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Un tribunale di Monaco ha stabilito che Google può essere ritenuta responsabile delle informazioni false generate da AI Overviews. Una decisione destinata a far discutere.

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Un tribunale tedesco ha ritenuto Google responsabile per informazioni false generate dalla funzione AI Overviews nei risultati di ricerca.

I giudici hanno indicato che le sintesi AI sono contenuti autonomi, non semplici link, e possono essere attribuite direttamente a Google.

Google ha annunciato ricorso mentre la sentenza, se confermata, potrebbe influenzare la responsabilità legale delle IA che generano riepiloghi.

La decisione di un tribunale tedesco potrebbe rappresentare uno dei primi precedenti rilevanti nel rapporto tra intelligenza artificiale e responsabilità legale. Il Tribunale Regionale di Monaco ha infatti stabilito che Google può essere ritenuta direttamente responsabile per le informazioni false generate da AI Overviews, la funzione che produce riassunti automatici all’interno dei risultati di ricerca.

Il caso nasce dal ricorso presentato da due editori con sede a Monaco, che hanno contestato alcune sintesi elaborate dall’intelligenza artificiale di Google. Secondo i ricorrenti, AI Overviews avrebbe associato le loro aziende a pratiche commerciali scorrette e alle cosiddette “subscription trap”, attribuendo loro comportamenti che non trovavano riscontro nelle fonti citate.

Perché il tribunale ha dato torto a Google?

Uno degli aspetti centrali della vicenda riguarda la natura stessa di AI Overviews. Google ha sostenuto che il servizio non dovrebbe essere trattato diversamente da un tradizionale motore di ricerca e che i contenuti derivano da informazioni già presenti sul web.

I giudici hanno però respinto questa interpretazione. Secondo il tribunale, le sintesi generate dall’intelligenza artificiale non si limitano a mostrare collegamenti verso siti di terze parti, ma producono contenuti autonomi attraverso la rielaborazione delle informazioni reperite online.

La corte ha sottolineato che AI Overviews organizza i contenuti secondo una struttura indipendente e presenta il risultato finale come un testo comprensibile anche senza consultare le fonti originali. Proprio per questo motivo, le dichiarazioni prodotte dal sistema sarebbero direttamente attribuibili a Google.

Nel caso specifico, il tribunale ha rilevato che alcune delle accuse rivolte ai due editori non comparivano neppure nei siti indicati come fonti. L’intelligenza artificiale avrebbe invece combinato informazioni riferite ad altre società, creando collegamenti inesistenti.

Intelligenza artificiale e verifica delle fonti

Nel corso del procedimento, Google ha sostenuto che gli utenti possono controllare autonomamente i link riportati da AI Overviews per verificare la correttezza delle informazioni fornite. La società ha inoltre ribadito che i contenuti generati dall’intelligenza artificiale non dovrebbero essere accettati in modo acritico.

Anche questa linea difensiva non ha convinto il tribunale di Monaco. Secondo i giudici, il fatto che un lettore possa effettuare ulteriori verifiche non esclude automaticamente la responsabilità per eventuali affermazioni false contenute nel riepilogo generato dall’IA.

La corte ha quindi ordinato a Google di interrompere la diffusione delle informazioni contestate e ha stabilito che l’azienda dovrà sostenere l’80% delle spese legali. La decisione, tuttavia, non è definitiva.

Google annuncia il ricorso

Mountain View ha già fatto sapere che presenterà appello contro la sentenza. In una dichiarazione diffusa dopo il pronunciamento, un portavoce dell’azienda ha spiegato che il procedimento riguarda “errori specifici e circoscritti” e non il funzionamento generale di AI Overviews.

Google ha inoltre ribadito di investire in modo significativo nella qualità del servizio affinché la grande maggioranza delle risposte fornite sia accurata. L’azienda sostiene che le sintesi siano progettate per riflettere le informazioni disponibili sul web, pur riconoscendo che, in alcuni casi, possano verificarsi errori di interpretazione o mancanza di contesto.

L’esito dell’eventuale appello sarà osservato con particolare attenzione. Se l’impostazione adottata dal tribunale di Monaco dovesse essere confermata nei successivi gradi di giudizio, la questione potrebbe estendersi ben oltre Google, alimentando il dibattito sulla responsabilità dei sistemi di intelligenza artificiale che generano risposte basate su contenuti provenienti dal web.