l’obiettivo futuro è l’integrazione sui caccia F-35.

Tuttavia, Ghost Murmur non è uno strumento onnisciente. Le fonti riportano che richiede tempi di elaborazione dati significativi e che la sua efficacia cala drasticamente in ambienti affollati o con alto inquinamento elettromagnetico.

Non bisognerebbe aspettarsi, quindi, che questa tecnologia diventi operativa in una metropoli a breve. Nel silenzio delle montagne iraniane, però, ha fatto la differenza tra il successo di un’estrazione e una tragedia diplomatica.

Resta il mistero su quali possano essere le altre applicazioni belliche di un sensore capace di “vedere” la biologia umana attraverso la roccia, aprendo un dibattito che nei prossimi mesi passerà inevitabilmente dai campi di battaglia ai tavoli dell’etica tecnologica.