Gestire le note di credito e debito con la fattura elettronica: casistiche e procedure corrette

Note di credito e note di debito: cosa sono, quando emetterle e come farlo senza errori grazie a Libero SiFattura.

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Nella vita di ogni professionista o piccola impresa, prima o poi, arriva il momento in cui la fattura emessa non rispecchia più la realtà dei fatti. Un errore di importo, un reso, uno sconto concordato dopo l’emissione, oppure – al contrario – un costo aggiuntivo da recuperare. In tutti questi casi, la soluzione non è “rifare” la fattura, ma rettificarla nel modo corretto, attraverso due strumenti spesso confusi tra loro: la nota di credito e la nota di debito.

Conoscere la differenza tra questi due documenti – e soprattutto sapere quando e come emetterli – non è solo una questione di ordine contabile. Significa evitare sanzioni, contenziosi con il cliente e disallineamenti con il commercialista. Vediamo insieme come muoversi correttamente, e come un gestionale come Libero SiFattura possa semplificare (e non poco) l’intero processo.

Cosa sono le note di credito e note di debito

Le note di credito e le note di debito sono documenti contabili di rettifica: servono cioè a “correggere” una fattura già emessa, senza doverla annullare e riemettere da zero. Entrambe fanno riferimento in maniera puntuale alla fattura originaria, di cui riportano gli estremi (numero e data), e vengono trasmesse tramite lo stesso canale della fattura elettronica, ossia il Sistema di Interscambio (SDI).

La differenza sostanziale sta nella direzione della rettifica:

La nota di credito riduce l’importo dovuto dal cliente. Viene emessa, ad esempio, in caso di reso merce, sconto concordato successivamente, errore di fatturazione in eccesso o annullamento parziale/totale di un’operazione.

riduce l’importo dovuto dal cliente. Viene emessa, ad esempio, in caso di reso merce, sconto concordato successivamente, errore di fatturazione in eccesso o annullamento parziale/totale di un’operazione. La nota di debito aumenta l’importo dovuto dal cliente. Si utilizza quando, dopo l’emissione della fattura, emergono costi aggiuntivi da addebitare (ad esempio spese di trasporto non preventivate) o quando l’importo originario era stato fatturato per difetto.

Entrambi i documenti, una volta emessi e accettati dal Sistema di Interscambio, hanno piena valenza fiscale e vanno registrati in contabilità esattamente come una fattura, incidendo sulla liquidazione IVA del periodo di competenza.

Come emettere una nota di debito e quando farlo

La nota di debito trova applicazione ogni volta che, a fattura già emessa, si rende necessario addebitare al cliente un importo ulteriore rispetto a quanto originariamente fatturato. I casi più frequenti sono:

Errore di fatturazione per difetto : hai fatturato un importo inferiore a quello concordato o dovuto.

: hai fatturato un importo inferiore a quello concordato o dovuto. Spese accessorie non incluse : costi di imballaggio, trasporto o assicurazione emersi dopo l’emissione del documento originario.

: costi di imballaggio, trasporto o assicurazione emersi dopo l’emissione del documento originario. Interessi di mora: nel caso di ritardi nei pagamenti disciplinati da accordi contrattuali specifici.

Dal punto di vista procedurale, la nota di debito va sempre emessa in formato elettronico (con codice documento TD05) e deve riportare in maniera chiara il riferimento alla fattura che va a integrare. È importante non confondere la nota di debito con una nuova fattura: il documento non deve “duplicare” l’operazione originaria, ma limitarsi alla sola parte di importo aggiuntivo da recuperare.

Come emettere una nota di credito e quando farlo

La nota di credito, al contrario, entra in gioco quando è necessario ridurre – parzialmente o totalmente – quanto fatturato in precedenza. Le casistiche più comuni sono:

Reso della merce da parte del cliente, totale o parziale.

Sconto o abbuono concordato dopo l’emissione della fattura originaria.

Errore di fatturazione per eccesso: hai fatturato un importo superiore al dovuto, oppure un servizio non effettivamente reso.

Annullamento dell’operazione, nel caso in cui la transazione non si concluda come previsto.

Anche in questo caso il documento (codice TD04) va emesso elettronicamente, con riferimento puntuale alla fattura rettificata. Da un punto di vista fiscale, la nota di credito permette di recuperare l’IVA versata in eccesso, motivo per cui la sua corretta emissione e registrazione è particolarmente sorvegliata in caso di controlli.

Gestione note di credito e debito con Libero SiFattura

Emettere note di credito e di debito manualmente, ricostruendo ogni volta i riferimenti alla fattura originaria, è un’operazione che si presta facilmente a errori – soprattutto quando il volume di documenti da gestire cresce.

Già con il suo piano Basic gratuito, Libero SiFattura permette di creare note di credito o debito in maniera automatica. Il gestionale permette infatti di richiamare automaticamente tutti i dati necessari (anagrafica cliente, estremi del documento, importi) e genera la nota di credito o di debito corretta in pochi click, pronta per l’invio tramite SDI. Nessun rischio di dimenticare un riferimento o di sbagliare un codice documento.

A questo si aggiunge una gestione archivistica ordinata: ogni nota resta collegata alla fattura di riferimento, semplificando enormemente il lavoro di riconciliazione contabile, sia per te sia per il tuo commercialista.

Scegliendo i piani Lite o Pro, poi, si avrà a disposizione un gestionale di fatturazione elettronica completo e facile da utilizzare, grazie al quale gestire in maniera ordinata e semplificata la contabilità della propria attività professionale o imprenditoriale.