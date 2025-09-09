Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Sono in arrivo importanti novità per i prodotti di Google: Gemini ottiene i file audio, l’AI Mode nuove lingue e NotebookLM alcuni innovativi formati di report

Google ha annunciato importanti aggiornamenti: l’app Gemini ora può elaborare file audio, NotebookLM offre nuovi formati di report e la Ricerca AI si espande con nuove lingue.

Queste novità, già in fase di rilascio, rafforzano la posizione di Google nel campo dell’intelligenza artificiale.

Google ha annunciato ufficialmente l’arrivo di tre importanti aggiornamenti per i suoi prodotti basati su Gemini, rafforzando ulteriormente la sua posizione nel campo dell’intelligenza artificiale. Le novità in questione riguardano l’integrazione dei file audio nell’app Gemini, l’espansione linguistica per la Ricerca AI e nuovi formati di report in NotebookLM.

Tutte le novità AI annunciate da Google

Con l’ultimo aggiornamento l’app Gemini è in grado di elaborare i file audio, si tratta di una delle funzioni più richieste dagli utenti, che consente al chatbot di Big G di trascrivere, analizzare e rispondere a domande basate su un qualsiasi contenuto audio caricato.

Naturalmente ci sono dei limiti d’uso: gli utenti della versione gratuita possono caricare fino a 10 minuti di audio e utilizzare questa funzione con cinque prompt al giorno. Gli abbonati ai piani AI Pro o AI Ultra hanno la possibilità di caricare fino a tre ore di audio e un massimo di 10 file per prompt, inclusi formati compressi come i .ZIP.

Altra novità interessante riguarda l’ampliamento del supporto linguistico della AI Mode che ora comprende cinque nuove lingue: hindi, indonesiano, giapponese, coreano e portoghese brasiliano. Questa espansione mira a rendere lo strumento più accessibile a un pubblico globale nell’ottica di un rilascio su larga scala (che, ovviamente, comprenderà anche l’Italia).

Anche NotebookLM, il tool di Big G basato anch’esso su Gemini, ha ricevuto un importante aggiornamento che introduce nuovi stili di report. La funzionalità permette agli utenti di generare documenti in oltre 80 lingue a partire dai loro file e contenuti multimediali caricati.

Mentre questo strumento già era in grado di gestire l’audio, il nuovo aggiornamento si concentra sulla personalizzazione dei risultati, con gli utenti che ora possono creare non solo guide di studio, documenti informativi e post di blog, ma anche flashcard e quiz, scegliendo formati personalizzati e modificandone la struttura, il tono e lo stile.

Questa nuova evoluzione rende NotebookLM uno strumento di ricerca avanzato che va oltre la semplice analisi per offrire output strutturati e funzionali.

Quando arrivano le nuove funzioni di Gemini

Stando a quello che si legge sul blog ufficiale di Google tutte le novità sono già disponibili a livello globale ma, trattandosi di un rilascio recente, è possibile che non tutti possano ancora accedervi. In questo caso, il consiglio è quello di aspettare ancora qualche giorno e, in seguito, aggiornare le applicazioni di cui sopra.

Per quanto riguarda, invece, l’aggiornamento di NotebookLM, Google ha confermato che il pacchetto sarà completamente disponibile entro la fine della settimana, anche qui è possibile che a livello globale ci sia da aspettare ancora qualche giorno prima di poter accedere alla nuova opzione.