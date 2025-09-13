Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

Un gruppo di ricercatori internazionali ha individuato per la prima volta un gene legato a una malattia che colpisce i Golden Retriever, responsabile della cardiomiopatia ipertrofica canina e, in alcuni casi, di morte improvvisa. La scoperta, nonostante tutto, ha anche un aspetto positivo, cioè apre la strada a test genetici mirati e a strategie di prevenzione che potrebbero cambiare il futuro della salute di questa razza tanto amata.

La malattia: cardiomiopatia ipertrofica anche nei cani

La cardiomiopatia ipertrofica nei cani, finora considerata rara, è una condizione in cui il muscolo del ventricolo sinistro del cuore si ispessisce, rendendo difficile pompare sangue ossigenato in modo efficiente. Questa patologia è ben nota nella medicina umana e felina, dove rappresenta una delle principali cause di morte improvvisa.

Nel cane, e in particolare nei Golden Retriever, i sintomi possono rimanere silenti fino al momento di un collasso fatale. In alcuni soggetti non si osservano segni clinici, il che rende la prevenzione ancora più importante. Per questo è fondamentale sensibilizzare i proprietari sulla salute del cuore dei cani, promuovendo visite veterinarie periodiche e una maggiore attenzione ai segnali, anche minimi, di affaticamento o debolezza.

La scoperta del gene TNNI3

Lo studio, pubblicato sulla rivista Circulation: Genomic and Precision Medicine, ha analizzato l’intero genoma di tre cuccioli di Golden Retriever morti improvvisamente in giovane età. Confrontando le sequenze genetiche con quelle di migliaia di altri cani, nonché di lupi e coyote, i ricercatori hanno identificato una mutazione nel gene TNNI3, conosciuto anche come troponina-I cardiaca.

Negli esseri umani questa stessa mutazione è già associata a forme giovanili di cardiomiopatia ipertrofica e a casi di morte improvvisa, il che rende il parallelismo tra specie particolarmente interessante per la medicina traslazionale. L’identificazione di questa variante segna un passo storico nella genetica veterinaria e offre un punto di partenza per nuove ricerche sull’evoluzione delle malattie cardiache nei mammiferi.

Una mutazione ereditaria ma prevenibile

Gli studiosi hanno chiarito che la mutazione TNNI3 è autosomica recessiva, ciò significa che per sviluppare la malattia un cane deve ereditare due copie del gene difettoso, una da ciascun genitore. I genitori dei cuccioli esaminati erano entrambi sani ma portatori. Questo dato è cruciale: conoscere lo stato genetico dei riproduttori permette di evitare accoppiamenti che genererebbero cucciolate a rischio.

Oggi è già possibile eseguire un test genetico per Golden Retriever per sapere se l’animale è portatore della mutazione. Questa pratica, se adottata su larga scala, potrebbe contribuire a ridurre l’incidenza della malattia ereditaria nei Golden Retriever e mantenere la cardiomiopatia ipertrofica canina una condizione rara. In prospettiva, i club di razza e le associazioni cinofile potrebbero integrare i test genetici nei programmi di selezione, proteggendo così il patrimonio genetico e il benessere della razza.

Implicazioni per la salute animale e umana

Questa scoperta non è importante solo per la salute dei cani. Le somiglianze tra la mutazione osservata nei Golden Retriever e quella presente negli esseri umani offrono ai ricercatori un nuovo modello per studiare la malattia.

Capire meglio come la mutazione del gene TNNI3 provochi l’ispessimento del cuore nei cani potrà aiutare a sviluppare terapie più efficaci per i pazienti umani con lo stesso difetto genetico. Per i proprietari, invece, la possibilità di fare prevenzione rappresenta una notizia positiva: sapere che esiste un test genetico per Golden Retriever consente di agire in anticipo, proteggendo la salute delle generazioni future di questa razza amata in tutto il mondo.

La ricerca scientifica continua quindi a dimostrare come le scoperte in ambito veterinario possano avere ricadute concrete anche per la medicina umana, creando un ponte di conoscenza che avvantaggia entrambe le specie.