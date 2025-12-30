Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Generare video con l'AI è oggi molto semplice ma è necessario ricorrere al servizio giusto per poter trasformare un'idea in un vero e proprio video

In sintesi

L’intelligenza artificiale consente oggi di generare video e immagini in modo semplice, partendo da prompt testuali o immagini di riferimento, senza competenze tecniche avanzate e con ampie possibilità di personalizzazione.

La creazione dei contenuti con l’AI è un processo iterativo: l’utente fornisce indicazioni iniziali, l’AI genera il contenuto e, tramite successive modifiche, si arriva al risultato finale desiderato.

Strumenti come Sora, Adobe Firefly e Gemini offrono approcci diversi alla generazione video AI, adattandosi a esigenze differenti: realismo, controllo creativo o integrazione nel workflow professionale.

Grazie all’intelligenza artificiale è oggi possibile generare video in modo molto semplice e veloce. Anche senza avere particolari competenze avanzate, infatti, è possibile ricorrere all’AI e alla sua capacità di trasformare testo e/o immagini per ottenere dei video realistici da utilizzare per progetti di vario tipo o anche da condividere sui social network. Il sistema di creazione dei video con l’AI è molto semplice, grazie alla presenza di tantissimi strumenti che consentono di trasformare una semplice idea in un vero e proprio video e che possono rimpiazzare i tool per l’editing video. Andiamo a scoprirne tutti i dettagli.

Come si crea un video con l’AI

Creare un video con l’AI è oggi un processo accessibile e alla portata di tutti, anche senza avere particolari competenze tecniche avanzate. Il “trucco”, infatti, è scegliere il servizio giusto a cui affidare la generazione del video. Il sistema, però, non è immediato. Sebbene l’AI giochi un ruolo da protagonista, infatti, le indicazioni fornite dall’utente restano fondamentali.

In genere, si parte da un breve testo o uno script (più o meno dettagliato) del video e bisogna fornire tutte le indicazioni utili per ottenere il risultato desiderato. Per “aiutare” la generazione, infatti, è necessario fornire dettagli come il tono da usare e la tipologia di video da generare oltre che indicare quale sarà il pubblico di riferimento.

Al netto di questo passaggio iniziale fondamentale, sarà poi l’AI a occuparsi di tutti gli aspetti tecnici, generando le sequenze video e poi effettuando il montaggio, le transizioni e la sincronizzazione con l’audio. Basteranno pochi secondi (o pochi minuti, in base alla complessità del progetto) per poter ottenere un prodotto finale. Da non sottovalutare le possibilità di personalizzazione.

Gli utenti, infatti, non sono tenuti ad accontentarsi del primo progetto creato dall’intelligenza artificiale, ma hanno la possibilità di chiedere delle modifiche. I sistemi AI che si occupano di creare video, infatti, possono alterare il video generato seguendo le nuove indicazioni fornite dall’utente.

In questo modo, la creazione del video con l’intelligenza artificiale si trasforma in una fase a stadi. Modifica dopo modifica, infatti, è possibile raggiungere l’obiettivo finale che sarà poi il prodotto desiderato. Per quanto rapida, la generazione di un video con l’AI è anche un’operazione di rifinitura e personalizzazione, che, modifica dopo modifica, consente di ottenere il risultato desiderato.

Come funziona un generatore di immagini AI e come si usa

Prima ancora della generazione di video, l’intelligenza artificiale si è specializzata nella generazione di immagini. I modelli di intelligenza artificiale basati su enormi quantità di immagini e testi, infatti, sono in grado di comprendere le indicazioni fornite dall’utente (prompt), che possono arrivare sia tramite testo che in modalità vocale, e creare un’immagine corrispondente.

Il sistema di generazione si basa sull’analisi di parole chiave, sullo stile desiderato, sui colori e tutte le possibili relazioni che collegano le indicazioni fornite dall’utente, in base al set di dati a disposizione del modello AI. La generazione di immagini segue una procedura molto semplice. Il primo passo è rappresentato dalla scrittura di un prompt chiaro e dettagliato da parte dell’utente.

In questo modo è possibile ottenere un risultato migliore e, quindi, un prodotto finale (l’immagine generata) in linea con quelle che sono le richieste dell’utente. Anche in questo caso, la generazione di un’immagine non è mai un prodotto definitivo ed è sempre possibile chiedere all’AI di effettuare delle modifiche, andando a proporre una nuova immagine più in linea con quelle che sono le richieste iniziali.

Come per i video, anche un generatore di immagini AI può offrire tantissime opportunità per creare il prodotto desiderato. Ogni servizio di questo tipo ha caratteristiche ben precise e gli utenti possono valutarne le caratteristiche in modo da trovare quello più adatto alle proprie necessità.

