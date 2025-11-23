Gemini arriva su Android Auto, iniziato il rollout delle nuove funzioni

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Google sta portando Gemini all’interno di Android Auto in sostituzione del vecchio Google Assistant. Il rollout è in corso in queste settimane anche in Italia

Shutterstock

In Sintesi

Gemini sta sostituendo il vecchio Google Assistant su Android Auto, introducendo un livello di assistenza contestuale e conversazionale molto più avanzato.

Questo permette agli utenti di interagire in modo più naturale, ricevere suggerimenti personalizzati sul percorso e gestire richieste complesse, rendendo l’esperienza di guida meno meccanica.

Google continua a investire nell’integrazione dell’intelligenza artificiale di Gemini anche nei prodotti consumer e, come annunciato già da qualche tempo, il nuovo assistente AI si prepara a prendere il posto del vecchio Google Assistant anche su Android Auto.

La distribuzione è già in corso e tutti gli utenti che hanno già provato la novità, confermano un notevole passo avanti nell’esperienza di guida, con sistema di comandi vocali completamente ripensate ripensato e la possibilità di interagire con esso in modo più naturale.

Come cambia l’esperienza di guida con Gemini su Android Auto

L’arrivo di Gemini non si limita a sostituire il vecchio Google Assistant ma introduce un nuovo livello di assistenza contestuale, pensato per affrontare richieste più complesse durante gli spostamenti. Gli utenti potranno, ad esempio, ricevere suggerimenti personalizzati sulle attività commerciali lungo il percorso, come ristoranti o negozi specifici.

A questo si aggiunge una visione “conversazionale” della guida che getta le basi per un sistema capace di reagire in modo più intelligente alle esigenze degli utenti, rendendo l’interazione meno meccanica rispetto al passato e più vicina a una vera assistenza in tempo reale.

Arrivano anche diverse funzioni avanzate per la gestione dei messaggi, con la possibilità di scrivere risposte tramite comandi vocali, generare riepiloghi e addirittura tradurre i contenuti prima dell’invio. Tutte funzioni che possono rivelarsi più che utili alla guida e che possono ridurre significativamente la necessità di interagire manualmente con lo smartphone, mantenendo l’attenzione sulla strada ma restando sempre connessi.

Altra novità è una maggiore integrazione con Gmail e durante la guida sarà possibile chiedere a Gemini di cercare informazioni nelle email oppure ottenere un riepilogo delle comunicazioni non lette. Una funzione molto interessante che amplifica enormemente le potenzialità di Android Auto, spingendolo verso un utilizzo sempre più vicino alle esigenze dell’utente, anche quelle lavorative.

Infine, per quanto riguarda l’intrattenimento, le nuove funzioni AI di Google permettono di creare playlist su misura per il viaggio, adattandole all’umore, alla durata del tragitto o alle preferenze dei passeggeri. Che si tratti di un mix allegro di tre ore o di una selezione adatta ai bambini, l’assistente è in grado di interagire con servizi come YouTube Music, Spotify e altri provider compatibili per creare la miglior colonna sonora possibile.

Quando arriva Gemini su Android Auto

Come detto in apertura, il rollout di Gemini su Android Auto è già partito e già da novembre 2025 alcuni utenti hanno visto il nuovo assistente basato sull’intelligenza artificiale sostituire il vecchio Google Assistant nell’interfaccia del loro sistema di infotainment.

Naturalmente, l’arrivo delle funzioni non è uguale per tutti e potrebbe essere necessario attendere ancora qualche settimana prima di poter provare le nuove funzioni AI al volante della propria automobile.