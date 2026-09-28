Gestione multi-utente: far collaborare segreteria e contabilità senza intoppi

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In una PMI strutturata, il processo di gestione della fatturazione elettronica raramente è gestita da una sola persona. C’è chi si occupa di emettere i preventivi e seguire i clienti, chi controlla le fatture in entrata, chi si occupa della contabilità generale e, spesso, anche un consulente esterno che deve avere accesso ai documenti per la propria attività di consulenza. Il rischio, in assenza degli strumenti giusti, è quello di trovarsi con credenziali condivise, password su post-it e nessun controllo reale su chi ha fatto cosa.

Una gestione multi-utente ben progettata risolve questo problema alla radice, permettendo a ogni persona coinvolta di lavorare con il proprio accesso, le proprie autorizzazioni e la propria area di competenza, senza intralciarsi a vicenda e senza compromettere la sicurezza dei dati aziendali.

Accessi differenziati: a ognuno il suo compito

Il primo elemento di una collaborazione efficace è la possibilità di definire ruoli e permessi specifici per ciascun utente che accede al sistema di fatturazione. Non tutti, all’interno di un’azienda, hanno bisogno di vedere e modificare le stesse informazioni:

La segreteria può avere accesso alla creazione di preventivi e all’anagrafica clienti, senza necessariamente visualizzare dati sensibili come i margini o le condizioni contrattuali riservate.

può avere accesso alla creazione di preventivi e all’anagrafica clienti, senza necessariamente visualizzare dati sensibili come i margini o le condizioni contrattuali riservate. L’ amministrazione può gestire l’emissione delle fatture, il monitoraggio degli incassi e i solleciti di pagamento.

può gestire l’emissione delle fatture, il monitoraggio degli incassi e i solleciti di pagamento. La contabilità può avere una visione completa su fatture attive e passive, necessaria per le registrazioni e le liquidazioni periodiche.

Questa suddivisione non è solo una questione di ordine interno: riduce sensibilmente il rischio di errori (e di modifiche indesiderate) dovuti a un accesso troppo ampio rispetto alle reali mansioni di ciascuno.

Collaborazione in tempo reale, anche da remoto

Un altro vantaggio spesso sottovalutato della gestione multi-utente è la possibilità di lavorare in contemporanea, da luoghi diversi, mantenendo comunque un’unica fonte di dati aggiornata. Non serve più che un collega “passi il file” a un altro, né si corre il rischio di lavorare su versioni disallineate dello stesso documento.

Che la segreteria si trovi in ufficio e la contabilità lavori in smart working, o che l’attività abbia più sedi, ogni modifica – dall’emissione di una fattura alla registrazione di un pagamento – è immediatamente visibile a tutti gli utenti abilitati, senza ritardi né duplicazioni di lavoro. Un aspetto che diventa fondamentale soprattutto nei periodi di maggior carico, come le chiusure di fine mese o di fine trimestre.

Il “ponte” diretto con il consulente esterno

Uno dei punti più delicati nella gestione documentale di una PMI riguarda il rapporto con il commercialista o consulente esterno, che tradizionalmente richiede l’invio periodico di fatture, estratti conto e documenti vari – spesso via email, con inevitabili ritardi e possibilità di errore.

Con un accesso multi-utente dedicato, il consulente può ottenere un proprio accesso in sola consultazione (o con permessi personalizzati), direttamente sulla piattaforma utilizzata dall’azienda. Questo elimina la necessità di inoltrare manualmente i documenti, riduce i tempi morti nella comunicazione e garantisce che il professionista lavori sempre sui dati più aggiornati disponibili, con evidenti benefici in termini di efficienza per entrambe le parti.

Gestione multi-utente con Libero SiFattura

Libero SiFattura permette di configurare accessi multipli e differenziati all’interno della stessa piattaforma, assegnando a ciascun collaboratore – interno o esterno – solo le funzionalità realmente necessarie al proprio ruolo.

Dalla segreteria alla contabilità, fino al commercialista di fiducia, ogni figura coinvolta nella gestione amministrativa della tua PMI può lavorare in autonomia e in sicurezza, all’interno di un unico ecosistema condiviso, senza scambi di credenziali e senza il rischio di perdere il controllo su chi accede a cosa.

Scegliendo il piano Pro potrai gestire come meglio credi l’accesso al gestionale aziendale. Potrai creare diversi profili e diversi livelli di accesso, avendo sempre la certezza di mantenere il pieno controllo dell’organizzazione della piattaforma e la sua gestione. E con la condivisione diretta con il commercialista, avrai la certezza che anche il tuo consulente potrà agire e verificare in piena libertà e autonomia tutte le informazioni di cui ha bisogno.