Cos’è Sora e come è cambiato ChatGPT con la sua introduzione

Sora è un modello di intelligenza artificiale sviluppato da OpenAI per la generazione di video a partire da semplici descrizioni testuali. Grazie a questo servizio è possibile creare brevi filmati realistici o stilizzati partendo da un prompt fornito dall’utente stesso.

L’introduzione di Sora ha avuto un impatto enorme su ChatGPT, garantendo al chatbot AI la possibilità di offrire un servizio sempre più multimodale e, quindi, non limitato alla sola comprensione e generazione di testo. Nel corso del tempo, infatti, l’assistente AI è diventato sempre più ricco di funzionalità ed è ora in grado di interagire con contenuti multimediali, andando ben oltre la semplice scrittura.

Di fatto, quindi, grazie a Sora, ChatGPT può essere considerato come uno strumento ancora più ricco di potenzialità e in grado di soddisfare appieno le esigenze degli utenti. L’assistente AI è oggi una vera e propria piattaforma creativa, in grado di lavorare con testo e contenuti multimediali per offrire un supporto completo agli utenti.

Come funziona Adobe Firefly, la piattaforma AI per immagini e grafica

Adobe Firefly è uno dei principali servizi per la generazione di immagini, video ed elementi grafici tramite l’AI. Il funzionamento è davvero semplice. Si parte da un prompt testuale con cui l’utente può descrivere l’obiettivo da raggiungere. A questo punto entrerà in gioco l’AI (con modelli avanzati che sono stati addestrati su contenuti con licenza). Gli utenti possono accedere a vari prodotti, basati sul prompt fornito, per scegliere quello giusto.

La piattaforma include svariate funzionalità per l’editing e la modifica del contenuto, in modo da ottenere un risultato adatto alle proprie necessità. È possibile anche generare brevi clip video, partendo da testo o immagini, e creare elementi di grafica vettoriale, in modo da poter contare su loghi e illustrazioni di alta qualità. Adobe Firefly è disponibile sia in versione web che come app mobile e si integra con Creative Cloud per la sincronizzazione dei progetti tra più dispositivi e tra le varie app come Photoshop e Illustrator.

Gemini Image Generator, come funziona l’IA generativa di Google

Un altro modo per generare immagini in modo semplice con l’AI è rappresentato da Gemini Image Generator, strumento che sfrutta i modelli AI più avanzati realizzati da Google. Si tratta di una piattaforma multimodale che può elaborare sia prompt testuali che immagini di riferimento per andare a generare nuovi contenuti, modificabili successivamente in base alle proprie preferenze. Il servizio rappresenta una delle migliori applicazioni di intelligenza artificiale di Google e conferma la capacità dell’azienda di implementare sistemi in grado di consentire agli utenti di sfruttare appieno le capacità dei suoi modelli AI. Per utilizzare Gemini Image Generator è possibile ricorrere direttamente all’app di Gemini oppure ad AI Studio.

Qual è il miglior generatore di video AI: confronto tra Firefly, Sora e Gemini

Firefly, Sora e Gemini (considerando le ultime versioni disponibili dei vari servizi) sono delle ottime soluzioni per la generazione di video con l’intelligenza artificiale. Considerando che si tratta di un settore ricco di funzionalità e di opzioni, nominare un singolo sistema migliore di tutti gli altri è quasi impossibile. Il motivo è semplice: i modelli AI si adattano in modo diverso al contesto di utilizzo ed è, quindi, necessario considerare caso per caso in modo da trovare il generatore di video AI più adatto alle proprie necessità.

Ad esempio, Sora è considerato un vero e proprio punto di riferimento del settore grazie alla sua capacità di trasformare testo in video ottenendo risultati molto realistici. Gemini offre tanti strumenti avanzati, garantendo un controllo creativo davvero al top e la possibilità di personalizzare al massimo i prodotti generati. Con Firefly è possibile accedere agli strumenti Adobe e, quindi, integrare al meglio la generazione AI di video all’interno del proprio workflow, aiutando i professionisti ad arricchire le potenzialità dei propri lavori.

Nella scelta del miglior generatore di video con AI, quindi, bisogna sempre valutare caso per caso, verificando punti di forza e di debolezza. È consigliabile testare tutti i prodotti, valutare i risultati ottenuti a parità di prompt forniti e verificare quello che meglio si adatta ai propri gusti e alle proprie necessità. Bisogna ricordare, inoltre, che il settore dell’AI è in continua evoluzione e servizi come Firefly, Sora e Gemini ricevono aggiornamenti costanti, con nuove funzionalità, diventando sempre più efficaci. Di conseguenza, un servizio che oggi risulta essere il migliore in assoluto potrebbe essere superato da un altro servizio concorrente in futuro. Nulla vieta, inoltre, che altri player possano aggiungersi alla partita nei prossimi anni, con nuovi strumenti rivoluzionari per la generazione dei video.